PSOE Badajoz pide construcción del parking, centro cívico y polideportivo en Valdepasillas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido la construcción del parking, el centro cívico y el polideportivo previstos en la barriada de Valdepasillas, unas reivindicaciones que presentará en una moción a pleno.

El portavoz socialista, Ricardo Cabezas, y otros concejales de su grupo se reunieron el pasado lunes con la Asociación de Vecinos de Valdepasillas para conocer sus necesidades y "chequear los servicios que presta el consistorio", ha indicado el PSOE, resaltando que estas demandas se incluirán en una moción que presentarán al próximo pleno.

En relación a la necesidad de un aparcamiento, los socialistas han recordado que Valdepasillas tiene 5.713 habitantes y con los Ordenandos otros 6.257 vecinos, un total de casi 12.000 habitantes, mientras que unos 25.000 pacientes están inscritos en su centro de salud y hay una "importante" densidad de tráfico, de manera que esta es una de las principales demandas vecinales.

Según han detallado, en 2008 el equipo del PP prometió hacer 10 aparcamientos en la ciudad, pero como ha expuesto Ricardo Cabezas solo prosperaron dos, el de Menacho y Conquistadores, cuando de esos 10 parking dos eran en Valdepasillas, uno en Sinforiano Madroñero y otro próximo a la Jefatura Provincial de Tráfico, en el parque Alconchel.

En septiembre de 2019, el portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, dijo que estaban "explorando" la opción privada de un parking en Valdepasillas para el que había una empresa interesada, aunque el pasado 12 de marzo "ya no había ninguna empresa interesada y el señor Gragera aseguró que lo harían con fondos propios, que la Policía Local realiza, en presente, un estudio sobre las plazas y el tráfico en la zona y que ha sido la pandemia del coronavirus la que ha hecho que este proyecto se retrase", ha recordado Cabezas.

En su opinión, dicho aparcamiento es "uno de los pocos proyectos de inversión del acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos y que están incumpliendo clamorosamente", sobre lo cual ha recalcado que, en su punto 22, dice literalmente: "Construir un nuevo parking en Valdepasillas que descongestione el problema de aparcamiento que encontramos en la zona. Inicio expediente dentro de los primeros 100 días de Gobierno".

Para Cabezas, este punto indica la "bisoñez" de Ciudadanos y la "avaricia" del 'popular' Francisco Javier Fragoso "para amarrar como fuera la Alcadía pues bien sabía que este punto no se podía cumplir y menos en 100 días".

CENTRO CÍVICO PARA VALDEPASILLAS

Respecto al centro cívico para esta barriada, Cabezas ha abogado por uno que reúna de forma multifuncional diversos espacios, que podría estar ubicado en un anexo del aparcamiento a construir, como en Santa Marina, y que fuese un edifico "singular, vanguardista, moderno, como es Valdepasillas".

Ha aseverado asimismo que el centro cívico de Valdepasillas "ha sido un tema recurrente por el PP para ganar votos sin hacer nada", pero "también" para el actual equipo de gobierno en lo que va de legislatura, y ha sumado que, desde hace 8 años cuando hablaron de hacerlo en los cines Puente Real, ha estado reflejado en estos años en el presupuesto o en el Plan de Impulso, pero "no ha estado en ninguno de los dos, se volvió a planificar en noviembre y ha sido desechado en el último pleno para hacer allí una sede de Servicios Sociales".

"Todavía el tripartito no ha ofrecido a los vecinos de Valdepasillas y de La Paz una propuesta, una alternativa para saber dónde irá el centro cívico prometido. Eso es tener las cosas claras y gestionar desde la experiencia", ha sostenido, mientras que en relación al polideportivo previsto en Valdepasillas ha señalado que se ha incluido hasta en tres presupuestos plurianuales.

En 2018, ha concretado, ya debía haber comenzado su construcción y el alcalde aventuró en campaña electoral que comenzaría a finales de 2019, mientras que "ahora" la previsión es que se acabe en 2022, aunque para que esté terminado el próximo año "ya debiera de haber empezado", ha afirmado Cabezas, que ha rememorado que el PSOE presentó en enero de 2020 una moción para "activar" el polideportivo y el alcalde "se resiste a llevarla a pleno".

Por ello, Cabezas ha pedido al gobierno local, que ha tachado de "Gobierno Frankenstein", que "trabaje más y que cumpla lo que promete": "Hacer lo que uno dice es buenísimo para ganarse la confianza de los pacenses y este equipo de gobierno está haciendo lo contrario. Que no se acabe esta legislatura sin un nuevo aparcamiento en Valdepasillas, que además necesita un centro cívico como el comer y el polideportivo prometido no debe sufrir más retrasos injustificados en esta barriada. Yo solo pongo voz por no cumplir con la palabra dada".

Finalmente, el portavoz socialista ha anunciado que durante los próximos dos meses y hasta que llegue la sucesión de alcaldes quiere reunirse con las asociaciones de vecinos de la ciudad para saber "cómo viven la actualidad municipal pero también cómo la sufren" y qué piensa la ciudad "de todo esto".

Y, ha concluido que "aunque ya os digo que puedo decir bien alto que, desde la campaña electoral, sigo apegado a la calle y que nada de ella me es extraño. No he perdido el contacto maravilloso que da el pulsar lo que dice y piensa la ciudadanía pacense y a ello dedico buena parte de mi tiempo, que no es otra cosa que convivir con nuestros vecinos y vecinas".