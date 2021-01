Fragoso pide el "autoconfinamiento voluntario" a los vecinos de Badajoz

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha hecho un llamamiento a los vecinos de la capital pacense a quienes ha pedido un "autoconfinamiento voluntario" que se aplicará a sí mismo, así como que intenten quedarse en sus casas "el mayor tiempo posible", tanto por motivos de salud en relación a quienes pueden enfermar de Covid-19 o ser más vulnerables, como por "solidaridad" con los establecimientos de hostelería y restauración cerrados tras las últimas medidas implantadas en la región.



Sobre estas últimas y, en concreto sobre el cierre perimetral de los municipios, ha pedido a la Junta de Extremadura que solicite al Ejército que controle las salidas y entradas de una de las localidades con mayor término municipal de la región y del país, y en aras de que la Policía Local pueda dedicarse a evitar aglomeraciones y controlar los incumplimientos.



Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática convocada este mismo jueves, en la que el alcalde de Badajoz ha dado a conocer una serie de medidas puestas en marcha por el ayuntamiento para intentar frenar los contagios, tales como el cierre de instalaciones deportivas, asociaciones de vecinos, centros de mayores o de monumentos.



Además, ha avanzado que el Ayuntamiento de Badajoz está trabajando desde hace una semana en una línea de ayudas específicas para el comercio y la hostelería que "se han visto obligados a cerrarse la semana pasada" por el decreto, que se amplía una semana más.



De este modo, se baraja una nueva línea de ayudas "más simplificada" de entre 1 millón y 1,5 millones de euros para poder ayudar a estos negocios "en unos momentos que están siendo claves a la hora de decidir si pueden tirar para adelante o cierran definitivamente".

LA PANDEMIA "DESCONTROLADA"

En su intervención, Francisco Javier Fragoso ha valorado las medidas anunciadas este miércoles por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y los consejeros de Salud, José María Vergeles, y de Economía, Rafael España, en relación a la pandemia que, como ha sostenido, "nadie puede en este momento negar" que se encuentra "absolutamente descontrolada" en toda Extremadura y en la ciudad.

Ante ello, ha agregado que "tiempo habrá para analizar por qué estamos así" y "en qué se ha fallado" para estar en esta situación, pero que "ahora estamos en momentos de intentar reforzar nuestras acciones para superar esta situación", ante lo cual se ha mostrado "convencido" de que se podrá lograr con el compromiso de todos los vecinos de la ciudad y de los extremeños en general.

En primer lugar, ha querido mostrar su "solidaridad" con los enfermos y sus familiares y con los sectores económicos que "ven peligrar" su futuro y su empleo "si no lo han perdido" como consecuencia de la crisis económica que trae aparejada la pandemia, y especialmente, de las medidas que se están dictando para intentar pararla.

En este contexto, ha realizado a los vecinos un llamamiento que se quiere aplicar a sí mismo para "intentar autoconfinarnos" y mantenerse en casa "el mayor tiempo posible", de manera tal que se intente salir "solo para aquellas cuestiones que sean imprescindibles, evidentemente que estén justificadas".

"También es verdad que no tengo comité de expertos, que yo no soy un profesional en esta materia, pero no tengo claro que las medidas que se anunciaron ayer sean medidas suficientes o que sean las medidas adecuadas para parar este virus", ha reconocido, junto con que echa "de menos" tener voces de "reconocido prestigio" que puedan aportar "luz" sobre en qué actuar y qué medidas tomar, y personas de la "calidad profesional" del profesor y virólogo Agustín Muñoz Sanz.

"Creo que estas decisiones tienen que ser muy meditadas, ahí que intentar no improvisarlas y que nos lleven por el camino adecuado", ha continuado, para matizar que tiene la "percepción" de que la "principal" medida aprobada este jueves como el confinamiento perimetral de los términos municipales "vaya a garantizar en Badajoz un cambio sustancial en la evolución de la pandemia", dado que, con el comercio y la hostelería cerrada, quienes vienen a la ciudad lo hacen por las causas justificadas, de manera que reducirá "escasamente" un 1 o 2 por ciento la movilidad en la ciudad.

De este modo, ha dicho "no va a ser la medida contundente más adecuada", y en cualquier caso ha insistido en el citado "ejercicio máximo de autoconfinamiento", a la vez que ha reiterado su ofrecimiento a la Junta de instalaciones municipales como Feria Badajoz (Ifeba) para facilitar acelerar "logísticamente" el proceso de vacunación.

MEDIDAS DEL AYUNTAMIENTO

Ya en el ámbito del Ayuntamiento de Badajoz, el primer edil ha avanzado que volverán a "reforzar" la desinfección por baldeo que, en la medida en la que la climatología lo permita, se hará en las calles o solamente en el mobiliario público o papeleras, y ha indicado que en estos momentos no se puede "baldear" las calles y trabajan para evitar que se generen capas de hielo, como les ha ocurrido en alguna calle estos días.

Igualmente, ha anunciado el cierre de instalaciones deportivas, que abrirán "exclusivamente" para entrenamientos "puntuales" de alguna actividad federada porque tenga una competición "inmediata", así como de las asociaciones de vecinos y de los centros de mayores, en relación a los cuales se suspenden las actividades presenciales y se mantendrán las 'online', con un club de lectura para mayores como novedad.

También cerrarán los monumentos que se pueden visitar y cancelarán las actividades de la Concejalía de Turismo; se llevará a cabo un "absoluto" control de los servicios municipales para evitar aglomeraciones; se suspenderá el concierto de la Banda de Música del día 24 y probablemente el de febrero; o se cerrarán los museos y salas de exposiciones dependientes del ayuntamiento; como también se suspenden esta semana y la próxima los cursos de la Universidad Popular o las actividades de la Fundación Municipal de Deportes.

En relación al aislamiento perimetral de Badajoz dada la superficie de su término municipal con "muchos" núcleos de población "desconcentrados", Francisco Javier Fragoso ha considerado que es una "quimera" poderlo llevar a cabo con los efectivos de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil "que hay", cuando la "prioridad", en su opinión, del Cuerpo Municipal Policial debe estar en evitar aglomeraciones en la calle o los espacios donde se incumple la normativa.

Así, ha pedido a la Junta que solicite que la labor de control de las entradas y salidas del término municipal sean llevadas a cabo por el Ejército, de manera que la Policía Local pueda dedicarse al control de los grupos que se juntan, como el caso de una cafetería de un área de servicio de la ciudad a la que la policía tuvo que acudir este miércoles dos veces.

Según ha lamentado, la primera vez había 30 personas consumiendo sin distancia de seguridad, ni mascarillas y sin ser transportistas para quienes "tiene sentido común" que estén abiertas estas cafeterías, y la segunda, cuando fue precintada, había 40 personas. "Aquí el tramposo y el pícaro lo que están generando es un peligro global de la salud pública", ha dicho.

En relación a la Junta, Fragoso también ha abogado por que se plantee un toque de queda "inferior" a las 22,00 horas para los menores de 16 años y, por último, ha remarcado que por parte del ayuntamiento se hablará con los responsables de las grandes superficies de supermercados para que se "intensifique" el control de los aforos y que habrá mercadillo el domingo y el martes, pero solo para alimentación.