El PSOE-Badajoz pide una "solución definitiva" a las losetas levantadas en San Francisco

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que la nueva Concejalía de Vías y Obras, cuyo concejal delegado es el edil de Ciudadanos Carlos Urueña, no ha demostrado los "suficientes reflejos" respecto a las losetas levantadas en el entorno del Paseo de San Francisco, para las que pide una "solución definitiva".

A través de una nota de prensa, el PSOE ha recalcado que "ya con Vías y Obras en manos de Ciudadanos" se hizo la última reparación, ante lo cual los socialistas "no comprenden la incapacidad para mantener el buen estado del firme y de nuevo dejárselo ir", puesto que "no han sido ágiles para corregirlo y hacer un mantenimiento a tiempo".

Y es que, según ha detallado, los socialistas han contado 12 reparaciones generales realizadas desde que en 2015 terminó la obra y no entienden cómo el equipo de gobierno "no manda ya" una cuadrilla para solucionar las losetas sueltas y levantadas que hay en el perímetro exterior del Paseo de San Francisco y la calle Vasco Núñez.

En 2019 fue la última vez en que se repararon losetas en los laterales del Paseo de San Francisco, junto a Delegación de Hacienda y en el vial entre las calles Guardia Civil y Vasco Núñez, incorporando material de mayor grosor, ha detallado, junto con que "los problemas se han seguido produciendo como es visible para cualquiera que pase por allí".

A su vez, para el Grupo Socialista, "el traqueteo da vergüenza ajena y se está convirtiendo en una 'tradición', pues el firme está más tiempo defectuoso que en buen estado. La desatención a las pequeñas cosas sigue imperando", mientras que el concejal socialista Luis Tirado ha sostenido que lo que está ocurriendo en San Francisco con grandes losetas levantadas por donde pasan los coches "es un problema serio" pues traslada "una imagen de dejadez de ciudad" y "demuestra" que este gobierno es "incapaz" de tener una plaza tan céntrica como San Francisco en buen estado.

"Y si este lugar tan céntrico está en mal estado, que es verdaderamente la zona centro la única que mima la derecha gobernante, pues se pueden imaginar el resto de la ciudad", ha continuado Tirado, que ha abundado en que si estos arreglos se han hecho en unas 12 ocasiones, "se pueden imaginar el despilfarro".

Por eso, ha recalcado, desde el PSOE exigen "una solución definitiva para no malgastar dinero y para no causar problemas a los usuarios que pasan por allí con sus coches, bicis o patinetes", a la vez que ha recordado que hace un mes pidió que se repararan las baldosas sueltas del interior del Paseo de San Francisco "para no causar molestias" a los visitantes de la Feria del Libro.

Algo que hizo el equipo de gobierno y agradece el Grupo Socialista, que señala que "esta demanda es ya reiterada" dado que "todo partió de una mala ejecución de la obra y los parches posteriores no han servido de nada".

Finalmente, en el PSOE siguen esperado una contestación del alcalde a su solicitud de cuantificar cuánto han costado todas las reparaciones efectuadas y qué parte asumió la empresa que realizó la obra, concluye.