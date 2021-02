San Vicente de Alcántara consigue bajar "drásticamente" su incidencia por Covid-19

Ep.

La localidad pacense de San Vicente de Alcántara ha logrado bajar "drásticamente" su incidencia acumulada a los 14 días, que en plena tercera ola ha llegado a superar los 8.000 casos por cada 100.000 habitantes, algo que ha sido gracias a las medidas restrictivas y al "llamamiento" que se hizo a la población que ha sido "muy responsable".



Así lo ha asegurado el teniente de alcalde de este municipio, José María Mayor de Mato, quien ha celebrado que los datos "están mejorando bastante", ya que en la actualidad tienen una incidencia a los 14 días de 647 casos, que esperan que baje de 500 en los próximos días, y a los 7 días de 55 casos.



"Son datos bastante buenos porque reflejan una bajada importante", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que han llegado "a superar los 8.000 casos por cada 100.000 habitantes", algo que es "muchísimo" para una población como San Vicente de Alcántara que tiene unos 5.500 vecinos.



De igual modo, Mayor de Mato, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha considerado que "facilita mucho" bajar los casos el hecho de estar en un "entorno rural". "Nosotros vivimos en un rinconcito de España donde estamos rodeados de espacios naturales, hay baja densidad de población y es fácil controlarlo", ha remarcado.



Sobre las causas que han llevado a que alcanzasen una cifra tan alta de incidencia, el teniente de alcalde ha apuntado que "no cabe duda de que las fiestas navideñas han sido un factor muy importante" porque, tras un año "muy duro", en estas poblaciones están "acostumbrados" a tener "muchas relaciones" con familiares y vecinos y, por ello, ha habido en ese periodo "muchas conductas de riesgo".



Además, Mayor de Mato también ha apuntado que en el periodo navideño ha habido una "sensación de falsa seguridad" ya que los vecinos pensaban que "el problema podría venir de fuera", y, al cerrar perimetralmente Extremadura, la población se ha "relajado".



Asimismo, cabe señalar que desde este viernes se ha levantado el cierre perimetral en San Vicente de Alcántara y con ello se reabre la hostelería y el comercio, ya que esta localidad se encontraba en el grupo de los 22 municipios que permanecían con medidas más restrictivas porque su incidencia aún era superior a 500 y a las que el Consejo de Gobierno quitó este pasado miércoles algunas de las restricciones.



A este respecto, el teniente de alcalde ha pedido que se siga "manteniendo la responsabilidad" y "evitar conductas de riesgo". "Entendemos que las empresas tienen que funcionar, tenemos que intentar flexibilizar las medidas de una forma responsable para que las empresas puedan funcionar y, en ese sentido, la población tiene que empezar a salir y hacer su vida pero siempre con las medidas necesarias", ha concluido.



Por su parte, varios vecinos de la localidad han asegurado que han pasado una situación "difícil" y "fatal" que no esperaban y se han alegrado de que las cosas vayan mejor pero creen que esto "no acaba tan fácilmente".



Algunos de ellos han apuntado que se han "autoconfinado" y han salido a hacer las compras básicas. Además, han indicado que les parece "muy bien" que se levanten algunas restricciones pero han pedido que "la gente tenga mucho cuidado" para "no volver" a lo que han vivido, que ha sido "muy duro".