260 efectivos velarán este sábado por la seguridad con motivo del Badajoz-Amorebieta

Ep

Un total de 260 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad velará por la seguridad y el orden público este sábado, día 22, en la capital pacense con motivo de la celebración del partido de fútbol entre el CD Badajoz y la SD Amorebieta, en el marco de los 'Playoffs' de ascenso a la liga Smarbank.



Y es que, junto a dicho partido que se disputará en el Nuevo Vivero, los conciertos 'Primavera Musical' se desarrollan en el Auditorio del Recinto Ferial de Badajoz con El Kanka y Diván Du Don el 21 de mayo y Dvicio y Nil Moliner el 22, además de los partidos de la última jornada de la Primera División de fútbol que decidirán el campeón de Liga con la posibilidad de las celebraciones por parte de los aficionados.



Así lo ha señalado el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa acompañado de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, al término de la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Badajoz con motivo de dichos encuentros.



En su intervención, Fragoso ha comentado que esta semana ha tenido una conversación con García Seco en la que han compartido la "preocupación" que les suponía el hecho de que se junten este fin de semana los conciertos del ferial, con los dos partidos que corresponden a la sede del Nuevo Vivero dentro de los citados 'Playoff', aunque el "más complicado" desde el punto de vista de la movilización de personas y aficionados es el que "si Dios quiere" llevará al conjunto blanquinegro a la Segunda División.



Al día siguiente jugarán el Ibiza contra el UCAM Murcia, que también genera concentración y movilidad de personas, y coincide con que el sábado se juega la última jornada de la Primera División del fútbol español donde se va a decidir el ganador de la Liga de este año, por lo que en la ciudad se tendrá "una absoluta concentración de movilidad y en algunos casos, como no puede ser menos y esperemos que así sea, de exaltación de emociones positivas".



Ante ello, el regidor ha aseverado que por un lado los responsables de las diferentes administraciones tienen la "obligación" de tener diseñado el dispositivo que entienden que se debe llevar a cabo para garantizar que todo transcurra con "normalidad", mientras que por otro lado ha insistido en pedir a los ciudadanos su colaboración: "entendemos y compartimos y seguramente seremos los primeros en alegrarnos, por un lado de que pueda ganar nuestro club, si así es, la Liga española, pero por otro lado fundamentalmente que el club de la ciudad pueda ascender".



"Pero debemos intentar que ese día de celebración emocional no se convierta a los diez días o una semana en un día triste para recordar por ingresos o por fallecimientos debido a la pandemia, hay que recordar que el virus sigue, lo tenemos ahí", ha recalcado el alcalde, que ha advertido de que si hay 6.000, 8.000 o 10.000 personas en la calle no van a poder tener el mismo número de policías "vigilando cada uno de ellos el comportamiento de cada uno de nosotros".



De este modo y además de la "parte importante" que se va a intentar aportar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha insistido en que, como ciudadanos, hay una "parte" que deben aportar también, como seguir cumpliendo las recomendaciones básicas que marcan las autoridades sanitarias, entre las cuales ha resaltado, además del uso de la mascarilla o el respeto a los aforos, que los grupos máximos autorizados en espacios al aire libre son de 10 personas.



Así, ha recalcado, "hay que intentar no juntarse un grupo con el otro" y mantener la distancia de seguridad, como también ha hecho un especial hincapié a la hora de lanzar un "mensaje claro" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Policía Local dado que beber en la calle está prohibido y se va a ser "radical" en todo lo que tenga que ver con el consumo de alcohol en los alrededores del campo de fútbol.



"Creo que vamos a poder celebrar esta alegría histórica después de tantos años, la vuelta del club a la División de Plata, pero lo tenemos que hacer como un día que lo recordemos durante muchos años como algo positivo y no algo que nos entristezca porque se nos haya podido llevar por delante a alguien a quien queríamos por no haber mantenido llevar las medidas y haber permitido que el virus se siga propagando", ha expuesto Fragoso, que ha pedido "un absoluto compromiso de todos", que se "puede compatibilizar" con la expresión de "alegría" o "euforia que nos pueda dar".



ESFUERZO DE COORDINACIÓN "EXTRAORDINARIO"



Por su parte, Yolanda García Seco ha resaltado que este dispositivo "supone un esfuerzo de coordinación extraordinario" en el que se ha trabajado durante días, y que "muchas" personas velarán para que estos actos se desarrollen "de forma tranquila" y con la "mayor normalidad posible", en relación a lo cual ha abogado por recordar este fin de semana "de forma positiva" y ha recalcado que se velará para que todos los ciudadanos que quieran disfrutar de un día "especial" puedan hacerlo "en condiciones de seguridad".



"El virus sigue entre nosotros, estamos muy felices de poder disfrutar de estos eventos después de este tiempo de pandemia, pero eso deber ir acompañado de conciencia sobre la situación en la que vivimos, si somos capaces de mantener la prudencia y no desbordar la alegría rompiendo las normas sanitarias básicas podremos ponerle la guinda al pastel", ha remarcado, junto con que "de lo contrario, nada merecerá la pena si dentro de unos días tenemos un incremento de contagios".



Según ha detallado, los dispositivos de seguridad comenzarán a partir de las 12,00 horas de este sábado y a partir de esa hora, hasta la madrugada, es decir antes y después del evento deportivo, se irán incorporando unidades con el objetivo de asegurar el mantenimiento del orden público y el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por la pandemia de la Covid-19, además del control del consumo de alcohol y estupefacientes.



En concreto, la Policía Nacional tendrá a 153 agentes de distintas unidades como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo de Atención Ciudadana (GAC), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), de Mérida, las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Sevilla, además de la Brigada de Información de Badajoz. La organización ha contratado asimismo a 43 vigilantes de seguridad, 35 auxiliares y 20 acomodadores.



A estos efectivos se sumarán 46 agentes de la Policía Local de Badajoz, que controlarán igualmente el cumplimiento de las medidas sanitarias y organizarán el tráfico en las zonas donde se espera más afluencia en distintas franjas horarias para tratar de que la movilidad "no se vea entorpecida a la vez que sea segura", ha abundado García Seco.



La Guardia Civil por su parte tendrá un dispositivo formado por 55 efectivos de seguridad Ciudadana y del sector de Tráfico, que controlarán en colaboración con la Policía Local los distintos accesos a la ciudad, avenidas y rotondas ante la "elevada" movilidad esperada. Además, 30 voluntarios y Cruz Roja y Protección Civil estarán igualmente velando por la seguridad ciudadana en las calles pacenses en las que, como ha recordado, está prohibido el consumo del alcohol y no pueden darse aglomeraciones por el "riesgo" que conllevan", ha concluido.