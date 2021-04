Unidas por Extremadura no ve coherente traslado del CEIP Ortega y Gasset en Almendralejo

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías ha considerado que el traslado del colegio Ortega y Gasset de Almendralejo no es "coherente" y ha pedido a la Junta que aporte "soluciones" ante un "problema" generado por la propia Administración.

De este modo, ha advertido de que este traslado "puede pasar en cualquier parte de Extremadura y lo de Almendralejo es un precedente", ha advertido Macías, quien se ha reunido en la tarde de este pasado martes con la plataforma de madres y padres afectados por el cierre del CEIP Ortega y Gasset a las puertas de este centro, para escuchar sus demandas y reivindicaciones y darles voz.

El diputado ha incidido en que "esta decisión no iba en la línea que llevaban ayuntamiento y consejería, que hablaba de que hubiera otro colegio público más en Almendralejo, no el mismo número de colegios".

En este sentido, entiende que "es un hecho alarmante que la Consejería de Educación cierre plazas públicas sin tocar ninguno de los conciertos que hay en la ciudad".

"No puede ser que la financiación pública no vaya a colegios públicos y sí a concertados, que al final, no dejan de ser empresas cuyos beneficios dependen del dinero público", recalca.

Por ello, según informa en una nota de prensa Unidas por Extremadura, Macías ha anunciado ante los medios de comunicación que su grupo va a plantear esta pregunta de control al Gobierno regional del socialista Guillermo Fernández Vara en el próximo Pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, "porque para nosotros es un motivo de alarma lo que puede suponer para la Educación Pública de Extremadura, que es la que responde en todo el territorio, sea un territorio pequeño o grande".

"Como oposición vamos a pedir explicaciones a la Junta en la Asamblea. Nos vamos a oponer con todos los medios que estén a nuestra disposición a que continúe esta idea de que se pueden cerrar colegios públicos de forma improvisada y sin ninguna planificación", ha dicho advirtiendo que "esto puede pasar en cualquier parte de Extremadura y lo de Almendralejo es un precedente".

Macías ha aseverando que "no podemos entrar en competición con la privada o la concertada en las ciudades grandes", y ha puesto el ejemplo de Badajoz: "En esta ciudad alrededor del 30 por ciento de las plazas escolares son privadas-concertadas", añade.

A este respecto, la propuesta de esta formación es "la apuesta por la pública, unas ratios bajas de enseñanza y una apuesta decidida por la inclusión educativa". "Que los niños y niñas con problemas tengan todos los recursos necesarios para desarrollarse dentro de la Educación Pública", incide.

PROBLEMA GENERADO POR LA PROPIA CONSEJERÍA

Por todo ello, Macías ha afirmado que "el trasladado de un colegio completo es un problema que ha generado la propia Consejería y deben solucionarlo", recordando también que "la distribución aquí no es coherente: hay gente que vive cerca de un colegio cuyas plazas que están asignadas están en colegios alejados".

"Es una constante por todo Almendralejo, y hay que racionalizarlo a través del Consejo Escolar Municipal, donde deben escucharse a todos los actores", señala.

Por su parte, Alejandro, como representante de la recién constituida plataforma, ha agradecido a Podemos Almendralejo y a Unidas por Extremadura que les escuchen, como según ha indicado han hecho todos los partidos a excepción del PSOE de Almendralejo y de Extremadura, y Ciudadanos de Almendralejo, que "no se ha postulado contra la razón de fondo del cierre del colegio, sólo con las formas".

Alejandro ha lamentado que "esta ha sido una decisión en la que no nos han preguntado ni tenemos capacidad de decisión". "Hay padres y madres que por su situación de conciliación no van a poder cambiar de centro y va a ser duro", ha advertido.

El mismo portavoz ha advertido que "en esta cuenta atrás que ya ha empezado, donde nos han dicho que sí se garantizaba la matriculación en otros centros, eso no es real", poniendo un ejemplo.

Y es que, según sus palabras, "ya hay un padre de esta plataforma que ya ha ido a otro centro y le han dicho que no hay plazas para sus hijos en los colegios públicos y concertados del centro de la ciudad. Se da la paradoja de que familias que viven en el centro y que se tengan que ir y niños y niñas que viven en la zona del colegio nuevo y que no puedan a ir porque esté ocupado por alumnos y alumnas del Ortega y Gasset", concluye.