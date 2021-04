La Diputación de Badajoz celebra la entrega de los premios del IV Día de la Provincia

Ep.



La Diputación de Badajoz ha celebrado este jueves la entrega de los premios del IV Día de la Provincia de Badajoz en un acto en el que se ha puesto en valor tanto el mundo rural y el municipalismo, como el talento de los jóvenes pacenses y la igualdad.



También ha estado presente la pandemia de la Covid-19, con motivo de la cual este año la celebración del Día de la Provincia se divide en dos actos entre la entrega de los IV Premios Día de la Provincia este jueves en la Diputación de Badajoz, presentada por el periodista Urbano García, con el pianista, arreglista y compositor Pedro Monty, al piano, y la concesión de las Medallas de Oro el próximo lunes 26 en Fuente del Maestre.



Durante su intervención, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado que pese a que se han desdoblado los actos del Día de la Provincia como consecuencia de la crisis sanitaria y por la "necesidad" de limitar aforos y encontrar en dicha limitación "la seguridad", le ha "gustado" por que "se le da preponderancia" a unos premios con el talento, el esfuerzo y la humildad como "denominador común".



Gallardo ha felicitado a los premiados en las distintas categorías y ha asegurado que estos premios "en estos tiempos de dificultad" se han hecho con "el esfuerzo y el cariño que merecen", al tiempo que ha destacado que "merece la pena" un acto "donde se pone en valor ese esfuerzo, ese talento y esa humildad de todas y cada una de las personas que hacen posible que tengamos una Extremadura mejor".



Seguidamente, se ha referido a los premiados y, en concreto, a la karateka Marta García Lozano, cuyo premio han recogido su madre y su abuela y ante lo cual ha reflexionado sobre que la generación de la deportista podrá lograr, con mujeres como ellas, todos los objetivos que se propongan, al formar parte de esa generación donde el impulso de la igualdad gracias a mujeres de otras anteriores épocas, como la de su abuela, ha hecho que en estos galardones haya "muchos jóvenes y la inmensa mayoría mujeres".



LOS JÓVENES Y LA PANDEMIA



Así, ha remarcado que el "baluarte" de estos premios es la igualdad, además de impulsar el talento de los jóvenes, sobre lo cual ha incidido en que son una generación a la que, como ha señalado el director del también premiado IES Puente Ajuda de Olivenza, Luis Francisco Sánchez, en esta crisis se les ha "injustamente evaluado como consecuencia de su comportamiento", que ha sido "ejemplar en general", y ante lo cual ha añadido que dicha crisis, además de la libertad, también "arrebata a los jóvenes una parte de su vida que no volverán a recuperar".



De este modo, se ha referido al 2020 y a la pandemia de la Covid-19, un año "de tragedia, de familias rotas, de proyectos truncados" y "en definitiva" de "la oscuridad, de la incertidumbre, de la inestabilidad" y en el que "ni siquiera" se podía pensar en cómo iba a ser el futuro, aunque este 2021, pese a que también es un año pandémico, "es el año de la luz y la esperanza" puesto que gracias a la ciencia se está viendo la luz al final del túnel.



Para Gallardo, los proyectos de los premiados representan "esa esperanza" y "haber estado ahí en momentos de dificultad" y "con iniciativa para cambiar el mundo", ya sea en el ámbito del emprendimiento, la economía verde y circular, la cultura y deporte, el turismo, la igualdad o la integración social de las personas con capacidades distintas, como también ha resaltado el premio especial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se conocen gracias a iniciativas como la reconocida este jueves.



Miguel Ángel Gallardo ha recordado por último que los premios y las medallas de la provincia se instituyeron el 26 de abril, fecha en la que se constituyó la primera corporación provincial de la democracia y que se hizo con el objetivo de resaltar los hombres y mujeres de la provincia y las instituciones que, con su trabajo, hacen que Extremadura "avance" y "tenga esperanza" en un tiempo que está cambiando y abre nuevas oportunidades.



"Si tenemos aquí el talento y cada uno de vosotros, cada una de vosotras, sois parte de ese talento estoy convencido que el futuro de Extremadura y de las generaciones está por escribir y además en letras mayúsculas", ha ensalzado Gallardo, para quien se vive en un tiempo en el que "la radicalidad empaña muchas veces el esfuerzo de tanta gente" y "la centralidad no suena, no se escucha, cuando en realidad es la que escribe pequeñas historias que son las que conforman la historia".



De este modo, se ha referido a que los "ataques" al escritor extremeño Javier Cercas "manipulando sus palabras en el Día de Extremadura son un claro ejemplo de lo que significan los nacionalismos exacerbados, vengan de donde vengan, o los separatismos", razón por la cual el trabajo de los premiados en el Día de la Provincia tiene "tanta importancia" porque, "en definitiva", "es lo contrario a la radicalidad", "integrar" y hacer sociedades "mejores, más justas, llenas de oportunidades".



Un acto en relación al cual ha valorado finalmente que "el mejor homenaje" que se le puede hacer a las víctimas de la Covid-19 o a hombres como Alfonso, promotor ya fallecido del Belén Artístico 'La Nacencia' de Villar de Rena también galardonado, pasa por seguir trabajando y luchando para terminar con la pandemia y que, cuando concluya, se tengan "las mejores condiciones" para afrontar el futuro. "Vosotros sois la esperanza para ese futuro mejor", ha concluido.



PREMIOS PROVINCIA DE BADAJOZ



Los IV Premios Provincia de Badajoz han recaído en la modalidad de Emprendimiento en José María Fernández de Vega, por su labor como productor, director, productor ejecutivo, artista, empresario y realizador y que obtuvo un premio Goya con 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas'.



En la modalidad Cultura y Deportes, ha recaído en Marta García Lozano por los méritos deportivos alcanzados tanto en ámbito nacional como internacional y que ha sido recogido por su madre Antonia Lozano y abuela Juana González.



El galardón en la modalidad de Economía Verde y Circular ha sido para la empresa Integreellence, por la implantación de un modelo tecnológico y circular para la gestión de residuos orgánicos y que han recogido las hermanas y socias de la empresa, Chanel e Iris Sopo Lambea.



Asimismo, la modalidad de Igualdad es para la Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto por el desarrollo de programas contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual y programas en el área de derechos sociales, recogido por la delegada de Badajoz y coordinadora de MZC, María Magdalena Gordo; mientras que el de Integración Social y Laboral de personas con discapacidad ha recaído en la Asociación de Zooterapia de Extremadura por su carácter social, sanitario y didáctico y ha sido recogido por la presidenta de la asociación, María Dolores Apolo.



Asimismo, en la modalidad Innovación Turística el premio es para el Belén Artístico 'La Nacencia' de Villar de Rena, por apostar por un producto turístico en época navideña diferenciado y una oferta "de calidad" y lo han recogido la hija del promotor del Belén, fallecido el pasado año, Gala González, y el alcalde de Villar de Rena, Nereo Ramírez.



Finalmente, en la modalidad premio especial Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido distinguido el IES Puente Ajuda de Olivenza por la presentación de un proyecto educativo y social, abierto y multidisciplinar de carácter integral sobre los ODS en el que se han implicado siete departamentos didácticos.