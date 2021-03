Gobierno Badajoz comparte "preocupación" de Vergeles por aumento casos en ambas capitales

Ep.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Badajoz comparte la "preocupación" del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, por el incremento de contagios de Covid-19 en las dos capitales de provincia, ante lo cual llama a la responsabilidad individual dado que "hace no mucho" se estaba en una situación "muy mala" a la que no se quiere volver.

"Como siempre en esta cuestión compartir plenamente la preocupación del consejero, es decir en esta situación de pandemia quien maneja los datos es el SES, quien tiene todos los datos epidemiológicos por supuesto es la Consejería y nosotros, como siempre, desde el minuto uno lo que hacemos es un llamamiento, insisto, a la responsabilidad individual", ha señalado el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera.

Y es que, como ha resaltado, "la pandemia no se ha ido, el ritmo de vacunación no está siendo el esperado" y "todavía nos queda un poco de camino por recorrer para poder superarlo definitivamente", al ser preguntado por los medios por dichas declaraciones de Vergeles en su perfil en una red social, en el que ha pedido prudencia, precaución y responsabilidad y por cómo valora el ayuntamiento este aumento en los contagios y si tomará alguna medida.

En concreto, en dicha publicación, recogida por Europa Press, el consejero apunta: "Las dos capitales de provincia están comenzando a incrementar los casos de forma dispersa por sus zonas de salud. Por favor, mucha precaución y mucho compromiso para controlar la pandemia, hasta ahora lo hemos conseguido entre todos".

CUMPLIR FUERA Y DENTRO DE CASA

A este respecto, el primer teniente de alcalde ha hecho hincapié en que, desde el ayuntamiento, quieren recordar que quien "cumple fuera escrupulosamente también debe cumplir dentro de casa" y que se han registrado unos datos "malísimos" durante prácticamente un mes en el que han estado "francamente preocupados" por la situación sanitaria y de saturación hospitalaria, no solo en la ciudad de Badajoz sino en el conjunto de la región, ante lo cual ha celebrado que se ha salido de esta situación por dos motivos.

El primero de ellos por que fuera de casa se ha reducido esa movilidad y los contactos sociales, y por que dentro de casa sí que se ha "interiorizado que no era el momento de hacer una vida normal tal y como la conocíamos antes de la pandemia", por lo que ha apelado a que "esa reducción y ese cuidado" que se tenía fuera se traslade al interior de los hogares.

En todo caso, ha insistido en que no se olvide que "hace no mucho estábamos en una situación muy mala" y que "no queremos volver a ella", razón por la cual hay que tener "prudencia" y en la "cabeza" algo que "cuesta horrores después de tanto tiempo, ya un año de pandemia, maldita pandemia", como es "seguir cumpliendo, día a día de manera abnegada, con todas las restricciones y todas las reducciones de aforos y con todas las reducciones de contactos que nos piden y nos solicitan las autoridades sanitarias".

"Tenemos que hacerlo, no queda otra, esto es una batalla que tenemos que darla día a día, que no se nos puede olvidar", ha continuado, para recordar que "como siempre" el consistorio de la capital pacense está a disposición de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Sanidad y de todas las autoridades sanitarias para colaborar "en todo lo que sea necesario".

DÉFICIT DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Ignacio Gragera ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa telemática para dar cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, y en la que ha señalado a título informativo que una resolución de este día 12 del Ministerio de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado, requiere a los ayuntamientos la información necesaria para calcular cuál es el "coste real" del déficit del servicio del transporte público.

"Lo he explicado muchas veces que necesitábamos que el Gobierno de España moviese ficha respecto a las ayudas que venían prometiendo desde hace muchísimo tiempo para paliar los déficit del autobús urbano", ha recordado, para incidir que dicha resolución de Hacienda está dirigida a hacer un informe o estudio económico-financiero sobre cuales son las necesidades a la hora de estudiar esa subvención para paliar las consecuencias negativas derivadas de la Covid-19.

De este modo, se ha pedido a las entidades locales información relativa al ejercicio 2019, entiende que para compararla con la que se pedirá respecto al de 2020, y ver cuál es la diferencia, el desfase y el sobrecoste que han tenido que soportar los ayuntamientos durante toda esta pandemia. Una pandemia en la que, como ha insistido, "a día de hoy por desgracia todavía no" han tenido el apoyo del Gobierno Central para solventar la prestación o la "correcta" prestación de todos los servicios municipales y "por supuesto" el incremento de los costes sufridos, al tiempo que ha celebrado este "primer paso" y ha avanzado que el ayuntamiento ya ha enviado la documentación que se les requiere, que tenían "preparado".

"Estamos a la espera de que el Gobierno cumpla esos compromisos que tiene con todas las entidades locales y nos dote de un fondo suficiente, como para paliar esos déficit y esos desfases de tesorería que vamos a tener como consecuencia de la pandemia y de la falta de uso o del menor uso de esos servicios y la obligatoriedad de la prestación", ha resaltado Gragera, para quien el servicio de autobús urbano "no es un capricho", sino "obligado" y, además, enfocado a quienes tienen menos posibilidades a la hora de poder trasladarse o moverse por la ciudad.

De este modo, ha concluido con un llamamiento al Gobierno para que agilice esta compilación de información y ha mostrado la "disposición" del ayuntamiento a la hora de colaborar en toda aquella información que se necesite.