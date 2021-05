Ayuntamiento Badajoz: Tolerancia "cero" tras "macrobotellón" con más de 500 personas

Ep

"Si es necesario se va a impedir el acceso a las zonas y se hará así, lo sucedido no se vuelve a producir", ha señalado la concejala responsable de Policía, María José Solana, a tenor del "macrobotellón" que ha tenido lugar en la noche del pasado día 9 en las instalaciones del Nuevo Vivero de la ciudad con más de 500 personas y que ha acarreado denuncias por consumo de alcohol o por no hacer uso de la mascarilla o por conducción habiendo consumido sustancias estupefacientes.

María José Solana ha comparecido en una rueda de prensa telemática para hablar sobre las incidencias acaecidas durante el pasado fin de semana y para valorar los primeros días tras la finalización en el país del estado de alarma que, a nivel legislativo, suponía que había una serie de "condicionantes" a la hora de la reunión de personas, horarios o toque de queda.

"A partir del día 9 los ayuntamientos contamos con pocos mecanismos o con ciertas dificultades a la hora de encauzar esta situación que tenemos en el momento con la supresión de restricciones", ha continuado.

Además, ha remarcado que entre el 3 al 9 de mayo se han impuesto 69 denuncias, de las que 20 están relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública y 11 con el incumplimiento del número máximo de personas permitido.

MACROBOTELLÓN EN EL NUEVO VIVERO

Pasado dicho 9 de mayo en el que ha decaído el estado de alarma, ha señalado Solana, uno de los elementos "más importantes" con el cual se contaba a la hora de "preservar" la normativa en materia sanitaria era el toque de queda, y "esa noche del día 9 se convierte en una situación que parece el despegue del Soyuz, donde de pronto aparece un macrobotellón en las instalaciones del Nuevo Vivero de más de 500 personas".

"Todas ellas con un gran sentido común y manifestando claramente el carácter cívico de su actitud, por el cual se producen 10 denuncias por consumo de alcohol, cinco denuncias por falta de respeto, 10 denuncias por no hacer uso de la mascarilla, dos denuncias por conducción habiendo consumido sustancias estupefacientes, como comprenderán todo un elenco de conductas, como digo, cívicas y responsables", ha destacado en tono irónico.

Asimismo, ha agregado que es "muestra clara de que, después de todo lo vivido, de todo lo sufrido y de lo que se continúa sufriendo aún parece que se necesita algún acto de educación, de empatía y de responsabilidad".

TOLERANCIA CERO

Sobre dicho "macrobotellón" que "supone ese fin de graduación del día 9", María José Solana ha apuntillado que comportó la actuación "contundente" por parte de la Policía Local para desalojar a todas las personas que se habían reunido en el citado entorno.

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que, tras los datos previos al día 9 y los que acaba de dar y "como no puede ser de otra forma porque sería una falta de responsabilidad" y "sobre todo una falta de homenaje a todos los que están sufriendo como consecuencia de la situación sanitaria", el ayuntamiento ha recalcado que actuará con "tolerancia absolutamente cero", un término que "parece un poco usado de muchas maneras", aunque puede garantizar que "así va a ser" y "de la forma más expeditiva posible" con la que se cuenta por parte de la Policía Local.

En este punto, ha citado las unidades de control de masas "más formadas" dentro de este cuerpo como el Giapol, a la vez que ha avanzado que se van a aumentar los controles de consumo de alcohol y estupefacientes en la vía pública.

"Si es necesario se va a impedir el acceso a las zonas y se hará así, lo sucedido no se vuelve a producir", ha espetado, junto con que "de hecho" y entre otros temas se van a mantener a lo largo de esta semana reuniones técnicas por parte de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, unos cuerpos que trabajan de manera "coordinada" y "constante".

Y es que, como ha reconocido, "parece que no se ha aprendido mucho o se debería haber aprendido un poco más" y "conductas que creíamos que no se iban a producir, al haber tenido ese ejemplo tan inmediato de que se han producido, les puedo asegurar que no va a ser fácil que se vuelvan a dar".

Y, la edil delegada de Policía ha aseverado que tras estos datos que "parecen a veces un poco inquisitoriales" emplaza a "tener la cabeza sobre los hombros" y a "intentar por todos los medios que situaciones como las que se han producido no se vuelvan a dar".