El gobierno local de Badajoz se compromete a regularizar los núcleos urbanos secundarios

Ep.



El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz se ha comprometido a proceder a la regularización de los Núcleos Urbanos Secundarios (NUS) "que se puedan hacer".



Así lo ha señalado el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa telemática en la que ha dado a conocer los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de este viernes, que ha aprobado el inicio del expediente para el servicio de asistencia jurídica para la gestión de las unidades de actuación en suelo urbano y en suelo urbanizable del vigente Plan General Municipal, así como para el seguimiento y control de los procedimientos de regularización de NUS con un importe de 76.230 euros.



A este respecto, Gragera ha remarcado que la actividad urbanística en la ciudad es "muy intensa" y que vive "uno de los momentos más intensos en este sentido de los últimos años, quizás casi de la historia" con los desarrollos de diferentes zonas de Badajoz, especialmente en la Avenida de Elvas, en las traseras de la Universidad o con los nuevos programas de ejecución en Huerta Rosales y los que se van a "reactivar", como la urbanización del entorno del Cerro del Viento.



Ante ello, "se hace necesario una ayuda para poder tramitar todos esos expedientes", además del "compromiso" del ayuntamiento de proceder a la regularización de los NUS "que se puedan hacer", respecto a lo cual ha resaltado que necesitan estos "refuerzos" y que se saca esta contratación "para intentar dar la mayor agilidad posible a unas necesidades que son absolutamente urgentes".



"Creo que el ayuntamiento y la ciudad debe aprovechar el momento dulce que vive en el ámbito urbanístico y del sector de la construcción para poder dar salida a esos proyectos de inversión que, al final, lo que redundan es en beneficio de la ciudad, a través de la creación de empleo, a través de la creación de actividad económica", ha ensalzado, así como la mejora de las infraestructuras de la capital pacense.



Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado otro inicio de expediente, el del servicio de asistencia técnica para la gestión de la subvención de la convocatoria de ayudas del 'Plan Aviba' por un importe de 40.264 euros y que se encuentra en Contratación, por lo que ha confiado en que "a la mayor brevedad" tenga una adjudicación provisional.



Preguntado por este plan, Ignacio Gragera ha indicado que le han hecho peticiones a título particular para ampliar el plazo de presentación de solicitudes y que se verá y estudiará "muy detenidamente" dado que, en todo caso, se acaba de abrir dicho plazo y en su momento el alcalde, Francisco Javier Fragoso, dijo que si se quedaba gente fuera se ampliaría la cantidad destinada a estas ayudas, 1,5 millones de euros.



Además y en relación a la posibilidad de incluir a otros sectores, ha comentado que el decreto del ayuntamiento está "unido y ligado" al de la Junta de Extremadura y, en concreto, a los decretos y resoluciones aprobados en enero para frenar los contagios dado que estas ayudas municipales pretenden "suplir los cortes de actividad" en sectores como la hostelería y el comercio, de manera que ve "francamente complicado" ampliar el objeto, aunque se verá la situación de cada expediente y el equipo de valoración lo valorará a la hora de resolverlos.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a las entregas realizadas por la entidad general a los organismos autónomos en el año 2020 y la propuesta de aportación para 2021, que en el caso de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) asciende en ambos años a 5.539.950 euros, y en el del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) por 4.243.499 euros también en ambas anualidades, aunque en 2020 recibió una aportación "extraordinaria" de 1.700.000 euros que se quiere volver a repetir, pero cuyo importe no ha podido precisar.



Respecto a la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) se aportó en 2020 y se repetirá en este 2021 ala cantidad de 1.877.895 euros; y a la Escuela de Artes y Oficios 'Adelardo Covarsí' 142.500 euros, mientras que en el caso del Consorcio Teatro López de Ayala, que no depende directamente del ayuntamiento pero del que forma parte, la aportación para 2021 será de 115.000 euros.



También se ha aprobado el expediente de ejecución del proyecto de construcción de las naves del Servicio de Vías y Obras en el antiguo Matadero por 1,2 millones de euros, en relación al cual Gragera ha matizado que ya ha terminado el plazo de presentación de ofertas y está en "pleno" proceso de contratación, y ha confiado en que "a la mayor brevedad" pueda haber por parte de la mesa una propuesta de adjudicación "al menos provisional" para que, una vez que sea definitiva, se vea cómo este Matadero "se reconvierte" en la nueva nave de Vías y Obras.



Otros asuntos son la ampliación de plazos de dos contratos, como la renovación de los acerados de la Plaza de Toros que concluirá en torno a la semana que viene, y las obras en la Calle Manuel Cancho Moreno realizadas con cargo a las bajas de otros contratos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), sobre los cuales ha comentado que en ambos casos se han visto afectados por las lluvias y de "problemas con proveedores".



En materia de propuestas de gastos, ha destacado una correspondiente al programa 'Vive la noche 2021' por 56.361 euros en diferentes actividades; otra relativa a las actuaciones del programa 'Flamenco en la Plaza Alta 2021' por 15.564 euros, más una aportación "extraordinaria" de 1.500 euros que, en colaboración con el ayuntamiento, hará Aqualia; y el abono de la cuota de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex) para 2021 por 22.647 euros.



Asimismo, otras propuestas de gastos giran en torno a Ferias y Fiestas para los premios del Carnaval por 4.500 euros y gastos de promoción de esta fiesta por 15.000 euros; y en torno a Gabinete de Proyectos, como reparaciones en el reloj-campanario del palacio municipal por 6.000 euros, la limpieza de un solar en la Calle Encarnación por 6.388 euros, y la cubrición de la bóveda sobre el altar mayor de la antigua Iglesia de Santa Catalina por 13.611 euros.



En el apartado de asuntos de urgencia, se ha visto un decreto de alcaldía relativo a la aprobación del expediente de contratación del servicio de fotografías del ayuntamiento por 25.000 euros más IVA por una anualidad; junto con el inicio del expediente relativo al servicio de edición, impresión, promoción y comercialización por lotes de las obras ganadoras de los Premios Ciudad de Badajoz por 48.400 euros IVA incluido.