Gragera apunta al Casco Antiguo Badajoz como posible zona de bajas emisiones

Así lo ha avanzado el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa telemática para dar cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, en la que ha sido preguntado por dicha Ley de Cambio Climático que contempla 'zonas de bajas emisiones' en localidades de más de 50.000 habitantes y por qué tiene pensado el Ayuntamiento de Badajoz al respecto.



Según Gragera, "precisamente" una de las cuestiones en las que se está trabajando y que "ya" se ha anunciado es la elaboración de un nuevo plan de movilidad en el que "obviamente" se tendrá que contemplar esas zonas, ante lo cual ha considerado que "lo lógico y lo razonable" por la configuración de la propia ciudad es que esa 'zona de bajas emisiones' esté centralizada en el Casco Antiguo.



Además, las vías que circundan a esta zona de la ciudad tienen que soportar un tráfico rodado más lento y a unas velocidades bajas, lo que da pie a poder implementar esta zona en el Casco Antiguo, aunque, en todo caso, el nuevo plan de movilidad anunciado recientemente se va a activar y están trabajando en cumplir las condiciones que plantea la nueva ley.



JUNTA DE GOBIERNO LOCAL



En relación al contenido de la Junta de Gobierno Local, Gragera ha resaltado un decreto de Alcaldía relativo a la aprobación de un expediente de contratación de 21 talleres de información, asesoramiento y orientación en diferentes temáticas, cofinaciado por el Fondo europeo de desarrollo regional, los fondos de la Estrategia DUSI, y que sale a contratación por un importe de 68.400 euros IVA incluido.



En relación a otro expediente de contratación, ha comentado que ya se ha dado cuenta del inicio de las obras de asfaltado de las calles de Badajoz por un millón de euros IVA incluido con cargo al Plan de Impulso e "independiente" del plurianual de asfaltado que se pondrá en marcha de forma "inminente"; y de manera que una vez que finalice este proceso de licitación y contratación se tendrá otro millón de euros "disponible" para el asfaltado y bacheo de la ciudad.



"También responderá, como el plurianual, a las necesidades que se vayan detectando en diferentes zonas de Badajoz por que lo vean los propios servicios o incluso por propia indicación de asociaciones de vecinos y colectivos de la ciudad, y por tanto pues continuamos con nuestro compromiso de mejorar las condiciones viales de la ciudad, tal y como ya venimos anunciando desde que entramos en el ayuntamiento".



En el apartado de asesoría jurídica, ha destacado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que confirma la que ya dictó en su momento el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 respecto a la resolución del ayuntamiento que denegaba a la Urbanización Los Lebratos la conexión a la red de agua potable del municipio, y que establecía, según ha recordado, que por parte de los vecinos no se habían planteado los proyectos y legalizaciones correspondientes.



Los vecinos no estuvieron conformes con esa sentencia en primera instancia y recurrieron al TSJEx, que "vuelve a dar la razón al ayuntamiento" y "por tanto no se va a permitir esa conexión a la red de agua potable hasta que no procedan a realizar los proyectos legalizables correspondientes".



ADJUDICACIONES Y PROPUESTAS DE GASTOS



Otros asuntos de la Junta de Gobierno Local son el decreto de adjudicación del expediente para el servicio de los seguros de los vehículos adscritos a los diferentes servicios del ayuntamiento por 340.000 euros; y la adjudicación también del contrato del servicio de correos y telégrafos del consistorio por 233.597 euros.



En relación a las propuestas de gastos, ha resaltado en el área de Bomberos la adjudicación de la asistencia técnica para la ejecución del Plan periurbano de prevención de incendios forestales del año 2021, que ha sido adjudicado por 17.036 euros, y la reposición de tres equipos de protección y 15 botellas de aire comprimido por 16.044 euros.



Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de la asistencia técnica de la segunda edición del concurso 'Badajoz pinta' con un importe de 9.196 euros y que ayudará a dar soporte a los artistas seleccionados por el jurado y a las necesidades del fin de semana del 12 y 13 de junio. También se ha adjudicado el desarrollo del portal web de Juventud por 8.491 euros.



Finalmente y de cara al partido que enfrentará al CD Badajoz contra el Zamora CF en los 'playoff' de la fase de ascenso que se disputan en Extremadura, Gragera ha deseado "muchísima suerte" al Badajoz en el partido del domingo y ha confiado que sea una "fiesta", pueda ganar y "seguir dándole alegrías a la afición y a la ciudad".

Asimismo, ha dicho que por parte del ayuntamiento tiene "todo el apoyo y todo el soporte" y, en su caso concreto como abonado del equipo blanquinegro, la "ilusión" de verlo en Segunda el próximo año.