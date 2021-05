La Guardia Civil detiene a un vecino de los Santos de Maimona por un doble fratricidio

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Los Santos de Maimona (Badajoz), de 61 años, como presunto autor de la muerte de sus dos hermanos, de 64 y 68, respectivamente, tras encontrar sus cuerpos con "evidentes síntomas de violencia" en el interior del inmueble en el que convivían.



En concreto, la detención se produjo después de que la directora del Centro de Día comunicara que los dos hermanos no acudían desde este pasado lunes como habitualmente hacían. Fue la Policía Local del municipio la que trasladó la desaparición de ambos hermanos a la Guardia Civil.



Así pues, tras activar el protocolo para la localización de estas personas, los agentes se personaron en el domicilio, sito en la calle San Cristóbal nº 48, donde fueron recibidos por otro hermano que convivía con ellos, con una actitud "agresiva, violenta y amenazante", quien además no permitió el acceso a la vivienda.



Ante estos hechos, fue detenido y trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil. Una vez autorizado el mandamiento Judicial por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zafra, se llevó a cabo la entrada e inspección del inmueble, que se ha prolongado durante toda la noche, donde se hallaron los cuerpos sin vida de sus dos hermanos con "evidentes síntomas de violencia", según informa la Guardia Civil en una nota de prensa.



No obstante, la investigación continúa, pendiente de la autopsia y prácticas de diligencias para el total esclarecimiento del suceso.



Cabe destacar que el detenido, presunto autor del doble fratricidio, se encuentra en dependencias policiales de Zafra, en espera de su puesta a disposición judicial.