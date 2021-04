Pepa Bueno y José Manuel Calderón, entre Medallas de Oro provincia de Badajoz 2020 y 2021

La periodista Pepa Bueno, el industrial Alfonso Gallardo, el baloncestista José Manuel Calderón, la jueza María Félix Tena, los alcaldes y alcaldesas y demás trabajadores y trabajadoras municipales, así como los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), ex aequo, recibirán la Medalla de Oro de la Provincia de Badajoz de 2020 y 2021.



En concreto, los seis galardones se entregarán en el transcurso de la gala del Día de la Provincia, que se celebrará el próximo 26 de abril en la localidad de Fuente del Maestre, según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



De hecho, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este miércoles, 7 de abril, el decreto por el que se conceden las Medallas de Oro de la Provincia correspondientes a los años 2020 y 2021.



Este galardón tiene como fin reconocer "de manera pública y solemne" a personas naturales o jurídicas, grupos de personas, corporaciones, sectores, instituciones o colectivos, con o sin personalidad jurídica, que se hayan distinguido en el cumplimiento de sus tareas o en sus obras por la ejemplaridad y la trascendencia, ya sea en el ámbito de la cultura, la sociedad, la política, el deporte o el activismo social.



También en el ámbito de la actividad empresarial, el sindicalismo, la medicina, la ciencia, la investigación, el diseño o cualquier otra actividad humana, y que tengan o hayan tenido una especial relación con la provincia de Badajoz o cualquiera de sus municipios o comarcas, aunque su actividad o su obra se hayan realizado fuera de la misma.



No obstante, dadas las circunstancias extraordinarias que motivaron la suspensión del Día de la Provincia en 2020, este año no se abrió periodo de solicitud de presentación de candidaturas, teniendo por presentadas las que tuvieron entrada en el registro general de la Diputación Provincial para la convocatoria de los III Premios de la Provincia, publicada en el BOP del 28 de noviembre de 2019.



DETALLES DE LOS GALARDONES



La Medalla de Oro de la Provincia se entregará a Alfonso Gallardo Díaz por su contribución a la economía y la generación de empleo en la provincia de Badajoz, "junto a su carácter de permanente emprendedor, tesón y capacidad para asumir riesgos propios que han beneficiado de lleno a Extremadura".



En el caso de José Manuel Calderón Borrallo por su trayectoria profesional como jugador de baloncesto a nivel nacional e internacional, y su contribución y empeño en transmitir los valores del deporte entre la infancia.



A su vez, María José Bueno Márquez, Pepa Bueno, recibirá el galardón por su destacado trabajo en un periodismo "de calidad, veraz, honesto y objetivo, su rigor informativo y su coherencia periodística", así como por su defensa "a ultranza" de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y su compromiso por la democracia y los derechos humanos.



María Félix Tena Aragón, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), ha sido merecedora de la Medalla de Oro "como recompensa a una vida dedicada a mejorar la justicia de esta comunidad autónoma, su implicación en la lucha contra la violencia de género y ser un ejemplo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la sociedad", señala la Diputación.



De igual modo, ha detallado que alcaldes y alcaldesas y demás trabajadores y trabajadoras municipales tendrán también su reconocimiento "por el espíritu, la entrega y el compromiso de todo el mundo local con el servicio público, más allá de responsabilidades laborales y políticas, prestando un servicio a nuestras gentes esencial, desde la complicidad y la lealtad institucional y, casi siempre, con los escasos instrumentos y medios efectivos con que cuentan".



Por último, y ex aequo, también serán reconocidos los sindicatos CCOO y UGT y la Creex por ser "un ejemplo en su capacidad demostrada de interlocución y pacto a lo largo de los años e, incluso, en tiempos de crisis como los actuales". También se ha valorado su papel "decisivo" para afrontar los problemas y los retos que se nos plantean en materia de desarrollo económico sostenible y cohesión social, ha agregado la institución provincial.



El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, dará a conocer más detalles de la celebración del IV Día de la Provincia en una rueda de prensa que ofrecerá el próximo 14 de abril, donde también informará de la concesión de los IV Premios de la Provincia, cuyas bases específicas con convocatoria se publicaban este martes en el BOP.