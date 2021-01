Fragoso "decepcionado" porque "casi ninguna" medida aprobada este miércoles era nueva

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha mostrado su "decepción" ante las medidas trasladadas este miércoles, día 20, por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura ante la pandemia de la Covid-19.

El regidor se ha mostrado "convencido" de que debería haber "medidas adicionales" que deben marcar los expertos, a la vez que ha vuelto a hacer un llamamiento a los vecinos de Badajoz para que "ya que las autoridades sanitarias no nos aplican mayores restricciones", se las apliquen ellos.

De manera que ha reiterado su llamamiento al "autoconfinamiento" y que todos se mantengan en casa "para aquello que no imprescindible", como también ha instado a los padres a que hagan un "mayor esfuerzo, tanto pedagógico como de control" de sus hijos menores y evitar llevar a cabo prácticas que puedan favorecer el incremento de la pandemia y los contagios.

En una rueda de prensa telemática ofrecida este jueves, Fragoso ha valorado las medidas trasladadas este pasado miércoles para frenar los contagios de Covid tanto por parte de la Junta como de Ministerio de Sanidad, ante lo cual ha mostrado su "preocupación" por los datos que arroja la región y la propia ciudad y ha detallado que esta última este miércoles volvió a superar los 200 casos y este jueves entre Badajoz y las pedanías registran unos 180.

"Estamos en un momento de altísima incidencia de la pandemia y por lo tanto es verdad que tengo que trasladar mi decepción por las medidas que ayer se nos trasmitieron, no hubo casi ninguna medida nueva que afecte a la ciudad de Badajoz a pesar de que estamos viviendo un momento tremendamente complicado", ha expuesto, junto con que "no" es un experto, pero sí está "a pie de calle" y oye y traslada las demandas de los ciudadanos de que "actuemos" en un momento de "absoluta crisis sanitaria en la ciudad".

Y es que, como ha reconocido, "no tiene sentido" que "de las pocas medidas que nos aporten" sea el cierre de instalaciones deportivas "cuando ya el ayuntamiento las había adelantado" y "una semana antes ya habíamos cerrado todas nuestras instalaciones deportivas", para insistir en que "no hay ninguna novedad a pesar de estar en el peor momento de la pandemia" y "culmen de la tercera ola".

"INCOHERENCIA" Y "ERROR"

También ve de "un cierto grado de incoherencia" que por la mañana se transmitiera a los ciudadanos que se vive un momento "de crisis" y "absoluta alerta" y que "hace falta" habilitar la Instalación Ferial (Ifeba) como un "hospital de campaña", pero por la tarde "no" se trasladara que "es necesario acompañar esta situación con medidas nuevas".

"Me parece un tremendo error, tanto por parte de la Comunidad Autónoma como por parte del Ministerio de Sanidad, siendo absolutamente tozudos a la hora de avanzar en medidas que, sin duda, el sentido común y la observación de la realidad nos harían a todos tenerlas que tomar", ha valorado, para plantear que "no se puede pedir" al comercio y a la hostelería "que continúen con el sacrificio que tienen que hacer" como es seguir cerrados, lo cual para "muchos" supone "el precipicio de su muerte empresarial".

Sin embargo, ha apuntado que no se pide que el resto de la sociedad acompañe dicho cierre con medidas que "permitan que esa agonía sea corta" y se pueda "salir de esta situación de repunte de la tercera ola de forma más rápida", respecto a lo cual ha insistido en su llamamiento para que la sociedad acompañe a ambos sectores "con medidas que permitan evitar el crecimiento de la pandemia" y a la autoridades que se planteen, si en la revisión de una semana "esto sigue por la misma vía", medidas para "para abrir la mano en el comercio no generando evidentemente ninguna concentración".

A modo de ejemplo, ha planteado que el pequeño comercio abra por cita previa y solo pudiera estar un cliente en la tienda, o en restauración también con cita previa para evitar concentraciones y que se pudiera recoger pedidos.

TOQUE DE QUEDA Y SECUNDARIA

Fragoso tampoco entiende la "tozudez" del Ministerio y la Junta por no valorar "rebajar" las horas del toque de queda "en momentos en los que se sabe que hay mayor concentración de las infracciones que se están cometiendo", y se ha mostrado un "tremendo defensor" de que en el fin de semana, que está "concentrando la parte más importante de infracciones" y entre las 18,00 y las 22,00 con el comercio y la hostelería cerrada, dicho toque de queda fuera "más bajo" de las 22,00 horas.

Del mismo modo, ha reconocido que le parece "absolutamente incomprensible" y ha pedido a las autoridades que "revisen" esa decisión de la vuelta de la Enseñanza Secundaria a las clases presenciales la semana que viene, y ha agregado que en Secundaria hay "peculiaridades" como que la conciliación "es más fácil" por la edad de los estudiantes, cuya madurez facilita también que sigan avanzando en el seguimiento de las clases por internet "aunque sea más lento".

"Pero creo que la semana que viene es una semana clave para no seguir manteniendo la tortura más durante más tiempo para el comercio y la hostelería", y para "parar el crecimiento de la pandemia", por lo que ha subrayado que "no se puede lanzar mensajes de reducir la movilidad" y dar apertura a un sistema educativo que "es el que más movilidad genera" entre barrios o pueblos y en el que, como ha planteado, la incorporación a las aulas puede "esperar" al 1 de febrero junto a la Universidad.

En este punto, ha señalado que en la ciudad y, en concreto, en varios centros de salud se están planteando cribados masivos porque se está detectando no solo una incidencia acumula "elevadísima" con respecto a 100.000 habitantes sino también que hay "muchos" enfermo de covid asintomáticos, especialmente entre los más jóvenes.

Por último, el alcalde se ha mostrado también "decepcionado" por el dato planteado respecto al número de vacunas que se van a poner a la población extremeña "estando a velocidad de crucero" con unas 10.000 vacunas por semana y ante lo cual ha calculado que eso significa que se necesitarán entre dos y tres años para que el conjunto de los extremeños estén vacunados, y ha insistido en hacer el "esfuerzo" por incrementar ese ritmo de vacunación.

Finalmente y preguntado por el hospital de Ifeba, Francisco Javier Fragoso ha apuntado que se está trabajando para que, en un plazo de unas dos semanas, esté montado "al 100 por cien" y, en concreto, desde este miércoles "de forma intensa", este jueves y "todos los días" y para el personal de Ifeba y quienes lo debe montar "no va a haber fines de semana" y "no va a pasar como con las vacunas" para que "cuanto antes sea una realidad" y "sea necesario", pese a lo cual ha confiado en que "no haga falta".