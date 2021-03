Gobierno Badajoz: Absolutamente incierto que no se tramiten denuncias de Policía Local

Ep

La concejala delegada de Policía Local del Ayuntamiento de Badajoz, María José Solana, ha tachado de "mentira" y de "absolutamente incierto" que, según ha expuesto este martes el Grupo Socialista, las denuncias de la Policía Local que no son de tráfico no se estén tramitando.

Del mismo modo, ha sostenido que ante ese tipo de declaraciones "quien únicamente sale ganando es el que incumple la normativa, que va a poder decir 'no hace falta porque no me la van a poner o no se va a poder tramitar'".

"Me parece muy grave, una gran irresponsabilidad, irresponsabilidad en cualquier momento y más en este", ha señalado Solana en declaraciones a Europa Press después de que el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, haya apuntado que han tenido conocimiento de que las denuncias de Policía Local que no son de tráfico no se están tramitando y, en concreto, se haya referido a las de veladores, espectáculos, fiestas, contaminación acústica u horario de cierre.

La concejala delegada del área ha remarcado en primer lugar "la absoluta" y "gravísima falta de responsabilidad" de un concejal de un ayuntamiento "que se atreve a hacer ese tipo de consideraciones en un ámbito tan sensible como es que las multas se tramitan o no se tramitan".

"Si ya siempre eso es grave, y además es incierto, absolutamente incierto, en un ámbito donde estamos en un marco de especial singularidad sanitario todavía más grave, porque decirle a la sociedad que no se están tramitando las multas es decirle a los que normalmente les cuesta hacer lo que tienen que hacer que hagan lo que les de la gana", ha continuado, a la vez que ha agregado que el que eso se haga "por parte de un responsable político tiene su entidad".

Como ha aseverado, "no es cierto" y el Ayuntamiento de Badajoz "tramita como le corresponde las sanciones correctamente, sin ningún tipo de duda" y "no solo" las que suponen el mantenimiento de las ordenanzas municipales que son la responsabilidad de una Policía Local en primera instancia, sino todas las que tienen como competentes, "sobre todo en un momento general sanitario que, además supone que aparecen una serie de sanciones que antes no se daban".

De esta manera, se ha referido a las relativas a las mascarillas, distancia personal o toques de queda, que también la Policía Local impone e instruye, remitiéndolas en su caso al Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) a través de la Subdelegación del Gobierno.

Igualmente, María José Solana ha reiterado que "no es cierto que no estén tramitando las multas", ni que "exista una situación que así lo impida", junto con que "sí hay una situación personal de bajas etc" que, como todas las administraciones, "no impide" que tengan que cumplir con su responsabilidad.

"Y por tanto al responsable político que hace ese tipo de aseveraciones, repito, muy graves, le conmino a retractarse, y exactamente igual en aquellos casos donde a lo mejor por parte de direcciones generales de la Junta de Extremadura se dan informes sobre resoluciones", ha expuesto Solana.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que han solicitado el auxilio por parte de la Dirección General para trámites de multas que tienen que ver con temas de espectáculos públicos relacionadas con el ámbito sanitario "y que, casualmente, la directora general de Emergencias inmediatamente comunica al Grupo Municipal Socialista".

Ante ello, ha considerado que, en estos casos, "todos son responsables de que en este momento haya titulares en una ciudad como Badajoz" donde "lo que queda es que 'usted haga lo que quiera que no pasa nada porque funciona tan mal el ayuntamiento que no se va a tramitar la multa'".

Igualmente, la concejala de Policía Local ha hecho hincapié en que las declaraciones de Cabezas le parece "muy grave porque primero es una aseveración de verdad durísima, durísima, de gran titular, o sea de letras grandes", y que, además, "genera una situación que si siempre es grave en este momento lo es más".

LA POLICÍA ESTÁ ACTUANDO

"Claro que la Policía Local está actuando, pero como lo está haciendo la Policía Nacional y lo hace la Guardia Civil con absoluta responsabilidad, claro que estamos ante una situación que ojalá no se tuviese que estar dando, primero porque no estaríamos en un tema sanitario como el que estamos", ha indicado Solana.

Junto con ello, ha añadido que, estando en el mismo, "no se tuviesen que poner multas porque la gente tuviese dos dedos de frente".

A este respecto, ha recalcado que se trata de un tema sanitario y de la salud y que "de pronto a lo mejor a través de un decreto", que entiende, puede aparecer que la distancia personal es de un tipo o de otro, o que se puede estar más o menos sentados en una mesa, o se puede utilizar o no la zona interior, de manera que "igual que es difícil para la Comunidad Autónoma tomar esas decisiones, también es difícil poder contar con los medios para poder ponerlas en valor cuando alguien las incumple".

Algo esto último que "se está haciendo", ha apuntillado, junto con que "de ahí decir que no se tramitan" le "parece una barbaridad": "primero confirmo la mayor, pero confirmo en el sentido de que es mentira, no es cierto, es absolutamente incierto y segundo de este tipo de declaraciones quien únicamente sale ganando es el que incumple la normativa, que va a poder decir 'no hace falta porque no me la van a poner o no se va a poder tramitar'".