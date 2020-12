Unidas Podemos Badajoz ve "mala previsión" en reducción de horarios durante diciembre

El Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida Equo en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado como se ha organizado el disfrute de la reducción horaria con la que el consistorio "pretende compensar" a los empleados públicos que no pudieron disfrutar de dicha reducción durante la pasada Feria de San Juan.



La propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos supone "un agravio comparativo entre los distintos servicios", ya que unos podrán disfrutar de esos días, pero otros servicios, normalmente los que tienen unas labores de cara a la ciudadanía, tienen asignadas ya citas para la franja horaria de 9,00 a 13,00 horas, "por lo que les será imposible disfrutar de esta reducción horaria".



Al respecto, ha explicado que el "malestar" entre algunos trabajadores era "evidente" en la mañana de este viernes "cuando se va comprobando cómo el disfrute de esa reducción horaria está en duda, dependiendo de las necesidades organizativas del servicio en el que se trabaje".



"Esto va a provocar un agravio comparativo entre los distintos servicios que podrán disfrutar de esa reducción horaria y los que no", ha defendido la portavoz de Unidas Podemos Badajoz, Erika Cadenas, junto con que "además deja a criterio de los jefes de servicio el disfrute de esta franja horaria y contribuye a generar una sensación de trato desigual entre los trabajadores y trabajadoras municipales".



Cadenas ha planteado por último que estos problemas "se hubieran solucionado adoptando otras medidas", como que la reducción horaria abarcase, en vez de la propuesta de 10,00 a 14,00 horas, realizada por la edil de Recursos Humanos, de 9,00 a 13,00 horas, "franja horaria que coincide con la apertura y cierre de los servicios municipales que atienden al público en el ayuntamiento y que evitaría esa sensación de agravio comparativo entre los servicios que parece no haber previsto o no importarle mucho a la señora Hitos".