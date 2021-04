Fragoso cree que hay una "tremenda diferencia" entre 'Los Rostros' y Valdecañas

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha considerado que hay una "tremenda diferencia" entre los casos de la finca 'Los Rostros' en la capital pacense y la urbanización Marina Isla de Valdecañas, dado que en la primera se han hecho "construcciones ilegales siendo conscientes además de que es una zona de construcción ilegal" y "sabiendo que no se podía", y en la segunda se construyó con licencia "legal", que "posteriormente la Justicia es la que tumba".

A preguntas de los periodistas por la polémica surgida estos días en relación a los derribos de construcciones ilegales previstos en las fincas 'Los Rostros I' y 'Los Rostros II' y su posterior paralización, Fragoso ha valorado que en España se tiene un derecho que es "muy garantista" y que, por lo tanto, permite a las partes que se puedan llevar a cabo "multitud" de recursos, como en este caso en el que, tras dos décadas de trámites, se ha pasado cuatro veces por los juzgados.

De esta manera, "es el derecho del que todos nos hemos dado donde garantiza evidentemente el derecho a la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, etcétera", cuestiones que "nadie pone en duda" pero que "evidentemente nos ralentiza mucho la cuestión".

"El mensaje es claro, en la ciudad de Badajoz no se pueden hacer construcciones ilegales, siendo conscientes además de que es una zona de construcción ilegal y pensar que las administraciones se quedan de brazos cruzados", ha sostenido Fragoso, que ha asegurado: "nadie me puede decir que no sabía nada de lo que ocurría, cuando ha tenido que pasar acompañado por el ayuntamiento pues como mínimo por dos expedientes administrativos sancionadores y cuatro veces por los juzgados porque evidentemente uno desde el principio sabía lo que estaba haciendo".

Para el regidor, a partir de ahí el ayuntamiento debe cumplir con su obligación, "que es mantener la legalidad y todo aquel que se ha construido su casa sin licencia sabía que no estaba haciendo algo bueno", mientras que en relación a que algunos vinculen 'Los Rostros' y Marina Isla de Valdecañas ha expuesto que hay "una tremenda diferencia" y que en Valdecañas "se construyó con licencia legal" que "posteriormente la Justicia es la que tumba".

De este modo, ha continuado, "el que construye tiene la convicción de que está construyendo en condiciones absolutamente legales, y lo que se hace es tumbar otro tipo de legislaciones que ampararon la licencia", de forma que "por lo tanto el tercero aquí es una víctima más", cuando en 'Los Rostros' "el tercero es el que voluntariamente ha querido construir de forma ilegal sabiendo que no podía, con la esperanza de que el tiempo pasara sin que se le pudiera tocar".

Esto último lo ha comparado Fragoso con "aquel que decide cometer un robo, con la esperanza de que pase el tiempo suficiente para que describa el delito y no lo puedan enjuiciar y meter en la cárcel": "pues en términos civiles es exactamente lo mismo, decide cometer una infracción urbanística con la voluntad de ver si pasa el tiempo y se descuidan las administraciones, no cumplen con todos los plazos de notificación con la coma y con el punto del Derecho Administrativo, y al final sabiendo que he hecho algo ilegal puedo mantenerlo".

Por todo ello, el alcalde ha planteado que lo que hay que transmitir a la gente "es la normalidad", que "hay que seguir los trámites" dado que todos los ciudadanos son iguales y tienen que seguirlos "y actuar en consecuencia", según ha señalado en declaraciones a los medios con motivo de su visita a las obras de desdoblamiento de Saavedra Martínez.

MOCIÓN DE ALEJANDRO VÉLEZ

En relación a 'Los Rostros', el concejal no adscrito Alejandro Vélez ha remitido a los medios la moción que ha presentado en el Registro del Ayuntamiento de Badajoz sobre la problemática existente en esta urbanización, que será debatida el próximo miércoles en la Comisión de Asuntos Generales y, de salir adelante en la misma, en el pleno a celebrar el lunes día 26.

En los antecedentes de la moción, Vélez explica que esta semana se ha conocido que el ayuntamiento "ha intentado demoler sin éxito" 38 viviendas y construcciones de vecinos de Badajoz en la urbanización 'Los Rostros', "amén de otras tantas más, como resultado de expedientes de Urbanismo".

"Sin entrar a valorar el expediente jurídico/administrativo desarrollado durante nada menos que 20 años, y que ha llevado al consistorio al intento de demolición del lunes pasado, entiendo que aún debe haber fórmulas para evitar que esas familias se vean en la calle, tras dos décadas de resoluciones municipales y sentencias judiciales", valora el concejal, para quien en Extremadura se cuenta con "un asunto similar", la Isla de Valdecañas.

En este último, ha resaltado, después de desencuentros administrativos, políticos y judiciales en uno y otro sentido, "se ha sabido buscar la solución idónea para que no paguen los ciudadanos que poseen viviendas en la urbanización". "Si en Valdecañas ha sido posible, en 'Los Rostros' también debe serlo. Debemos evitar el trágico espectáculo que supondría para los pacenses en general y para los propietarios en particular, la demolición de viviendas y construcciones de estos ciudadanos", ha sostenido.

Por ello, Alejandro Vélez propone para su aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento de Badajoz que este acuerde buscar una solución similar a la de Valdecañas para evitar la demolición de las viviendas y construcciones de la urbanización 'Los Rostros' y que, mientras se encuentra dicha solución, "como medida cautelar se paralice los derribos a los que se refieren estos expedientes".