El Ayuntamiento de Badajoz subvenciona con 24.000 euros a centros comerciales abiertos

El Ayuntamiento de Badajoz ha dedicado más de 24.000 euros a dos subvenciones a los centros comerciales abiertos de Menacho y San Roque, en ambos casos para los proyectos y acciones de dinamización comercial desarrollados durante el año 2020.

Se trata de uno de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, día 12, que ha dado luz verde a dos cuentas justificativas y de pago de dos subvenciones, una para el centro comercial abierto de Menacho por 13.695 euros y otra para el de San Roque por 10.689 euros, en un año en el que el consistorio ha triplicado las ayudas a este tipo de centros comerciales al pasar de 10.000 a 30.000 euros.

Así lo ha explicado el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa telemática en la que ha informado sobre los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, que también ha visto en materia de asesoría jurídica una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz frente a una liquidación de la plusvalía y "favorable al ayuntamiento".

En relación a la plusvalía, ha dado cuenta además de una serie de expedientes de liquidaciones de dicho impuesto, un total de 11, de los que cuatro reclamaciones se desestiman, cinco se estiman y dos se inadmiten por defectos de forma, y en relación al cual ha avanzado se solicitará y llevarán al pleno "que ya de una vez por fin el Gobierno dé salida y modifique la ley nacional que regula este impuesto".

Al respecto, el también portavoz del equipo de gobierno ha explicado que, pese a que existe una serie de sentencias y jurisprudencia "consolidada" en la que ya se admiten criterios diferentes a los que vienen establecidos en la ley "para demostrar que no existe o no ha existido ese incremento patrimonial", al no haber "habilitación legal" tanto a los particulares como al ayuntamiento les "obligan a liquidar cuestiones que luego, tras esa reclamación, en muchos casos al final se admiten".

"Y nos están provocando, entre otras cosas, un trabajo administrativo que creo que no tiene ningún sentido, en primer lugar para el propio vecino que se ve obligado a hacer este tipo de trámite, y en segundo lugar para el ayuntamiento", ha continuado, para señalar que en el caso de este último "también se ve forzado a utilizar parte de sus recursos cuando ya de manera consensuada y de manera general hay una solución jurisprudencial consolidada por parte del Tribunal Supremo".

De este modo, Ignacio Gragera ha insistido en hacer un llamamiento al Gobierno "para que modifique esa ley donde corresponde", en el seno del Congreso de los Diputados y "evite así con ello" que todos los ayuntamientos de España, incluido el de Badajoz, tengan que "sufrir" esta carga administrativa "que es absolutamente prescindible".

OTROS ASUNTOS

La Junta de Gobierno también ha aprobado varias propuestas de gastos, como la cuota de asociado del ayuntamiento a la Federación Española de Municipios y Provincias en la anualidad de 2021 por 8.484 euros; la adaptación y reparación de un vehículo de bomberos por 16.274 euros; y la adquisición de 400 unidades para test de detección de drogas por 8.954 euros.

Por otro lado, se ha dado luz verde a la convocatoria de los concursos 'El vuelo de la palabra, la poesía y el cuento en Extremadura 2021' y el infantil y juvenil de poesía y narración en clave cultural; y en relación al Carnaval uno de fotografía y otro de poesía por el 40º aniversario de esta fiesta, en relación a la cual se han adjudicado unas obras para reparar las humedades del Museo del Carnaval por 30.000 euros, la misma cuantía con la que se han adjudicado unos trabajos de accesibilidad en la antigua Iglesia de Santa Catalina.

Finalmente, y en relación al Carnaval, Ignacio Gragera ha recordado que este año no se desarrolla "con normalidad" con motivo de la pandemia de la Covid-19, y que el ayuntamiento ha organizado actividades como el documental sobre sus 40 años a través de Ferias y Fiestas o para los mayores a través del Área de Mayores de Servicios Sociales, "para que dentro de lo que podamos hacer, como consecuencia de las restricciones, al menos podamos vivir el espíritu del Carnaval, aunque sea desde casa" y "de manera telemática".

A este respecto y en nombre del equipo de gobierno ha hecho un llamamiento "a la calma, a la prudencia y, sobre todo, al cumplimiento escrupuloso" de las actuales "limitaciones" en la ciudad, en un día "importante" y "feliz" por el inicio de la recuperación de un sector como el de la hostelería "que ha estado especialmente golpeado durante esta semana y esos meses de cierre", ante lo cual ha destacado que, una vez que ha "mejorado" la situación sanitaria, "corresponde a todos y cada uno de nosotros" hacer uso y disfrutar de esa hostelería "de manera responsable".