PSOE aboga por recuperar Servicio Publicaciones Municipal del Ayuntamiento Badajoz

En nota de prensa, el PSOE ha explicado que "hace muchos" años, la Feria del Libro de Badajoz no cuenta entre sus casetas con la del Servicio de Publicaciones del propio Ayuntamiento de Badajoz, que tuvo y que el resto de administraciones sí tienen como una "apuesta cultural diferenciada".

Para la concejala socialista, Silvia González, "es lamentable que esto sea así y responde única y exclusivamente a la nula voluntad de retomar este servicio por parte de la Concejalía de Cultura y del propio alcalde y un menosprecio directo al fomento de la lectura y la creación literaria".

Además, añade que "no es de ahora, sino que ya con Celdrán el Servicio de Publicaciones entró en 'liquidación', ayudado por una pobre gestión cultural de Consuelo Rodríguez Píriz, en la que profundizó durante ocho años Paloma Morcillo hasta su ocaso y desaparición actual".

Del mismo modo, Silvia González ha recordado que el Servicio de Publicaciones "está en la web municipal, pero lleva 13 años sin actualizarse, sin trazar ninguna ruta de trabajo, programa o estrategia", y que el 'Saluda' del alcalde se convierte, "como en otras tantas ocasiones", "en una promesa con mucho cuento pero sin ningún resultado".

Ha matizado que "siguiendo la política de no reconocer ningún error ni equivocación, Fragoso dice que la tradición editorial municipal no ha sido constante, que el propio servicio no existió "jamás con un Departamento o Servicio propio, independiente, presupuestariamente hablando y otras incoherencias que sonrojan".

También ha hecho hincapié en que "hace años" el primer edil Francisco Javier Fragoso se propuso crear, "faltaría más", el Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Badajoz pero que "se le pasaron las ganas", pues el 'Saluda' "que le escribieron y la nueva declaración de intenciones se hicieron al poco de llegar a la Alcaldía" y el ayuntamiento "sigue sin promover libros de interés y sin impulsar la creación como aseguraba pretender".

Para González Chaves, si ahora mismo no hay Servicio de Publicaciones "es por falta de interés del equipo de gobierno" y por eso reclama su puesta en marcha "con criterios de calidad" en las publicaciones, con recursos e índices para la valoración de las publicaciones, con una definición de objetivos conocida, incluida la investigación, "siendo uno de los principales ampliar la bibliografía sobre Badajoz y su difusión para general conocimiento de la ciudadanía".