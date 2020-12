El alcalde de Badajoz apoya la rectificación del Plan Navidad

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha entendido que la Junta de Extremadura haya tenido que "rectificar" este pasado domingo el Plan de Navidad, sobre el cual ha reconocido que "posiblemente no" se debieron tomar "alguna" de las medidas que se incluyeron, ya que se pasaban "un poquito de frenada".



De esta manera se ha referido el primer edil, a preguntas de los periodistas sobre la anulación del Plan de Navidad por parte de la Junta de Extremadura, que contemplaba una cierta flexibilización en la época navideña en las medidas impuestas para contener la propagación de la Covid-19.



A este respecto, ha entendido que las medidas "se han tenido que rectificar y que tomar por parte de la Comunidad Autónoma es lo que corresponde hacer en un momento en el cual los datos de contagios están creciendo desgraciadamente de forma exponencial", y que ante ello "corresponde a todos" volver a trasladar a la ciudadanía en su conjunto que se tiene que "ejercer un profundo compromiso individual" para "evitar" que este virus siga "circulando", "matando gente" y "contagiando a personas".



Algo que sucede, como ha lamentado, "por culpa de, en algunos casos, actitudes irresponsables que todos en algún momento podemos cometer", y ante lo cual ha reconocido: "posiblemente no debimos tomar alguna de las medidas que se tomaron con el Plan Navidad".



En este punto, ha incidido en que "siempre" ha sido "partidario" en la ciudad de Badajoz de que "en caso de duda es mejor tomar medidas más restrictivas", e "incluso" cuando se tomen algunas que "puedan parecer simples": "si lo que se le traslada a la opinión pública en momentos en los que la fatiga por la pandemia está haciendo que todos tendamos a bajar la guardia, no deben ser medidas que transmitamos la idea de que estamos al final de un proceso, que no lo estamos todavía".



"PASARSE DE FRENADA"



"Yo que siempre he sido un tremendo defensor de, evidentemente, levantar la mano en alguna medida para facilitar los encuentros familiares en un determinado momento como es la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja y Fin de Año", ha defendido Fragoso, quien ha considerado que "en alguna medida nos pasamos un poquito de frenada cuando esa ampliación a 10 comensales, ese levantar un poco la mano no solo lo hicimos para esos dos momentos puntuales, sino que lo hicimos para muchos días, incluso con ampliación de horarios en días de fines de semana", ha señalado.



Acto seguido, ha sostenido que "a lo mejor le pudimos transmitir a la sociedad en general que llegó la Navidad y se fue el virus". "Y creo que nos equivocamos, con lo cual al final felicitar porque creo que es necesario rectificar y creo que eso no lo debimos hacer y ahora desgraciadamente lo vamos a pagar con medidas más restrictivas", ha continuado.



En este sentido, ha apuntado que él "hubiera sido partidario" de que el día 25 y el día 1 se hubiera tenido la misma ampliación a 10 personas "para que las familias se hubieran podido rotar", pero que "al final eso no ha sido posible" por cómo se están "disparando" los datos de contagios y así se lo ha trasladado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, tras lo cual ha expuesto que "hoy pagamos y esos días vamos a pagar las consecuencias de habernos relajado en exceso".



También ha considerado que los responsables públicos han tenido "responsabilidad por lanzar a la opinión pública que parece que llegaba el final de curso" o un fin de semana "complicado" por el fin de las clases en la Universidad, entre otras cuestiones, y en el que se amplió el horario o el número de personas que se podía reunir y que "no debimos hacerlo".



En todo caso, ha insistido en "respetar" las normas y medidas como el uso de mascarillas, la distancia social, la higiene de manos o el respeto a los aforos ante una pandemia "que mata a gente" porque con dichos "simples consejos" se estará "dando un paso de gigante para ganar la batalla hasta que la vacuna pueda estar generalizada y podamos decir que la sociedad en su conjunto está inmunizada ante este virus".



Preguntado por si entiende los motivos esgrimidos por Vergeles para ampliar en días determinados el máximo número de personas que se pueden reunir en domicilios, pero no en hostelería, Fragoso ha agregado que "hay que entender que así deben ser las medidas restrictivas" y que "la excepción solo se va a hacer en dos días con un componente en el cual se entiende que son todos entornos absolutamente familiares" en los que, además, se ha excluido la presencia de allegados y se trata de "círculos muy muy pequeños"; al tiempo que ha insistido en hacer "el último esfuerzo".



MEDIDAS ANTIPÁTICAS



Interpelado también por el hecho de que, si no bajase la curva de contagios, se podrían suspender actividades como el Mercado de Navidad o los talleres infantiles en la ciudad, el alcalde ha reconocido que, en el caso de cualquier cuestión que se entienda que puede ser "un peligro", no tendrán "el más mínimo ápice para suspenderlo", aunque con el control de aforos o la higiene que se "obliga" en estas iniciativas en su opinión se trata de "espacios absolutamente seguros".



No obstante, ha avisado que "no le quepa la menor duda a nadie" de que "en el mismo momento" en el que pueda percibir o los profesionales de Salud pública le pudieran transmitir que "pudiera haber un elemento de inseguridad ahí se suspende". "Que no le quepa la menor duda a la gente de que si hay que tomar medidas, aunque sean antipáticas, se tomarán", ha insistido.



De cara a Nochebuena y preguntado también por si habrá algún dispositivo concreto a mediodía, ha apuntillado que, como hasta ahora, la Policía Local está en coordinación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil y que "está claro" que en esos días tendrán "una especial atención", y ha ejemplificado que este pasado fin de semana ha habido operativos o en los anteriores, dado que "no" les está "temblando la mano" a la hora de sancionar "a todos aquellos que, con una actitud irresponsable, están poniendo en peligro la vida de los demás".



"Dicho lo cual debo transmitir que la inmensa mayoría por no decir el 95 por ciento de los empresarios hosteleros cumple, y también la inmensa mayoría de los ciudadanos están cumpliendo", ha abundado Fragoso, para agregar que "esta batalla" se gana "más que con sanciones" con "el compromiso individual de todos y con la conciencia de que este virus mata y que este virus tiene consecuencias terribles para muchas familias y para la sociedad".



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha hecho estas declaraciones a los medios tras participar en el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la nueva sede del Grupo Preving en la capital pacense.