El gobierno local de Badajoz defiende su gestión económica en un año 2020 "complicado"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha defendido su gestión económica en un año 2020 "complicado" marcado por la pandemia de la Covid-19, mientras que los grupos del PSOE y Unidas Podemos han criticado su "deficiente" gestión y han sostenido que no ha estado "a la altura de las circunstancias".

Durante la sesión plenaria celebrada este lunes en el consistorio de la capital pacense correspondiente al mes de abril, en la que Alejandro Vélez ha presentado un escrito dando cuenta del abandono del partido político VOX y su pase a condición de concejal no adscrito, se ha dado cuenta de cuatro puntos de la Comisión de Economía y Hacienda relativos el primero al expediente de liquidación 2020 del ayuntamiento, sus organismos autónomos y consorcios adscritos.

El resto giran en torno al informe de Intervención sobre evaluación del cumplimiento/incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria; el informe anual sobre el grado de cumplimiento de los criterios previstos en la disposición adicional 16 del Real Decreto Legislativo 2 de 2004 de 5 de marzo en relación a las inversiones financieramente sostenibles durante el ejercicio 2020, y las cuentas provisionales de la sociedad mercantil Inmuba.

En su intervención, el concejal delegado del área, Eladio Buzo, ha planteado que el 2020 ha sido un año "muy complicado" y ha citado la repercusión de los meses de confinamiento o la suspensión de los procedimientos administrativos o de las reglas fiscales, esta última aprobada en octubre, así como que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado "amenazando" a los ayuntamientos con que entregaran al Gobierno su liquidez y la "revuelta" de alcaldes, entre ellos el de Badajoz, consiguieron que no se llevara a cabo dicha "desfachatez".

En relación al Gobierno también ha expuesto que "todavía" está en "interrogante" si va a participar en el déficit del transporte público, al tiempo que ha felicitado y ha agradecido el trabajo del personal del ayuntamiento y sus delegaciones.

Respecto a la liquidación del presupuesto, Buzo ha detallado que las previsiones iniciales arrojaban un presupuesto aprobado en agosto de 126 millones euros, y que el presupuesto de ingresos en cuanto a derechos reconocidos netos, "lo que es después de todos los ajustes que se tienen que realizar", es de un 127 por ciento en ingresos, y que en gastos, obligaciones reconocidas netas, se "queda" en un 94 por ciento.

De esta manera, ha continuado, el superávit presupuestario es de 23,3 millones en el ayuntamiento, organismos autónomos y consorcios, y respecto al Capítulo 6 de Ingresos "reales" ha felicitado a todas las delegaciones y en especial a los servicios económicos e Intervención dado que en dicho capítulo tenían unos créditos iniciales de 7,8 millones y la ejecución ha sido de 8 millones y "por tanto" un 106,76 por ciento sobre las previsiones iniciales.

En su segunda intervención, Buzo ha agregado que está "orgulloso" de esta ejecución presupuestaria tras un año "complicado", y ha detallado que el remanente para gastos generales este año es de 78 millones de euros, pero hay que descontar los 19 millones del préstamo solicitado y que en ese caso sería de 58,9 millones frente a los 62,7 millones de 2019, así como que en 2020 se reflejan proyectos que se van a ejecutar durante 2021.

POSTURA DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS

Por su parte, el concejal PSOE Martín Serván ha señalado que en estos dos años ha procurado realizar un examen "concienzudo" de las liquidaciones y cuentas generales de los ocho o 10 últimos años y el traslado de esos registros a la gestión política, ante lo cual ha criticado que, en esa evolución, encuentra una "deficiente" y "bastante mediocre" gestión política que "ha limitado mucho el potencial" del ayuntamiento, que tiene unos 90 millones en "caja" que ha achacado a que "no gestiona" y los ingresos que se reciben no se transforman en bienes y servicios públicos.

"Alardear de los resultados creo que es todo lo contrario, es reconocer un hándicap gordo que tiene este ayuntamiento", ha continuado Serván, que ha expuesto que el consistorio tiene 88 millones en remanente y que los socialistas hubieran utilizado 30 millones para un plan de activación que salvara la "baja" ejecución presupuestaria que el equipo de gobierno lleva este lunes a pleno.

En un sentido similar, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha considerado que el estado de ejecución del presupuesto indica "la precisión o no" de la administración, en este caso local, para anticipar esos ingresos y gastos y su capacidad ejecutiva para materializarlo, y que a vista de los datos presentados "parece obvio" que el ayuntamiento "o no quiere o no puede poner al servicio" de la ciudad y los ciudadanos la totalidad de los recursos de los que dispone, lo cual es "a todas luces inadmisible" en el actual tiempo de crisis sanitaria, económica y social.

Así, ha sostenido que "se podría justificar ese afán de ahorro" del que "hace gala" el alcalde, Francisco Javier Fragoso, y el PP "si no existiesen necesidades acuciantes a las que atender" y ha criticado que habiendo dinero de "sobra" en el ayuntamiento no se esté invirtiendo en las prioridades de la ciudad ni esforzándose por quienes más lo necesitan, por lo que ha concluido que desde el ayuntamiento "no se ha respondido ni eficientemente, ni por supuesto con agilidad" y "no han estado a la altura de las circunstancias que se han demandado".

GRAGERA Y EL ALCALDE

A su vez, el primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, ha apuntado que Serván se dedica a "retorcer los datos económicos" y no cita los 20 millones del préstamo solicitado, o no tiene en cuenta la inclusión de partidas presupuestarias o de cofinanciaciones que van con cargo también al 2021, como los planes Suma y Dinamiza de la Diputación de Badajoz, a la vez que ha pedido que reflexione sobre la oposición que están haciendo cuando, recientemente, han votado en contra de un reajuste del anexo de inversiones.

También se ha referido a Cadenas, quien "no ha dicho nada" y aboga por un plan o más dinero en ayudas pero no especifica cuáles, dado que "pulula por generalidades, por abstracciones" y "hace un uso político de la palabra cuando estamos hablando de números" pero "no plantea nunca nada concreto".

Francisco Javier Fragoso ha cerrado el turno de intervenciones felicitando a los funcionarios de los servicios económicos y en general de toda la casa en un año "tremendamente complicado", y ha hecho hincapié en que el remanente, sin el préstamo solicitado en noviembre, sería de 58 millones y no de 78 millones, y ha adelantado que en el próximo pleno el primer expediente económico que se lleve será la amortización del préstamo con cargo a esos 20 millones que se sacarán del remanente.

También en el Capítulo de Economía, el pleno ha aprobado con los votos de PP, Cs y el concejal no adscrito y en contra del resto de grupos una modificación del contrato del Servicio de Limpieza por valor de 400.000 euros y respecto a la cual el edil delegado del área, Alejandro Vélez, ha explicado que la concesionaria, FCC, pasará a hacerse cargo a diario de limpiar los viales y vaciar las papeleras de 54 parques de la ciudad de lunes a domingo, una labor que actualmente hace en 27 domingos y festivos.