"Que Badajoz haya registrado cero contagios algunos días no era una realidad pandémica"

Ep.

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha apuntado que el que la ciudad haya registrado cero contagios varios días de la semana pasada "no era una realidad pandémica" en el "final" de la tercera ola de la pandemia de la Covid-19, y ha apelado a "poner los medios" para evitar que tenga lugar una cuarta ola.

"Ayer tuvimos 14, hoy no sabemos los que vamos a tener, pero lo único que hay que decir es que, efectivamente, hay que entender que aquel cero, cero, cero, cero que tuvimos durante cuatro días de la semana pasada no era una realidad pandémica en un momento del final de una ola, que es la tercera", ha expuesto, para remarcar que todos deben "poner los medios para evitar que haya una cuarta", por lo que hay que tener "responsabilidad en ello" y un "altísimo compromiso".

A preguntas de los periodistas por su valoración ante el brote notificado este miércoles en Badajoz, que ha registrado 14 casos nuevos de Covid, Fragoso ha recordado que ha intentado no pronunciarse sobre este tema dado que "desgraciadamente" en la ciudad se ha llegado a tener por encima de 230 casos y, en cualquier lugar, ha reiterado que el mensaje "es el de siempre": "el virus sigue presente, la pandemia está todavía activa, y por lo tanto tenemos todos que no bajar la guardia".

También ha invitado a llevar a cabo un compromiso personal para que las acciones del día a día "le pongan la cosa muy difícil al virus en su transmisión", porque "no podemos pensar que esta batalla está ganada".

De este modo, el primer edil ha trasladado a la población la importancia de una "absoluta prudencia", guardar medidas como la higiene de manos, distancia social, respeto a los aforos y, en general, un "absoluto y escrupuloso respeto" a todas la normas marcadas por las autoridades sanitarias, al ser "la única forma de ganar esta batalla".

Asimismo y en relación a los 14 positivos registrados este miércoles, ha hecho hincapié en que son 14 personas más que en este momento están padeciendo la enfermedad y ha confiado en que "ojalá" ninguno de ellos tenga que pasar a estar ingresado y no tener que contar entre ellos "ninguna víctima con posterioridad".

PARQUES INFANTILES

Por otro lado e interpelado por la reapertura de los parques infantiles, Francisco Javier Fragoso se ha definido como una persona "muy predecible" tras ocho años en la alcaldía, que cumplirá el próximo día 15, y una veintena como concejal en el ayuntamiento, y ha reiterado que en este asunto ha marcado una hoja de ruta que "se está cumpliendo" y, según la cual, dijo que esperaría a que los datos epidemiológicos permitieran plantearlo, y que así lo permiten, como ha apuntado.

También dijo que se haría un análisis de la situación de los parques y las medidas a tomar, y se ha solicitado y posteriormente recibido un protocolo de Salud Pública a este respecto, sobre lo cual ha expuesto que desconoce si habrá alcaldes o pueblos extremeños "que han decidido abrirlos sin ningún tipo de protocolo".

"Allá cada uno en su conciencia, de verdad, yo eso no entro a valorarlo", ha continuado, para defender que "tan simple no debía ser" abrir los parques si se tiene "en cuenta todas las medidas que nos ha recomendado Salud Pública", algunas de las cuales de "imposible cumplimiento", como contar con un vigilante, y otras que sí se están adaptando.

De este modo, ha explicado, se está trabajando en un operativo mixto y, por un lado, en un "magnífico" trabajo del Servicio de Limpieza en la desinfección de los juegos, y por otro, desde Parques y Jardines en la colocación de carteles con las normas de uso que son "básicamente" las transmitidas por Salud Pública, como que no entren los padres o un aforo "incluso más restrictivo" que el dicho ente sanitario.

A este respecto, Fragoso ha recalcado que según vayan desinfectando y colocando dichos carteles, que será el "último elemento" y mientras los datos epidemiológicos sigan en cifras "muy razonables", irán poniendo estas instalaciones a disposición de la gente; al tiempo que ha insistido en ser "muy responsables" y en que los padres de los niños que vayan a usar estos juegos observen las normas.

"A mí nadie me ha convencido todavía de que eso no sea un elemento de riesgo, es verdad que el riesgo no puede ser cero porque estamos en pandemia, y hay que minimizar", ha destacado, para apuntar que "sin duda va a ser un punto de riesgo" que "no" se puede "negar", y mostrarse "convencido" de que el resto de municipios que han abierto los parques infantiles "no han observado ninguna de las medidas porque seguramente ni las han preguntado", y que no se espere de él mismo una declaración en este sentido que pueda generar un "efecto llamada".