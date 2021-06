Ferrera, Morante, Juanito, De Justo y Ginés Marín en Feria Taurina de San Juan de Badajoz

Ep

En concreto, el jueves día 24 a las 20,00 horas Antonio Ferrera, Morante de la Puebla y Juanito lidiarán seis toros de la ganadería Zalduendo, y el sábado día 26 a las 20,00 horas Antonio Ferrera, Emilio de Justo y Ginés Marín harán lo propio con seis reses de Victoriano del Río.



Así se ha dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en las Casas Consistoriales que ha contado con la presencia del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; las concejalas de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, y de la Institución Ferial (Ifeba), Blanca Subirán; y el empresario taurino José Cutiño.



En concreto, Cutiño ha hecho hincapié en "el esfuerzo y en la dificultad" que han pasado y la "alegría y satisfacción" por que Badajoz vuelva a tener su feria taurina, en la que han fijado en el 50 por ciento el aforo de la plaza de toros y en relación a la cual ha señalado la "prueba" que hicieron el 24 de octubre con la corrida de los seis toros de Ferrera que "fue definitiva" en cuanto a que fue la que más público asistió de todas las que se dieron en la temporada "y no pasó absolutamente nada".



Sobre el cartel de la feria taurina de la capital pacense, ha destacado a figuras del toreo de la talla de Ferrera, que repite por "méritos propios", y Morante, junto a Emilio de Justo y Ginés Marín, "dos toreros que se han convertido en dos de los primeros alicientes de la temporada", mientras que sobre Juanito ha resaltado que es un "guiño" al aficionado portugués para que acuda a estas corridas en las que también han hecho un "esfuerzo importante" en lo que a precios se refiere.



EL MUNDO TAURINO EN EXTREMADURA



Por su parte, Fragoso ha señalado que el mundo del toro en la ciudad y Extremadura en su conjunto es "fundamental" en una tierra con 120 ganaderías de reses bravas, lo cual significa que hay "muchísima gente" que tiene empleo y genera actividad económica o que hay "muchísimas miles" de hectáreas del patrimonio natural "más importante" de la región, como la dehesa, que se sostiene y mantiene gracias al mundo de las reses bravas.



También ha apuntado que no se podía entender la Feria de San Juan "en un proceso de desescalada o en un proceso de vuelta a la normalidad sin que los toros tuvieran su presencia en la ciudad", dado que se han abierto las fronteras y Badajoz quiere volver a recibir a los aficionados lusos al mundo taurino, a la vez que ha puesto en valor que han sido "valientes" al ofrecer "unos carteles más que dignos", tras el "esfuerzo" del maestro Ferrera al encerrarse en la capital pacense con seis toros "para demostrar que la tauromaquia merecía su oportunidad".



Así, este año le han "devuelvo ese esfuerzo" del diestro pacense "protagonizando dos tardes", como también se ha referido a la presencia de Juanito, "la principal referencia de toreo a pie" en Portugal y que va a ayudar a consolidar la afición en el país vecino, del maestro Morante y de figuras extremeñas "consolidadas" como el cacereño Emilio de Justo y el pacense Ginés Marín en una feria, como la de San Juan, que "no será la que soñamos" pero en la que, junto a los toros, se podrá disfrutar de los conciertos en el Auditorio del Recinto Ferial o de las atracciones.



Fragoso ha matizado que, "a lo mejor no es una Feria de San Juan como se puede concebir en términos tradicionales, pero sin duda es la vuelta a la normalidad en nuestra ciudad, de lo cual uno se siente orgulloso".

Y, ha recordado que la plaza de toros acogerá el 13 de junio una clase práctica a cargo de los alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz, incluida en la programación de la Feria del Toro y del Caballo, Ecuextre.