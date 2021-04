El PSOE de Badajoz pide no discriminar a los vecinos de la barriada de Huerta Rosales

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al equipo de gobierno que no se discrimine a los vecinos de la barriada de Huerta Rosales, a quienes se les niega su sede vecinal.

Así pues, tras una visita la semana pasada al barrio de Huerta Rosales, el portavoz socialista Ricardo Cabezas ha comparecido este martes en rueda de prensa con la presidenta de la Asociación de Vecinos, María Nieves Nestares, junto al local que quieren usar como sede.

En concreto, Cabezas ha lamentado que, tras 18 años de actividad asociativa en el barrio, sigan sin tener una sede y ha recordado que el ayuntamiento alquila locales para asociaciones de vecinos, algunas de ellas con más de 1.000 euros mensuales, y que ya el año pasado el PSOE presentó una moción reclamando un local para esta asociación vecinal, que recibió el apoyo mayoritario.

De este modo, considera "injusto" que "sigan negándosela", a la vez que ha lamentado que el equipo de gobierno, que tacha de "equipo Frankenstein", "no deje a los vecinos trabajar por su barrio" y que el alcalde, Francisco Javier Fragoso, "provoque y confunda en sus manifestaciones por no conocer la realidad de la ciudad en vez de solucionar los problemas".

A su vez, Cabezas ha reconocido el trabajo "altruista y desinteresado" de este colectivo y que, cuando las asociaciones de vecinos funcionan y están bien organizadas, tiene que ser una "tranquilidad" para el equipo de gobierno y "quién mejor que ellos para trasladarte los problemas del barrio".

Estos vecinos le trasladaron la semana pasada las necesidades de reparación de calles, de un alquitranado mejor, de baldosas sueltas, necesidad de señalización horizontal, alcorques sin árboles, raíces que levantan acerado y hasta cinco tipos de papeleras, según informa el PSOE en una nota de prensa.

Por su parte, la presidenta del colectivo vecinal de Huerta Rosales, María Nieves Nestares, ha manifestado que ellos solo quieren el "bien" para Huerta Rosales, y ha calificado a sus vecinos como "ejemplares con el entorno", aunque "están totalmente abandonados por el equipo municipal".

"Sentimos hacer esta crítica, pero es así", ha expuesto, para asegurar que estarían "encantados" de colaborar con el ayuntamiento "para todo, ser nexo de unión entre vecinos y consistorio" pero "hasta ahora no ha sido posible".

Finalmente ha agregado que no tienen dónde reunirse, que no hay "nada" para mayores o para los niños y que su casa es la sede de la asociación de vecinos, por lo que ha rogado que se le eche "una mano", y ha considerado que no hay motivos para "negarles" un local y que "no hay rechazo concreto a las propuestas presentadas, que están en revisión continua por los técnicos".

Y es que, según el PSOE, el último local que han propuesto está en el centro comercial de la barriada y tiene 300 metros cuadrados, sin necesidad de reformar. Un lugar "idóneo" para las actividades que demandan los vecinos, que esperan una respuesta sobre su alquiler, al igual que la primera visita del edil de Participación Ciudadana, concluyen.