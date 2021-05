Policía Local Badajoz intentará "poner coto" a conductas como el botellón

Ep

Así lo ha señalado el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, preguntado por si se van a incrementar los controles de cara al fin de semana para evitar botellones y fiestas ilegales, ante lo cual ha lamentado que "por desgracia" la semana pasada se vieron, una vez que decae el estado de alarma en España, escenas de botellones no solo en la ciudad de Badajoz, sino también en otros muchos puntos del país.

Al respecto, ha remarcado que ese botellón en el Nuevo Vivero "fue el que más alarma creó", pero que "enseguida se disolvió" y sobre las 00,30 horas de la madrugada del pasado sábado al domingo ya fueron dotaciones de Policía Local, "no solo para controlar que la gente no se aglomeraba allí, sino que se impusieron bastantes sanciones".

"Vamos a seguir haciéndolo porque entendemos que, a pesar de que no exista el toque de queda, lo que no puede existir es ahora una ocupación libre de las calles como si el virus se hubiera marchado, y sobre todo en zonas y en entornos en los que los aforos no pueden ser controlados", ha recalcado.

Además, ha recordado que el consumo de alcohol en el entorno del Nuevo Vivero "está absolutamente prohibido" y que, si además se mezcla dicha ingesta, "puede generar situaciones de riesgo siempre y cuando no haya un control".

"La policía tiene no solo órdenes, sino que obviamente está preocupada y está ocupada en intentar poner coto a este tipo de conductas, la gente tiene que ser responsable porque el hecho de que nos permitan salir de casa no tiene que venir acompañado de un mal uso de esa libertad", ha continuado Gragera y, "transgredir normas que todos nos hemos dado, como por ejemplo la prohibición de hacer botellón".

De este modo, ha pedido a la gente que actúe "con cabeza" y con "responsabilidad" y que entienda que, a pesar de que ahora se ha vuelto "a ganar esa libertad de salir de casa más allá de una determinada hora", esa libertad "no puede implicar" el hecho de que se vayan a transgredir normas de comportamiento y de convivencia que son "básicas" en esta ciudad, como por ejemplo la prohibición de hacer botellón en la calle.

"Independientemente de que tengamos o no tengamos pandemia ya estaba prohibido, se va a seguir persiguiendo, pero además sí pedirle a la gente responsabilidad porque el virus sigue aquí aunque sea una incidencia bajita", ha apuntillad, sobre la práctica de botellones en el Nuevo Vivero en la ciudad, en la que actualmente no hay ningún sitio habilitado para realizarlos.

Así, ha explicado que, si se va siguiendo el goteo y el conteo de casos del día a día "siempre" se ve que en Badajoz capital se tienen 10 o 9 positivos "todos los días cada día" y "al final" se traduce en gente que lo pasa "mal", que tiene que ser hospitalizada, y que "por desgracia" puede llegar a fallecer, de manera que ha instado a que no se olvide que "el virus sigue aquí" y que se tome "esta libertad recuperada con la mayor de las responsabilidades".

TRES ARROYOS Y SAN ISIDRO

En relación también al fin de semana y si habrá vigilancia en Tres Arroyos el domingo por San Isidro, Gragera ha comentado que tienen que verlo por que "en principio única y exclusivamente lo que se va a producir es la misa de la romería" y el resto de las cuestiones están "veladas".

De esta manera "no se van a permitir más actividades", por lo que entiende que el operativo y el dispositivo ante el riesgo de que haya gente trasladándose a la pradera "obviamente está" y lo que se intentará hacer es, a través de los servicios municipales, tanto Protección Civil como Policía Local, será "poner un poco de coto y de orden" a esa posible ocupación de la zona por parte de aquellos que quieren vivir "aunque no sea una romería pero sí un día especial acompañando a San Isidro".