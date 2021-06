Fragoso: Cabezas no tiene un "ápice de dignidad" tras archivarse caso de alcaldes pedáneos

Ep.



El alcalde de Badajoz, el 'popular' Francisco Javier Fragoso, ha acusado al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, de no tener "el más mínimo ápice de dignidad", ni "otra cosa que no sea ambición por el poder", tras el archivo, por parte de la Audiencia Provincial, de la causa relativa a supuestos cobros irregulares de los delegados de Alcaldía en los poblados.



Así, ha añadido que "le da igual llevarse por delante la dignidad de la gente, la familia, y atacar", a la vez que le ha pedido que "pida perdón, y si es posible se vaya a su casa" tras este archivo.



"La vida a veces te depara en este caso el mayor de los regalos que a mí me han podido hacer, que ha sido cuando la semana pasada, y en concreto el viernes ya en su último auto la Audiencia Provincial sobresee el caso de la denuncia del PSOE contra los alcaldes pedáneos de Badajoz, una trayectoria intachable que intentaron enmerdar por la ambición del señor Cabezas a costa de todos", ha recalcado Fragoso, para quien en su "percepción" fue "en absoluta connivencia con el Club de Debates Urbano".



Según ha recordado, "en una serie de hechos en el final de 2016 hasta mediados del 2017 estuvieron en una operación para intentar claramente tumbar el gobierno que los ciudadanos de Badajoz habían elegido aprovechando la inestabilidad que en un determinado momento llega a las instituciones con los nuevos partidos", ante lo cual se ha referido en concreto a "parte de la bazofia que desgraciadamente de la mano de Ciudadanos llegó en aquel momento al ayuntamiento como podía ser don Luis García Borruel".



A su juicio, "era todo una trama, accidentes de coche, AlMossasa, el churrero, los poblados... todo se trataba de coger diferentes puntos para decir que aquí habíamos sido 26 años de chorizos, contra Miguel, contra mí y contra todos los que habían gobernado porque el señor Cabezas no tiene el más mínimo ápice de dignidad y lo único que tiene es ambición por ser alcalde, y se inventó todo eso y colaboró".



Así lo ha señalado en una rueda de prensa en las Casas Consistoriales en la que, según ha esperado, sea su última comparecencia como regidor de la ciudad y ha hecho hincapié en que "la vida a veces te depara oportunidades" para poder acabar su etapa como alcalde pudiendo "honrar a todos aquellos delegados de la Alcaldía que nos han acompañado durante estos 26 años de gobiernos del Partido Popular, ya fueran los 18 de Miguel Celdrán o hayan sido los ocho míos".

LAS PEORES SENSACIONES

Acompañado de concejales del PP y alcaldes pedáneos, Francisco Javier Fragoso ha reconocido que "una de las peores sensaciones" que ha tenido durante estos años de alcalde es "cómo a personas inocentes, hornadas, podían ser utilizadas y atacadas para intentar atacar" a él mismo, a tenor de lo cual le ha sido "imposible no" sentirse "responsable del ataque que ellos han sufrido estos años con el único objetivo que había compartido tanto por el Club de Debates Urbanos de la ciudad, como por el Partido Socialista Obrero Español en Badajoz encabezado por Ricardo Cabezas".

En relación a este último, ha expuesto que la "ambición" y "esas ansías de llegar al gobierno, independientemente de tener los concejales suficientes" le llevó a "tirar por delante con la dignidad, con la honorabilidad, de personas absolutamente intachables", y ha recalcado que los delegados de la alcaldía en los poblados "se vieron envueltos en un proceso judicial casi sin comerlo ni beberlo", puesto que "contra quien disparaban eran fundamentalmente los delegados de la alcaldía de la época de Miguel Celdrán", de manera que "en alguna medida ponían en duda la honorabilidad" de este último y dichos alcaldes pedáneos.

