Fragoso no se presentará a la reelección como presidente del PP de Badajoz

El presidente del Partido Popular de la provincia de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado este miércoles que no se presentará a la reelección en el cargo en el 14º Congreso Provincial, que se celebra el próximo 18 de julio en la capital pacense en jornada de mañana y, en principio, en formato mixto y tanto presencial como telemático.



Fragoso, que ha reiterado que no aspira a ser presidente regional del PP ni está dentro de sus "planes" el serlo, ha recordado que ya en enero de 2020 con motivo de la celebración de un Comité Ejecutivo Provincial dijo que no se iba a presentar a la reelección, y anunció que tras casi 14 años de presidente de su partido y cuatro más de secretario general, "era el momento" en el que la "principal colaboración" que puede hacer a la formación "es colaborar en un impulso que debe ser renovado".



"Seguiré siendo un afiliado de base de mi partido en la ciudad de Badajoz, en la que aportaré hasta el último gramo de esfuerzo y hasta el último gramo de mi sudor para que el proyecto político que representa el centro-derecha y que representa lo que ha transformado y ha convertido esta ciudad en una gran capital lo siga siendo", ha aseverado, junto con que también pondrá "hasta el último gramo de esfuerzo" para que el PP "por primera vez en la historia" pueda gobernar la Diputación de Badajoz "y transformar la provincia", como se ha hecho con la capital pacense u otros grandes municipios.



También lo hará para que su partido vuelva a gobernar la Junta de Extremadura "y que los extremeños vean que hay otro modelo posible y no la resignación constante al desempleo y a la desesperanza en mi tierra", al tiempo que ha incidido en que es "capaz en este momento de poder aportar mucho" a su partido, "pero sin tener por qué tener responsabilidades" y en que su "papel en este momento es el de dar paso".



Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la sede del partido en Badajoz en la que Fragoso ha trasladado los acuerdos adoptados en la Junta Directiva celebrada este pasado miércoles, acompañado de la concejala del PP en el Ayuntamiento de Badajoz María José Solana, que es la presidenta de la comisión organizadora del 14º Congreso que, a partir de este miércoles, "toma las riendas de la dirección del partido hasta que salga una nueva Ejecutiva que tenga las responsabilidades de dirigir los designios de la organización en los próximos cuatro años".



En este sentido, el presidente provincial saliente del PP de Badajoz ha planteado que su "papel hoy y mañana" pasará por "conseguir que haya una gran candidatura de unidad, donde se sienta representado, si es posible, el 100 por cien" del partido, puesto que, como ha remarcado, quiere "una gran candidatura de unidad porque en este momento no hay una sola discrepancia en el seno de la organización sobre cuál debe ser el proyecto político", aunque sí "puede haber dudas, razonables, legítimas, sobre quién puede tener el puesto A o el puesto B".



