Fragoso levanta suspensión temporal de cierre y precinto zonas juegos infantiles

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha firmado este martes, día 9, un decreto por el que se adopta el levantamiento de la suspensión temporal relativa al cierre y precinto de las zonas de juegos infantiles municipales, así como la modificación del horario para depositar residuos domiciliarios en sus correspondientes contenedores en todo el término municipal de Badajoz.



Se trata de un decreto de alcaldía, recogido por Europa Press, que se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Badajoz y en el que Francisco Javier Fragoso explica que la situación provocada por el coronavirus ha dado lugar a que el Gobierno de España aprobara el 25 de octubre de 2020 declarar, nuevamente, el estado de alarma en todo el territorio nacional.



Esta norma se encuentra, recuerda, actualmente vigente por un periodo de seis meses hasta el próximo 9 de mayo tras la prórroga aprobada por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020, al amparo de la autorización del Congreso de los Diputados de 29 de octubre de 2020.



Ante la evolución de la situación epidemiológica en Extremadura, la Junta de Extremadura mediante decreto del presidente 12/2021, de 3 marzo, adoptó nuevas medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas en la franja horaria nocturna excepcional en Extremadura, comprendida entre las 23,00 horas y las 6,00 horas.



Así, por el decreto de alcaldía de 13 de marzo de 2020 se establecieron medidas preventivas de carácter "excepcional" para la contención de la Covid-19 en todo el término municipal de Badajoz, y por el decreto de alcaldía de 2 de enero de 2021 se modificaba el horario para depositar residuos domiciliarios en sus correspondientes contenedores.



EVOLUCIÓN FAVORABLE DE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS



El primer edil también ha señalado la evolución "favorable" de los indicadores epidemiológicos de valoración del riesgo por transmisión de la Covid-19 en la tasa de incidencia acumulada a siete y 14 días en la ciudad de Badajoz y sus pedanías, proporcionados por la Junta de Extremadura, y las medidas dictadas por el Estado y la Comunidad Autónoma, tales como las recomendaciones para parques de juego infantil en espacios públicos abiertos de 25 de febrero de 2021 de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura.



El Ayuntamiento de Badajoz, dentro de sus competencias, ha valorado las actuaciones "más convenientes a adoptar para hacer frente y frenar el avance de la tasa de contagios entre los vecinos de Badajoz y seguir afrontando con unidad este inmenso reto de luchar contra la transmisión del coronavirus, la crisis sanitaria, social y económica".



Por todo, lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el ámbito de la ciudad de Badajoz y sus pedanías, habilitadas por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el alcalde resuelta dejar sin efecto lo establecido mediante el decreto de alcaldía de 13 de marzo de 2020, en lo que respecta al cierre y precinto de las zonas de juegos infantiles de los Parques y Plazas de la ciudad y sus pedanías.



También el decreto de alcaldía de 2 de enero de 2021 por el que se modificaba el horario para depositar residuos domiciliarios en sus correspondientes contenedores en todo el término municipal de Badajoz.



En segundo lugar, levanta la suspensión temporal relativa al cierre y precinto de las zonas de juegos infantiles municipales de los parques y plazas de la ciudad y sus pedanías.

Sobre lo cual se procederá a su reapertura en las siguientes condiciones y horarios establecidos, en cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias, que incluyen el uso obligatorio de mascarilla para mayores de seis años.



Además, deberán higienizar las manos antes y después de utilizar los elementos de juego; no está permitido utilizar los juegos infantiles si se tienen síntomas; se mantendrán 1'5 metros de distancia de seguridad como mínimo y se ha limitado el aforo máximo permitido en función de los metros cuadrados de la totalidad de los espacios de juego y sus especificidades técnicas.



Otras medidas y recomendaciones pasan por la limitación del uso de las instalaciones a 30 minutos; no está permitido formar grupos de mas de seis niños; y se recomienda minimizar la interacción entre niños no convivientes, toda vez que se aconseja formar grupos de convivientes o compañeros de clase. Salvo por fuerza mayor o que se acompañe a niños con discapacidad, los adultos no accederán a las instalaciones, debiendo además evitar aglomeraciones en las inmediaciones y accesos.



Igualmente, los adultos deben seguir las medidas preventivas generales dictadas por las autoridades sanitarias; no está permitido comer o beber dentro de la zona de juegos infantiles y el horario de uso de los juegos infantiles es de 10,00 a 20,00 horas.



En tercer lugar, el decreto acuerda, en virtud del artículo 9 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y asumiendo las competencias de la Junta de Gobierno, modificar el horario para depositar los residuos domiciliarios en sus correspondientes contenedores que, por tanto, podrá efectuarse desde las 20,00 hasta las 23,00 horas.



El decreto producirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Badajoz, en la página web del Ayuntamiento de Badajoz, así como en el Boletín Oficial de la Provincia.



Las medidas y modificaciones introducidas por el decreto serán objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a las disposiciones de las autoridades sanitarias, la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, pudiendo ser mantenidas, modificadas o levantadas, concluye el decreto de alcaldía.