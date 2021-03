Ayuntamiento Badajoz programa teatro, música y campaña sobre corresponsabilidad en 8M

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz celebrará el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, con distintas campañas, entre ellas una centrada en la corresponsabilidad bajo la etiqueta 'Compartiendo ganamos'.

El concejal delegado del área, Antonio Cavacasillas, ha informado sobre las actividades por el Día Internacional de la Mujer en una rueda de prensa telemática en la que ha explicado que están organizadas desde la Concejalía de Mujer y la Oficina de igualdad y violencia de género.

La primera actividad tendrá lugar el lunes, día 8, consistente en la colocación en el ayuntamiento de una lona de gran tamaño con el lema 'Marzo con m de mujer'.

Seguidamente, se procederá a la lectura de la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a cargo de tres mujeres con "un peso importante" en el mundo social, deportivo, del voluntariado y sanitario, como la extrabajadora municipal Toni González; la voluntaria de Protección Civil y trabajadora del sector sanitario Toni Serrano y una "pionera en el mundo deportivo" como la árbitra y primera asistente élite fútbol nacional Guadalupe Porras.

En relación a la campaña centrada en la corresponsabilidad bajo la etiqueta 'Compartiendo ganamos', Cavacasillas ha destacado que pone de manifiesto uno de los datos "reveladores" de los estudios recibidos en la Oficina de igualdad y la Concejalía de Mujer acerca de que, en 2020 y fundamentalmente en el confinamiento, en torno al 20 por ciento de las mujeres desarrollaron una actividad superior a la de su aspecto laboral, y dejaron el trabajo o parte del mismo por el cuidado de los menores a su cargo o tuvieron dificultades compaginar el teletrabajo con las tareas del hogar.

Al respecto, ha recordado que el cuidado de los menores y las tareas del hogar son una "responsabilidad conjunta" y ha precisado que "por eso" esta campaña hace hincapié en el "esfuerzo colectivo de las familias para siempre atender a todas las conductas que vayan en pos de la igualdad", con presencia en los autobuses urbanos, la pantalla LED de Tubasa en la Plaza de la Libertad o en los coches eléctricos Minits de la ciudad con una duración de cuatro meses, así como en unas 500 bolsas de rafia que repartirá El Corte Inglés de Badajoz a partir de la próxima semana.

La campaña también estará presente en póster que se repartirán en empresas de hostelería de la ciudad o en pegatinas en los estacionamientos del Servicio público de bicicletas (BIBA) y se completa con un vídeo en el que nueve hombres aportan su testimonio "siempre para el logro definitivo de la igualdad entre hombres y mujeres", ha remarcado Cavacasillas.

QUIEN ES ELLA

Otra campaña está basada en el juego de mesa 'Quien es quien' aunque bajo el nombre 'Who is she' o 'Quién es ella', se suma a la propuesta de la ONU que este año dedica el 8 de marzo al lema 'Mujeres líderes. Por un mundo igualitario en el mundo de la Covid-19', y consiste en un concurso en la web y el facebook de la Oficina de igualdad y violencia de género en el que se propone subir una foto con el nombre de una mujer importante, ya sea de cercana, o alguien que haya representado cuestiones "importantes" como Marie Curie.

Según ha explicado el concejal, entre las propuestas recogidas con la etiqueta 'Who is she' o 'Quién es ella' se sortearán dos juegos y, en concreto, se puede concursar del 8 marzo al 16 de marzo y el 17 será el sorteo.

Una tercera campaña se denomina 'Mujeres en suerte' y ya fue presentada el año pasado en el Colegio Manuel Pacheco con 17 fotos de otras tantas mujeres de Suerte de Saavedra, aunque se tuvo que parar por el confinamiento. Se trata de una muestra de la fotógrafa Blanca González Cruz que acompaña las fotos con frases de cada una de estas mujeres y se podrá ver del 8 al 31 de marzo en el centro de atención social básica de esta barriada, junto con un vídeo que se podrá ver en las redes sociales o en la web Igualdad Badajoz con el testimonio personal de estas mujeres.

Otras actividades consisten en la octava edición de la exposición 'Arte con mirada de mujer', en colaboración con las alumnas de la Escuela de artes y oficios Adelardo Covarsí, cuyas obras se podrán ver en un vídeo que se subirá a las redes sociales y a la citada web; así como dos obras de teatro vinculada a la igualdad y al 8M, la obra 'La principeta' que se escenificará en los colegios Enrique Iglesias y Arias Montano de la ciudad y en el de Villafranco, Antonio Jiménez Llerena; y 'Ñoña Inés' en el IES San Roque.

También en el ámbito escolar, tendrá lugar la quinta edición del concurso 'Por un mundo igualitario diseña tu camiseta' dirigido a que alumnos de 6º de Primaria, de manera individual o grupal, diseñen una camiseta en la que se prime la igualdad y cuyos diseños pueden entregar hasta el 10 marzo en camisetasigualdad@aytobadajoz.es, para que a partir del 11 se decida al ganador, cuya clase recibirá una camiseta con el dibujo vencedor.

Por último, Antonio Cavacasillas ha destacado en el plano musical el concierto que la Banda Municipal de Música, con su director titular, Vicente Soler, ofrecerá por el Día Internacional de la Mujer el jueves 11 marzo a las 19,30 horas en el Teatro López de Ayala.