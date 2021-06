El PSOE de Badajoz no irá a la inauguración de la estatua de Miguel Celdrán

La Agrupación Local y el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz han avanzado este jueves que no acudirá a la inauguración, prevista para este sábado, 12 de junio, de la estatua del exalcalde de la ciudad, Miguel Celdrán, al considerarlo "un acto para militantes y simpatizantes del Partido Popular".



A través de una nota de prensa, desde la Agrupación Local y desde el Ayuntamiento de Badajoz, los socialistas agradecen la invitación a su secretario general y a otros miembros del PSOE, "pero entienden que no deben acudir por interpretar que se trata de un acto de carácter político promovido por el Partido Popular".



A este respecto, el PSOE ha señalado que "desde el primer momento comprendieron perfectamente el deseo de políticos y militantes del PP para que su alcalde tuviera una escultura en Conquistadores, a lo que no pusieron ninguna objeción".



También ha recordado que el propio Celdrán el 27 de mayo de 2008, horas antes de la colocación de un busto en el parque de San Fernando para honrar la memoria de Manuel Rojas, dijo que no asistiría ni él ni ningún miembro del equipo de Gobierno por entender que se trataba de un "acto de partido".



"Como en el caso que nos ocupa ahora, el monumento al alcalde socialista se levantó por suscripción popular y su emplazamiento actual no fue el inicialmente previsto, dado que el Ayuntamiento de Badajoz gobernado por Celdrán no aceptó la propuesta de la comisión organizadora del homenaje a Manuel Rojas de situarlo junto a la fuente del parque, sino que lo trasladaron a un lugar más apartado y con menor visibilidad", ha apostillado el PSOE.

Por último, ha lamentado que ello "entristeció especialmente a la familia del político socialista fallecido en el año 2000".