Premio Adalid de la Paz 2021 al personal esencial, sanitarios o voluntarios en pandemia

La Batalla de La Albuera declarada Fiesta de Interés Turístico Regional se celebra durante varios fines de semana del 7 al 23 de mayo con distintas actividades entre las que destaca un acto institucional en el que se hará entrega del Premio Adalid de la Paz al personal esencial, sanitarios o voluntarios durante la pandemia de la Covid-19.

La secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas; el diputado provincial de Transformación Digital y Turismo, Manuel José González; y el alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz, han presentado de forma telemática La Batalla de La Albuera, que este año debido a la Covid-19 no incluirá la tradicional recreación de la contienda desarrollada el 16 de mayo de 1811 en plena Guerra de la Independencia.

En su intervención, Manuel Antonio Díaz ha agradecido a la Junta de Extremadura y a la Diputación de Badajoz que, con su financiación y apoyo, les den el "calor necesario" a la hora de seguir emprendiendo nuevos proyectos, en este caso turísticos y sobre lo cual ha aseverado en relación a los actos de la Batalla de La Albuera de este año que son "conscientes" de la realidad y la coyuntura actual.

Ante ello, han establecido un programa de un "tono medio" en el sentido de "no poder realizar lamentablemente el momento más emblemático para cualquier albuereño, como es la recreación histórica de la Batalla de La Albuera", aunque ello "no quita" que no haya momentos importantes como el acto institucional que tendrá lugar el 14 de mayo.

Un acto que será "muy emotivo" dado que la corporación municipal, por unanimidad, ha acordado distinguir con el Premio Adalid a todos aquellos voluntarios, profesionales, trabajadores o cualquier persona que ha desarrollado una labor "importante, yo diría imprescindible, necesaria y siempre invaluable en esta pandemia", que ha aportado "mucho negativo pero también mucho positivo" y en la que "muchas personas han dado lo mejor de ellos mismos".

PROGRAMACIÓN DIVIDA EN TRES FINES DE SEMANA

En relación al resto de la programación, el regidor ha explicado que está dividida en tres fines de semana para intentar escalonar el número de visitantes, controlar los aforos y cumplir con los requerimientos que establece la pandemia, y ha detallado que los actos comenzarán el 7 de mayo con una conferencia sobre la Batalla de La Albuera en el Centro Cultural.

El 8 de mayo se desarrollará una ruta patrimonial para conocer con detalle los recursos patrimoniales de la Batalla de La Albuera; y el 9 de mayo una ruta tematizada en torno al campo de batalla cuyas plazas ya están agotadas y que podría replicarse el día 16.

Igualmente, el 14 de mayo será el día en el que se celebre el citado acto institucional con la presencia de todos los países que participaron en la Batalla de La Albuera en el 210º aniversario de la misma, además de autoridades civiles y militares y "especialmente todos los albuereños que, de alguna manera, han colaborado en esta pandemia", tales como sanitarios, personas de las residencias o voluntarios que "han echado una mano".

Otras actividades son un escape room el 15 de mayo, una nueva conferencia el 20 de mayo y, de cara al fin de semana del 22 y 23, un campamento de época con unas 30 personas que, bajo medidas de seguridad, harán instrucción de época, talleres de disparo o desfiles en el Parque Wellintong, así como visitas al Centro de Interpretación de la Batalla, micropiezas teatralizadas, elaboración de dulces napoleónicos y en la jornada del 23 de mayo una actuación de música celta y una comida con platos típicos de España, Portugal y Reino Unido.

Durante el transcurso de las jornadas, ha insistido el alcalde de La Albuera, contarán con las medidas protocolarias sanitarias y será necesaria inscripción previa en las actividades para controlar el aforo, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse previamente.

Por último, Díaz ha querido dar las gracias al pueblo albuereño y a todos los que han colaborado en la actual situación sanitaria, unos periodos "duros" y "quizás peores que la Batalla de Albuera, que supuso casi 15.000 muertos", al tiempo que ha lamentado que la pandemia "ha traído efectos devastadores" y que los colectivos reconocidos con el Adalid de la Paz 2021 "han demostrado su valía".

"Espero y deseo que el día 14 podamos, de alguna manera, devolverle esa capacidad que ellos han tenido de mostrar todo lo que tienen, que no es poco", ha ensalzado.

DIECISÉIS AÑOS COMO FIESTA DE INTERÉS REGIONAL

Por su parte, Manuel José González ha destacado que la Batalla de La Albuera cumple en este 2021 16 años como Fiesta de Interés Turístico Regional y que vuelve "no con absoluta normalidad pero sí con presencialidad", algo que ha tildado como "una excelente noticia después del año anterior que no pudo celebrarse en su fecha debido a la pandemia".

De este modo, ha felicitado que durante varios fines de semana La Albuera un año más conmemora, recuerda y homenajea también a los caídos en aquel "sangriento" 16 de mayo de 1811 que el municipio "ha conseguido, además, darle la vuelta" y generar en torno a la memoria de aquel día de la Guerra de la Independencia unos días de ocio, entendimiento, diálogo y paz.

Para el diputado provincial, "siempre es un buen momento" para visitar la localidad y sus recursos turísticos o el Centro de Interpretación de la Batalla, aunque si uno quiere vivir o sentirse en aquel 1811 y cómo se recrea por el municipio aquella jornada "el mejor momento sin duda alguna es cada mayo de cada año", ante lo cual ha dado la "enhorabuena" a Manuel Díaz por la organización de estas actividades y dar "un paso adelante" con esta batalla que "representa tan bien a La Albuera".