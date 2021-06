El presidente de la DO Cava se reúne con productores de Almendralejo

Ep.



El presidente de la Denominación de Origen Cava, Javier Pagés, se ha reunido este miércoles con productores de cava de Almendralejo, a los que ha trasladados los detalles de nueva zonificación y segmentación que comenzará a aplicarse en septiembre con el inicio de la vendimia.



En su visita a Extremadura, el presidente de la DO Cava ha estado acompañado por el secretario general, Alexandre Comellas, también se han reunido con responsables de la Junta de Extremadura para tratar sobre la situación del sector y la nueva normativa.



El objetivo de la visita, ha explicado Javier Pagés, es tratar de primera mano con el sector productor extremeño sobre un "tema candente, muy importante" que se va a aplicar a partir de septiembre, como es la nueva zonificación y segmentación del cava publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado, y en la que se apuesta por la "máxima trazabilidad" del producto.



En concreto, la zonificación de la D.O. Cava se ha establecido en dos niveles, marcada por "características climáticas, orográficas, históricas o humanas específicas que la justifican y aportan una identidad propia", de tal forma que se ha determinado la zona de Comtats de Barcelona para englobar a los Cavas de la región de Cataluña; del Valle del Ebro, y de Viñedos de Almendralejo y de Levante (pendiente de decidir su nomenclatura definitiva).



Esta normativa se estrenará ya en las etiquetas de las primeras botellas en enero de 2022, en la que se establece que a los cavas de más de nueve meses se les denominará a partir de ahora Cava de Guarda y, a los de 18 meses, Cava de Guarda Superior, mientras que los Cavas Reserva pasan de 15 a 18 meses de crianza.



Además, se establece que la elaboración de los Cavas de Guarda Superior, categoría de largas crianzas que engloba los Cavas Reserva (mínimo de 18 meses de crianza), Gran Reserva (mínimo de 30 meses de crianza) y Cavas de Paraje Calificado (fruto de un paraje especial y con un mínimo de 36 meses de crianza), será 100 por ciento ecológica en 2025.



Y es que, según ha señalado el presidente de la DO, en la actualidad "el consumidor está interesado en el tema del origen, pero también en el tema de la sostenibilidad y de la ecología", una preocupación por el medio ambiente que existe en todo el mundo, "y los viñedos ecológicos van en esta dirección", ha resaltado.



En ese sentido, Pagés ha resaltado que "se ha dejado una época transitoria" hasta 2025, que "permite que todo el mundo pueda empezar con igualdad de condiciones", ha valorado.



Así, el presidente de la DO ha reafirmado que "el cava y el campo pueden jugar un buen rol" de cara a los fondos Next Generation que llegarán a España, y que entre otros objetivos buscan incentivar la sostenibilidad, por lo que ha confiado en "conseguir estos fondos, que han de beneficiar a todo el sector".



El presidente de la D.O. Cava ha relatado que "hacía mucho tiempo" que querían venir a Extremadura, pero la pandemia lo había impedido hasta este miércoles, cuando se han podido reunir con responsables de la Junta de Extremadura, y posteriormente, con productores de cava de Almendralejo.



En ese sentido, Javier Pagés ha destacado que a la D.O. Cava le "interesa que Extremadura vaya mucho bien, como nos interesa que todas las regiones vayan muy bien", con el objetivo de "empujar todos en una causa común".



LIMITACIÓN DE LA PRODUCCIÓN



Respecto a la decisión tomada hace unos días por el Consejo Regulador de la D.O. Cava de limitar temporalmente, y por segundo año consecutivo, la producción, Javier Pagés la ha justificado en que "la superficie de hectáreas tiene que ir ligada a unas ventas", y en estos momentos "ya tenemos más hectáreas en toda la DO, particularmente en todas las zonas".



El presidente de la D.O. Cava ha aseverado que "en todas las zonas tenemos más hectáreas con capacidad de producción que las ventas que tenemos", lo que provoca un "desequilibrio" que ha supuesto esta limitación a cosechar 11.000 kilos de uvas por hectárea, y que "hasta que no vuelvan a crecer las ventas hay que intentar agrandar el desfase" que existe.



Según ha considerado Javier Pagés, los productores de cava de Almendralejo "saben" esta situación y "conocen las circunstancias", tras lo que ha aseverado que los responsables de la D.O. Cava no tienen "ningún inconveniente en recordar las ventas y las hectáreas que hay plantadas y el desequilibrio, es que es tan sencillo como eso", ha dicho.



"No puede existir mucho problema, otra cosa es que haya personas que estén interesadas en introducirse en la D.O. Cava, que es muy bueno para nosotros, pero yo les diría a esa gente que espere un poco, porque en seguida subiremos las ventas", y en ese momento, ha apuntado Pagés, "habrá más sitio para todos".