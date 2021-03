Ayuntamiento dedica más 384.500 euros en adquisiciones y expropiaciones en El Campillo

Ep

Concretamente, el Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba), ha dedicado 384.547 euros, durante el pasado año.

Así lo ha señalado el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa telemática en la que ha informado sobre los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, que ha aprobado una propuesta de liquidación de la aportación municipal a la Inmobiliaria por parte de la entidad general para el programa de adquisiciones y/o expropiaciones en El Campillo por el citado importe.

Con este asunto, se ve el "compromiso" del ayuntamiento, a través de Inmuba, con la regeneración de El Campillo y, según ha concretado, estas adquisiciones y expropiaciones tienen como fin descubrir quienes son los propietarios, adquirir esas viviendas e intentar, mediante la Inmobiliaria, regenerar esta zona de la ciudad.

Al respecto, ha avanzado que seguirán avanzando en este sentido y que, además, hay "compromiso no solo político sino también presupuestario para seguir haciéndolo", y ha recordado que también en el Plan de Impulso se ha incluido la obra de urbanización de dos de las parcelas en las que se prevé levantar promociones, que avanzan "a buen ritmo" la construcción de viviendas en Concepción Arenal, Costanilla o Peralillo y que en Eugenio Hermoso se iniciarán "en breve".

"Por tanto, el empeño, el compromiso de este ayuntamiento con la regeneración del Casco Antiguo y con la zona de El Campillo en particular continúa adelante", ha expuesto Ignacio Gragera.

OTROS ASUNTOS

La Junta de Gobierno Local también ha dado cuenta de un decreto de alcaldía relativo a la aprobación del expediente de contratación de seguros de vehículos adscritos a los diferentes servicios del ayuntamiento por 340.000 euros; y otro relativo a la adjudicación de los servicios de la campaña de publicidad, lote dos y en este caso por el Carnaval de Badajoz, por 58.823 euros y sobre lo cual ha comentado que estos lotes se hacen a inicio de año de manera separada, ya sea Carnaval o Semana Santa, y que se verá la posibilidad de rescindirlo.

Ha resaltado igualmente la adjudicación del servicio de gestión de la Biblioteca Pública Municipal Santa Ana por 284.227 euros; y del espacio deportivo de la Margen Derecha por 668.383 euros, con un plazo de ejecución de seis meses y cuyas obras comenzarán de forma "inminente".

También ha pasado por la Junta de Gobierno el plan de seguridad y salud del plurianual de asfaltado y bacheo, en relación al cual Gragera ha apuntado que, a la espera de que las condiciones climatológicas lo permitan, ya está adjudicado y aprobado dicho plan y se iniciará en cuanto se prevea que el tiempo acompañe y que la programación permita que ese asfaltado y ese bacheo tengan "la mayor durabilidad posible". Así, ha recordado que no se puede asfaltar a menos de 5 grados, ni tampoco es recomendable cuando hay precipitaciones.

Junto con ello, ha destacado la aprobación de una relación de facturas por un importe de 12.916 euros con cargo a las actividades de la Cagalgata de Reyes Magos 2021, que no pudo realizarse de manera presencial y se celebró de forma virtual.

PLAN DE INVERSIONES

Ignacio Gragera ha destacado en su intervención la aprobación de la tasa por el tratamiento de residuos sólidos urbanos en la ciudad relativo a la anualidad 2021 y que se abona por 2,2 millones de euros a Gespesa, encargada de la gestión del ecoparque.

En materia de propuestas de gastos, ha resaltado, con cargo al plan de inversiones, la adjudicación y mejora de la jardinería del entorno del edificio de La Galera por 29.951 euros; junto con el arreglo de varios caminos municipales por 34.570 euros.

En el Área de Asesoría Jurídica, la Junta de Gobierno ha visto tres sentencias, entre ellas una del Juzgado Contencioso Administrativo 2 relativa a una reclamación por parte de una aseguradora de los daños causados a un vehículo como consecuencia de la caída de una señal vertical de tráfico, ante lo cual el juzgado da la razón al ayuntamiento, que no estaba conforme con esa responsabilidad patrimonial al entender que la caída fue consecuencia de la borrasca Emma y "de fuerza mayor".

También dentro de Asesoría Jurídica, ha citado un informe del Juzgado Contencioso Administrativo 2 por un recurso interpuesto por la comunidad de propietarios del Residencial Los Lebratos ante la denegación de conectar esas viviendas integrantes de la comunidad a la red de agua potable del consistorio, ante lo cual Gragera ha recordado que se ha pedido "durante mucho tiempo" que los vecinos de Los Lebratos puedan conectarse a dicha red.

No obstante, y como de manera "sucesiva e insistente" han ido indicando los diferentes servicios municipales "esto no puede hacerse sin que exista un programa de ejecución, un plan especial y/o un proyecto de reparcelación de esa urbanización", junto con que dicho juzgado "viene ahora a dar la razón" al ayuntamiento "al entender que la resolución denegatoria que se impugnó es perfectamente ajustada a derecho" y, "por tanto", hasta que no se produzcan esas actuaciones por parte de la comunidad de propietarios no se podrá conectar a la red de agua potable.