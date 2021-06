Fragoso dimite como alcalde de Badajoz en cumplimiento de su "palabra" en acuerdo con Cs

Ep.



El hasta ahora alcalde de la ciudad de Badajoz, el 'popular' Francisco Javier Fragoso, ha presentado este martes su dimisión en virtud del acuerdo que alcanzó con Ciudadanos tras las últimas elecciones municipales de 2019 para alternarse en la Alcaldía a los dos años de legislatura.



Una renuncia que ha realizado "en cumplimiento" de su palabra y dicho pacto de gobierno de coalición, deseando "los mayores éxitos" para quien le suceda y para toda la Corporación Municipal, porque serán los de la capital pacense.



Durante su intervención en un pleno extraordinario convocado para este martes con un único punto del día, dar cuenta de la renuncia de Fragoso en el cargo de regidor de la ciudad y que no ha contado con la presencia del edil no adscrito, Alejandro Vélez, Francisco Javier Fragoso ha expuesto que presenta su dimisión: "en cumplimiento de mi palabra y del pacto de gobierno de coalición que firmamos con el partido de Ciudadanos, apoyados por el concejal no adscrito, en su momento perteneciente al partido VOX".



Fragoso ha reconocido que "no siempre se acierta, no siempre se llega, no siempre puedes contentar a todos", pero ha intentado poner todas sus "capacidades", su tiempo y "esfuerzo al servicio de Badajoz", así como que "servir" a la ciudad como concejal y como regidor "ha sido un placer y un privilegio", al tiempo que ha aseverado que ha "intentado ser el alcalde de todos" y "por supuesto mantener con orgullo y desarrollar con sentido común el legado de Miguel Celdrán".



Antes de las palabras de Fragoso han intervenido los portavoces del PSOE, Ricardo Cabezas, para quien "el tiempo pone a cada uno en su sitio" y quien ha trasladado a Fragoso que "ha sido una injusticia soportarlo cada día" y "era necesario hacer borrón y cuenta nueva"; y la de Unidas Podemos, Erika Cadenas, para quien han tenido "discrepancias y desacuerdos" y este martes "es el penúltimo paso para que se formalice ese pacto que hicieron como tripartito" que, a su juicio, "ha dejado la ciudad en manos del mejor postor" que es "quien les ha agarrado al sillón de la alcaldía".



También han intervenido el de Ciudadanos, Ignacio Gragera, que ha agradecido a Fragoso "por muchos años de servicio público", y ha sostenido que el equipo de gobierno "ha funcionado muy bien" y pone fin a ocho años de alcalde cumpliendo su compromiso, tras lo cual "se abre una nueva etapa" con un gobierno local "hecho con unos objetivos que son claros y están compartidos"; y la del Partido Popular, María José Solana, que ha dado las gracias a su compañero de partido por "la honestidad, el trabajo, el esfuerzo, el cariño, la entrega, el ejemplo".

ADIÓS TRAS CASI TRES DÉCADAS EN EL AYUNTAMIENTO

En su intervención en el pleno, en el que la corporación ha guardado un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en España, Francisco Javier Fragoso ha dicho "adiós" tras 26 años como concejal del Ayuntamiento de Badajoz y ocho como alcalde, "casi tres décadas apasionantes de trabajo, de entusiasmo, de búsqueda de soluciones para los problemas de la gente, de encuentros y éxitos y por desgracia también de desencuentros y fracasos".

Fragoso ha dedicado unas palabras a su familia y a Celdrán, "el mejor alcalde de la historia de Badajoz" por el tiempo que permaneció en el puesto, el "inmenso aval vecinal que reunió" y las transformaciones que se realizaron bajo su mandato. "No ha sido fácil sustituirlo", ha dicho, "pero ha sido un honor seguir su camino aportando todo lo que ha estado a mi alcance".

También ha tenido palabras de agradecimiento a los trabajadores del ayuntamiento y al personal de confianza, a los vecinos por darle la "oportunidad" de ser alcalde de su ciudad, colectivos o asociaciones con los que ha tenido la oportunidad de colaborar o a las instituciones: "si a algo siempre he dirigido mi acción política era la leal colaboración institucional, independientemente de quien fuera el partido que lo gobernara", así como a los miembros de las siete corporaciones a las que ha pertenecido.