En este punto, ha incidido en unas declaraciones de Cabezas, que acusaba a los alcaldes pedáneos de haber cobrado 500.000 euros en 22 años, de vivir "muy por encima de sus posibilidades insinuando que esto estaba por encima de los 600 euros que tienen como compensación por ser delegado de la alcaldía", y en que tuvo que "aguantar" que el portavoz socialista dijera que él mismo "no se ha llevado dinero pero sí lo han hecho sus delegados".

"Injurias, calumnias, constante desprecio y desacreditando con afirmaciones tan solemnes cuando todo, repito, se ha quedado en aguas de borrajas", ha continuado, para remarcar que el caso de los alcaldes pedáneos ha tenido tres archivos y que el PSOE de Badajoz "para seguir justificando las mociones de censura" y Cabezas que "no tiene otra cosa que no sea ambición por el poder", ya ha tenido tres archivos en este caso, el último el de la Audiencia Provincial que "ya no es recurrible".

Una sentencia que, como ha puesto en valor Fragoso, "ya dijo en su momento" en referencia a él mismo que "no hay un solo dato objetivo para poner en marcha la maquinaria penal instructora, o sea para instruir algo, por la responsabilidad del alcalde de Badajoz, pues ni objetiva, ni subjetiva, ni tácita, ni por omisión ni por acción existen indicios de cobros de ingresos de bienes de dominio público al margen de la fiscalización reglamentaria".

APORTACIONES VOLUNTARIAS

Además y respecto a los alcaldes pedáneos y "aportaciones voluntarias que podían hacer en los pueblos como en toda Extremadura", como el caso de bares que hacen estas aportaciones para poner un castillo hinchable, el ministerio fiscal dice que es "una práctica administrativa en pedir colaboraciones para el gasto público en festividades locales, y uso de instalaciones deportivas, dice no fiscalizadas, pero sí socialmente aceptadas y asumidas y efectivamente destinadas al fin público", sobre lo cual ha matizado que "evidentemente en su momento se cortó de raíz".

Por esta cuestión, ha aseverado el primer edil, Cabezas le pidió a él y a sus alcaldes pedáneos y a los de la etapa de Celdrán que fueran a la cárcel y les imputó "todo tipo de delitos, prevaricación, cohecho, malversación"; pero este lunes se encuentra "con la satisfacción de decir que 26 años después por mucho que se hayan empeñado en poner una sola mácula de corrupción o de irregularidad ninguna".

Ha agregado además que "se fueron a lo Penal porque todo estaba dentro de la misma trama" y "los del PSOE sabían con fecha y anterioridad antes de que los del Club de Debates sacaran aquella trama absolutamente increíble de los accidentes de coches", que "ni siquiera tuvo instrucción más allá de la fiscalía" y respecto a lo cual ha denunciado a los "famosos señores" del Club de Debates "por denuncia falsa".

LUIS BORRUEL Y LA MOCIÓN DE CENSURA

También sobre el PSOE ha sostenido que, cuando son "conscientes" de que a Borruel "lo pueden echar de Ciudadanos por la trama del churrero, por el que han reconocido el otro día que se lo habían inventado", "lo único que le preocupa es que se le puede ir la moción de censura" y "también ese día le anuncia a los del Club de Debates que no se preocupe que ellos están preparando otra cosa como era lo de los alcaldes pedáneos".

"Todavía resuena en mi cabeza alguna conversación de Luis Borruel con su sobrino posiblemente, en la que lo único que decía es 'necesito que lo imputen'", ha apuntillado, para asegurar que se puede ir "con la conciencia tranquila" de que por quererle "tumbar", "no pudieron poner en tela de juicio la honradez" de los alcaldes pedáneos, aunque "jamás nadie" le podrá "resarcir del dolor personal infringido, del problema de salud generado" o cómo se ha "sentido culpable porque se intentaran llevar por delante a gente honrada y digna" como dichos delegados.

Preguntado por si dimitirá este martes, Francisco Javier Fragoso ha adelantado que ha convocado un pleno a las doce de la mañana "precisamente para eso", mientras que interpelado por si se plantea denunciar a Cabezas ha replicado que "el tiempo lo dirá".