El Gobierno Badajoz espera que "pequeños repuntes se queden ahí" y no vayan a más

Ep

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha confiado en que el "pequeño repunte" de casos de coronavirus registrado en los últimos días en la ciudad "se queden aquí" y no se produzca un "aumento significativo" de contagios como consecuencia de la Semana Santa.

Así, lo ha señalado el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, resaltando que "por desgracia ahora es cuando seguramente" se empiecen a ver "ciertos repuntes" por las pasadas fechas "de asueto, de festividades y demás" a pesar de los cierres perimetrales y de que cree que "todo el mundo ha cumplido".

No obstante, "obviamente" el tiempo libre hace que aumenten los contactos sociales y el riesgo de exposición al virus, por lo que ha abundado en que verán cómo se desarrolla la situación y que, sabiendo cómo ha ido evolucionando en fechas anteriores otras olas, "especialmente la tercera que fue terrible en la ciudad", se muestra "moderadamente optimista".

Así lo ha señalado el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa telemática para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de este viernes, y en la que ha sido preguntado por su valoración ante la situación epidemiológica en la ciudad, que este jueves notificó 17 casos nuevos.

En este sentido, ha expuesto que la ciudad lleva unos días con positivos situados entre los 10, 15 o 17 casos "más alguno suelto en pedanías" y que "obviamente" se está en una situación en la que están creciendo esos contagios y algún día "puntual" de la pasada semana se ha llegado a la veintena o "casi 30".

"Espero que esta situación no se agrave, no vaya a más, que empecemos a ver los resultados de la vacunación", ha confiado, junto que, pese a que vayan aumentando los contagios, la incidencia en la hospitalización y en la ocupación de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) "no sea como la que, por desgracia, vivimos en el mes de enero y en el mes de febrero" cuya situación ha tachado de "muy complicada".

Ante ello, Gragera ha incidido "por enésima vez y aunque hablen muchos de fatiga pandémica" en hacer un llamamiento a la responsabilidad, dado que a pesar de las vacunas y de que "ya todos podamos estar muy cansados y muy hastiados de esta situación el virus sigue aquí", y hay que intentar seguir cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

Igualmente, ha valorado que la "inmensísima mayoría" de los ciudadanos conocen, saben y "han sufrido y les ha tocado directa o indirectamente" puesto que, tras un año de pandemia, "quien no conoce a alguien cercano que, por desgracia, se lo haya llevado la pandemia", al tiempo que ha agregado que todos son "muy conscientes de la dificultad y de lo grave de la situación".

Por eso, ha llamado "a la responsabilidad individual y a insistir en lo que venimos insistiendo durante los meses más cruentos de esta pandemia, que han sido hace no tanto", ha remarcado el primer teniente de alcalde, que reitera que hay que cumplir tanto en el ámbito público "de puertas para afuera de casa" como "para adentro" dado que "el virus no se queda en la puerta de casa".

Finalmente, Ignacio Gragera ha apelado a la "calma" y ha destacado que están y continúan "vigilantes sobre la evolución de la pandemia, siempre en contacto directo" con Salud Pública y el Servicio Extremeño de Salud (SES) con quien el consistorio mantiene "desde el primer minuto" una interlocución "magnífica".