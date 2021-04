PSOE Badajoz urge colaboración de todas administraciones para combatir nenúfar mexicano

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz urge la colaboración de todas las administraciones para combatir el nenúfar mexicano en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por la ciudad.

Así, lo ha señalado el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, añadiendo que "la gente nos pide que el nenúfar desaparezca cuanto antes del tramo urbano de Badajoz y lo reclama a las administraciones afectadas y son la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz. Hay que coordinarse y trabajar al unísono para solucionar el problema pues los avances se tienen que notar".

Además, ha pedido al alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, "que lidere, que se ponga al frente de ese bloque de administraciones" dado que los pacenses son "los más interesados en que esto cambie".

De esta forma, el Grupo Socialista ha valorado las acciones realizadas hasta la fecha y ven "con buenos ojos" las que quiere poner en marcha la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, sobre lo cual ha expuesto que toda iniciativa es "bienvenida" y apoya "la solvencia técnica" para futuros proyectos e investigaciones.

Asimismo, ha afirmado que en el PSOE de Badajoz siguen apostando "por una acción única y coordinada entre administraciones donde todos sean corresponsables, también económicamente", junto con que han transcurrido unos 15 años desde que esta planta invade el río, por lo que "no se puede dilatar el cerrar una solución definitiva".

Finalmente, los socialistas "no entran en la discusión de si debe ser dragado o no el Guadiana a su paso por Badajoz", y son "partidarios de no cuestionar la decisión final", que "siempre será consensuada y avalada por técnicos", a la vez que han señalado que entenderán que "es lo mejor para el río y para la ciudad" y que quieren que comience "la batalla contra el nenúfar mexicano y que cada institución se implique en la medida de sus posibilidades, pero siempre informando con la máxima transparencia a la ciudadanía".