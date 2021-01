PP Badajoz: Medida cosmética petición de acta diputada provincial a alcaldesa Alburquerque

El presidente provincial del PP de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha tachado de "medida cosmética" la decisión del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de pedir el acta de diputada y destituir a la alcaldesa socialista de Alburquerque, María Luisa Murillo, como delegada de Bienestar Social en la institución.

"Una medida cosmética que tan solo maquilla y beneficia al PSOE por su gestión en el municipio y su silencio cómplice ante todos los desmanes de Vadillo, pero que en nada ayuda a los funcionarios y las familias de la localidad", ha aseverado Fragoso.

Así, ha indicado que los socialistas se han visto obligados por la "presión social y mediática" a poner un "parche propagandístico a la dramática situación" que vive Alburquerque, con impagos a los funcionarios y deudas pendientes con la Seguridad Social por parte de su consistorio.

"Todo fruto del acuerdo y el pacto para indultar y mantener a Ángel Vadillo vivo políticamente, cuando no le hacen alcalde le dan un puesto de cargo de confianza en el ayuntamiento", ha afeado el 'popular'.

Para Fragoso, el PSOE "con Vara al frente" ha tomado esta medida a medias, a través de Gallardo, "de cara a la galería" porque "no podían aguantar la presión".

Además, cree que "este anuncio a bombo y platillo de la Diputación, es solo para ayudarse a ellos, porque a los vecinos de Alburquerque se les ayuda interviniendo el Ayuntamiento, como ya ha pedido el Partido Popular en varias ocasiones, y tanto el Gobierno nacional como el regional tienen instrumentos y competencias para hacerlo".

"Ellos trajeron el problema y deben ellos traer la solución pensando por una vez en los vecinos y no en el partido, sacar a Murillo de la Diputación y no del Ayuntamiento no soluciona nada en absoluto los graves problemas financieros y de gestión que lastran la recuperación y el crecimiento de Alburquerque, y, por lo tanto, Fernández Vara como máximo responsable del PSOE en la región debe no solo pedirle el acta de diputada, sino también echar a Murillo de partido, o es que esta medida para el titular de prensa responde a algo de lo hablado entre Vara y Vadillo cuando se vieron recientemente en Badajoz, tal y como reveló un diario de tirada nacional", se ha preguntado Fragoso.