En relación a esta última legislatura, se ha referido uno a uno a los ediles del PP, Cs, Vélez y en especial a Solana, que le han permitido "la oportunidad en momentos tremendamente difíciles para la ciudad, especialmente con la pandemia" de llevar a cabo su responsabilidad; y ha pedido "sinceras disculpas por todos los errores que haya podido cometer" y ha reconocido a las familias afectadas por la pandemia, a los "más vulnerables" de Badajoz y a quienes están en desempleo.

"Me quedo con el cariño de la mayoría, también con el cariño que los muchos compañeros socialistas y miembros del gobierno regional me han transmitido esta mañana a través de WhastApp", ha señalado por último, para confiar en que el tiempo también le hará "superar el daño o el desencuentro que en este momento, con alguien particular" pueda tener, antes de levantar la sesión con los aplausos de los ediles de PP y Cs, tras lo cual pasa a ser concejal hasta la elección de su sucesor.

INTERVENCIONES DE LOS PORTAVOCES

Por su parte, Ricardo Cabezas ha sostenido que "nadie entendía tanta prepotencia y altanería para no solucionar nada" y que Fragoso "se ha servido de manipulación en manipulación solo para reírse de la gente en cara", "siempre ha sido un arma en sí misma para el enfrentamiento y para crear hostilidades", y quien este lunes "le estaba despellejando" en alusión, sin citarlo, a la comparecencia sobre el archivo, por parte de la Audiencia Provincial, de la causa relativa a supuestos cobros irregulares de los delegados de Alcaldía en los poblados.

"Me importa nada que usted lleve tiempo queriéndome desollar vivo, literalmente, no democráticamente que no ha podido, lo que me duele es que haya utilizado el cargo y lo que representa en beneficio propio", ha continuado, junto con que la ciudad "siempre ha sido lo segundo" y le perdona porque "su obsesión" con él mismo "es enfermiza" y le achaca "ambición" cuando lleva 26 años "acumulando cargos y aprovechándose de ellos hasta el último día".

También ha pedido "disculpas" a Badajoz "por no haber impedido que sufrieran" que Fragoso en 2015 y en 2019 volviera a ser primer edil, "el peor" de este periodo democrático, aunque ha "logrado que hoy sea su último día como alcalde". "Le echan los ciudadanos, que no le quieren", ha señalado, para recalcar que a Francisco Javier Fragoso en el PP "no le quieren ni para disputar las primarias", y que no quiere que deje la política, sino que se vuelva a presentar en 2023 al tener "muy claro" que deja la Alcaldía pero su "obsesión enfermiza" por él "no termina hoy".

Erika Cadenas, de Unidas Podemos, ha trasladado a Fragoso la frase de "otros vendrán que bueno le harán" porque cree que se va a ir "de mal en peor" y lo sufrirán los vecinos de Badajoz, a la vez que le ha deseado "suerte allá donde vaya" y ha dicho que "no" quiere "contribuir al circo bochornoso" de los últimos días.

Asimismo, Ignacio Gragera, de Cs, se ha referido al tiempo junto a Fragoso en el gobierno, dos años "complicados" y "difíciles" que "han sido un reto enorme" y en los que el equipo de gobierno "ha sabido estar a la altura", superando las "peores" fases de la pandemia "día a día"; así como a la "nueva etapa con un equipo de gobierno hecho".

"Pondremos como siempre hemos hecho a Badajoz por encima de todo y de todos y cumpliendo los compromisos adquiridos, no solo con nuestros vecinos sino también con nuestros votantes e intentando mejorar, día a día, las pequeñas cosas y también las grandes", ha concluido Gragera, que pasa a ser alcalde accidental y ha dado las gracias a Fragoso y le ha deseado "mucha suerte".

Finalmente ha tomado la palabra María José Solana, del PP, que ha agradecido a Fragoso que no se dedicase a "responder ni actuar en base a fuegos fatuos" y "faltas de elegancia" y "de dignidad", así como por el "ejemplo" de estos años, también el de Celdrán.