Ricardo Cabezas anuncia que se va a "postular" como alcalde de Badajoz

Ep

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha anunciado que se va a "postular" como alcalde de la capital pacense, tras la dimisión del hasta ahora regidor, el 'popular' Francisco Javier Fragoso, y que lo hace "como ganador" de las elecciones municipales y "con mayor representación" en el consistorio.



"Me voy a postular como no puede ser de otra manera", ha asegurado, junto con que a partir de este martes en el que Fragoso ha presentado su dimisión como alcalde se tienen 10 días para convocar un pleno de investidura en el que la corporación elegirá al sucesor en la alcaldía y al que se presentará "a ver qué sucede" y pedirá el voto a la concejala de Unidas Podemos, Erika Cadenas, a la vez que ha trasladado a todos los concejales con representación en el ayuntamiento que "cada uno que valore cuál es el papel que tiene que asumir".



Igualmente, ha hecho un "llamamiento" al hasta ahora portavoz de Ciudadanos y nuevo alcalde accidental, Ignacio Gragera, pese a que con "esa ambición tan perversa y tan dañina que tiene" duda que "recapacite, porque ya lo demostró" hace dos años, "engañándonos al Partido Socialista en el último momento".



No obstante, le ha pedido a Gragera "de verdad que reflexione" dado que, en virtud del acuerdo entre PP y Cs de 2019 que incluía la alternancia en la Alcaldía, gobernaría la ciudad, la "más grande de Extremadura con tres concejales como los que va a tener, porque el resto son todos del Partido Popular" en un periodo en el que esta última formación "va a tener que hacer campaña o precampaña".



"¿O le va a poner la alfombra roja al señor Gragera para que Ciudadanos se recomponga, crezca y sea otra vez ese competidor en su caladero de votos?", se ha preguntado, para admitir que le "extraña" porque en el Partido Popular "ya han demostrado que no son una ONG tampoco".



ESTABILIDAD EN EL AYUNTAMIENTO



Tras el pleno extraordinario en el que Francisco Javier Fragoso ha presentado su renuncia como alcalde de Badajoz, Ricardo Cabezas ha agregado que Gragera como "alcalde interino" tiene que convocar un pleno extraordinario para una nueva sesión de investidura con la cual terminarán la segunda parte de la legislatura, y estarán "expectantes a ver qué sucede y si al final el señor Gragera puede recabar todos los apoyos para ser alcalde en esta mitad de legislatura".



Preguntado por cómo interpreta la ausencia de Alejandro Vélez en el pleno extraordinario de este martes, Cabezas ha dicho que "habrá que preguntárselo" a Fragoso y Gragera: "no sé qué es lo que está pasando".



"Lo que sí es cierto es que como grupo con mayor representación política en esta institución creo que somos los que más estabilidad le podemos dar a esta institución, no quisieron hace dos años, hicieron ese cambalache, esa negociación de mesa de camilla para quitar fuera al Partido Socialista y a este que les habla como ganador de las elecciones y con mayor representación en el ayuntamiento", ha aseverado, junto con que "volverán esas negociaciones y a ver cómo quedan".



Y es que, para Ricardo Cabezas, el ayuntamiento "se merece más respeto", "seriedad" y "estabilidad" y son "muchos" los proyectos empresariales que están llegando a la ciudad "de manos de los socialistas, de manos de la Junta de Extremadura" y cree que es "el momento de darle esa continuidad y esa unión al Gobierno de España, a la Junta de Extremadura y en este caso al Ayuntamiento de Badajoz con un gobierno del Partido Socialista".



Interpelado de nuevo por Alejandro Vélez, ha lanzado un "mensaje" a todos los concejales con representación en el ayuntamiento": "creo que ahora es el momento de reflexionar y de tomarse muy en serio esta alternancia y a partir de ahí pues cada uno que valore cuál es el papel que tiene que asumir".



Así, ha reconocido que del Partido Popular no espera "el voto de nadie", pero que "dentro de los cuatro concejales de Ciudadanos o incluso el concejal no adscrito en este caso solo" necesitaría la abstención de uno para ser alcalde.

"No necesito que me voten, solo necesito el voto en blanco, creo que eso demuestra esta estabilidad que necesita esta institución, por lo tanto a ver qué sucede en estos días", ha incidido.



En este sentido y sobre si ha pedido a Vélez que vote en blanco o se abstenga, ha apuntillado que está haciendo ese "llamamiento aquí ahora", una vez que Fragoso ha dejado de ser alcalde, es un concejal "más" de la corporación y a quien "por supuesto no" le va a pedir el voto ni que se abstenga, "pero sí al resto de compañeros y compañeras de la corporación que no son del Partido Popular y que tengan ese momento de lucidez".



También por "responsabilidad con la ciudad y la institución" en aras de que, en estos dos años, se le dé "el impulso que merece este ayuntamiento y esta ciudad a todos los niveles", ante lo cual ha citado la mejora del funcionamiento interno de la institución con la administración electrónica "que no deja de llegar", la transparencia, el desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana o el proyecto deportivo del CD Badajoz que "se ha visto huérfano por parte de esta institución" y en su opinión "no se lo merece" ni el club, ni el proyecto nuevo deportivo ni su presidente Joaquín Parra.



Ha citado igualmente la Plataforma Logística que está en un momento "importantísimo de desarrollo" con distintos proyectos "que están en cartera y que quieren venir pero que no se fían de esta inseguridad institucional" que se tiene en el ayuntamiento, ni de que las licencias de obras "lleguen en tiempo y forma", ante lo cual tienen que estar "otros desde otras instituciones arrimando el hombro y dando esa seguridad que desde aquí no se traslada", ha señalado el también vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz.



"Por lo tanto vamos a ver porque, como digo, son dos años importantísimos, dos años en los que la inestabilidad no puede aparecer y me temo que con el tripartito haciendo campaña en unos meses para consolidarse cada uno de los candidatos de cara a las próximas elecciones esto va a ser una auténtica jaula de grillos", ha destacado Cabezas, para quien este martes "por fin se ha cumplido el mandado de las urnas de hace dos años" que era que Fragoso y el PP "no podían gobernar esta ciudad".



Asimismo, ha lamentado estos dos años en los que el ayuntamiento "se ha convertido en el camarote de los Hermanos Marx" y "con tres grupos dando esa imagen y esa apariencia de que aquí no ha pasado nada", cuando "luego a nivel interno tienen sus faltas de coordinación" y "se ve que en estos dos años", en los que se ha tenido una crisis sanitaria mundial y una pandemia que gestionar y "nadie estaba preparado para ella", aunque se podían haber hecho las cosas "infinitamente mejor".