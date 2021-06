Edil de Recursos Humanos ve "justa" la "reivindicación" del jefe Policía Local de Badajoz

Ep.

La concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Badajoz, María de los Hitos Mogena, ha considerado que la "reivindicación" del superintendente de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz, respecto a la catalogación y remuneración de su puesto de trabajo "es justa" y que también lo consideran las organizaciones sindicales.

Mogena ha mostrado este viernes, día 18, su "total apoyo" al superintendente y al Cuerpo de Policía Local y ha expuesto que "todos tenemos que reconocer" el trabajo que han hecho, al igual que otros funcionarios del ayuntamiento durante este año "muy difícil", y que los policías han estado en la calle y "sometidos a una presión por parte de toda la ciudadanía" o también en el ámbito familiar al llegar a sus hogares y "tener que tener cuidado para no contagiar".

En el caso concreto del superintendente, ha estado organizando esos servicios y ha estado "siempre" las 24 horas todos los días en su puesto de trabajo, y ha hecho hincapié en que no quiere "entrar en cantidades" al "no tener sentido", "eran 5.000 euros o por ahí", y en que "lo que hay que hacer es una buena catalogación de los puestos, no solo del superintendente" dado que "quizás también haya que entrar a revisar otros puestos dentro de la policía" y se han "comprometido" a ello.

Así, se ha "comprometido" a sentarse con las organizaciones sindicales y llevar la propuesta de la Policía y otras reivindicaciones que puedan tener "y negociarlas acuerdos reales, acuerdos que se puedan llevar a cabo". Según ha detallado, la subida que se propuso comprendía diferentes conceptos como "peligrosidad sobre todo" en el que hay que valorar si "es el adecuado al puesto de superintendente o no" y en Recursos Humanos consideran que dicho "concepto de peligrosidad no puede estar a cero", y también valoran que "a lo mejor el incremento tiene que ser en otros conceptos", por lo que se debe hacer una revisión "clara y que sea acorde al puesto de superintendente".

"Sabemos que no está bien catalogado el puesto y hay que verlo, hay que pararse, hay que negociar y hay que sentarse y ver cuál es la remuneración adecuada del superintendente de la Policía Local de Badajoz" ha dicho "sin descartar" que también entren en negociación otras demandas del cuerpo policial, a la vez que ha abundado en que la "propuesta real" es la que tienen "ahora encima de la mesa y que puede estar sometida a revisiones".

"No estaba demasiado claro y quizás ese haya sido el error, un error nuestro de Recursos Humanos", señala.

PROFESIONALIDAD

Así lo ha destacado en una rueda de prensa telemática en la que ha reiterado el "total" y "pleno apoyo", así como la "confianza", del equipo de gobierno y del suyo personal como edil de Recursos Humanos al superintendente de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz, que en un año "muy difícil" ha estado realizando su trabajo "con mucha profesionalidad" y ha tenido "todo el apoyo" del cuerpo de policía.

También los policías han estado en este año de pandemia "siempre atentos a las necesidades de la ciudad", en la calle y, junto con el superintendente, han atendido las necesidades que se presentaban, a la vez que ha recalcado que, como cualquier funcionario o empleado público del Ayuntamiento de Badajoz o de cualquier entidad, el superintendente "tiene derecho, el mismo derecho, a solicitar que se revise su puesto de trabajo" y las remuneraciones de su puesto.

En ese sentido, ha continuado, se ha presentado una propuesta "por parte del servicio a Recursos Humanos", donde han valorado llevarla a la Mesa de negociación, sobre lo cual ha reconocido que en esa Mesa cuando se trasladó la convocatoria a las organizaciones sindicales "se trasladó una propuesta errónea" que "no era la correcta" y así "se le hizo saber" a los sindicatos en el momento antes de comenzar la mencionada mesa, además de trasladar "la propuesta correcta".

La propuesta que se hacía por parte del servicio era "recatalogar de nuevo" el puesto de superintendente, sobre el cual ha apuntillado: "en estos momentos nosotros consideramos y por eso lo hemos a Mesa que está mal catalogado, que las retribuciones no son las adecuadas, pero no solo se reconoce desde el Servicio de Recursos Humanos, o sea las organizaciones sindicales también han trasladado que es posible que el puesto está mal catalogado".

De este modo, ha dicho, "se abren a negociar una catalogación correcta de ese puesto y una negociación más amplia de otras necesidades que pueda tener la policía", para puntualizar a continuación que en la propuesta que presentaban desde el Servicio de Policía una de las cosas que se solicitaba era, por ejemplo, el pase de las categorías de policías, en las que, según explica, todos los puestos de la policía están en el intermedio, "algunos" en el superior y en concreto el superintendente "en el mínimo".

"Todas las organizaciones sindicales, salvo alguna, consideran que realmente el puesto está mal catalogado, pero consideraban que este no era el momento y que había que sentarse y negociar, no solo el puesto de superintendente que entendía que se tenía que hacer y las retribuciones tienen que ser otras por su responsabilidad, por su puesta a disposición las 24 horas, 365 días al año, por la dificultad técnica que implica su puesto", ha defendido.

Seguidamente se ha referido que, junto a otras cuestiones, "consideran que ese puesto puede no estar bien remunerado" y que la propuesta tenía que haberse negociado "más despacio", junto con que desde Recursos Humanos se han "comprometido" con las organizaciones sindicales a seguir negociando esta propuesta y otras que les puedan plantear.

De este modo y preguntada por qué la propuesta inicial era errónea, ha explicado que antes de llevar a Mesa de negociación una propuesta los servicios les plantean diferentes modelos y pueden presentar varias propuestas o haber errores en la confección de las mismas o cuestiones que "no cuadren" y que Recursos Humanos no lo considere "adecuado", y que "se mandó la errónea", pero que "ese error se reconoció antes del inicio de la Mesa de negociación".

"La propuesta real no era nivel 30 era nivel 29, y la propuesta real no era unas cuantías sino eran otras", ha aseverado, para matizar sobre la subida que se propone para el superintendente que el puesto hay que configurarlo y ver en qué conceptos retributivos tendría que incrementarse, así como valorar "si es responsabilidad, si es especial dificultad técnica, que la tiene" o su "dedicación".

Por todo ello, Mogena ha concluido que es una valoración que deberán hacer "más adelante" y que están negociando para hacer una propuesta "que sea correcta de acuerdo con el puesto que ocupa".