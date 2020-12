Farmacéuticos Badajoz cree que se podrá hacerse test autodiagnóstico antes de Navidad

Ep

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, ha calculado que "seguramente" antes de Navidad los pacenses podrán hacerse los test de autodiagnóstico de anticuerpos que sirven para ver la evolución de una persona infectada de Covid-19 o si ha tenido contacto con el virus, los cuales llegarán a las farmacias de la provincia a partir de esta semana.

"Seguramente antes de Navidad podamos todos hacernos los test que queramos, siempre mediados por la legislación y siempre bajo receta médica", ha apuntillado Venegas, que ha concretado que las farmacias pacenses están comenzando a recibir las primeras unidades de los test de anticuerpos para determinación de inmunoglobulinas G y M correspondientes a Covid-19, y que irán llegando de forma dosificada al conjunto de oficinas de farmacia.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que, acompañado de la secretaria general del Colegio, Concha García, Venegas ha efectuado una demostración práctica de dicho test (que ha resultado negativa) a la directora técnica del colegio y farmacéutica, Isidora Romero.

LA PANDEMIA Y LA INCERTIDUMBRE

En su intervención, Venegas ha explicado que "muchos" usuarios están preguntándoles en las farmacias por estos test, y ha sostenido que la pandemia de Covid-19 también es "una pandemia de incertidumbre": "creo que el virus nos ha introducido a todos personalmente, familiarmente y socialmente en una gran incertidumbre".

"Todo aquello que ayude, aunque sea de un modo parcial, a que esa incertidumbre pase a certidumbre entendemos que es bueno", ha valorado, junto con que "seguramente el test no es la panacea, no es la curación del virus, pero sí ayuda a su detección, ayuda a evidenciar una serie de personas que han pasado la enfermedad y que no tienen noticia porque no han tenido sintomatología".

De este modo, ha continuado, el test "sí puede revelarlos", porque aunque "efectivamente no detecta el virus", sí "todo tipo de circunstancias que se han dado en el cuerpo de una persona cuando han sufrido la enfermedad", a la vez que ha abundado en que se trata de un test de autodiagnóstico que las personas podrán adquirir en las farmacias, llevarlo a sus casas y hacerlo "en la intimidad de su hogar o donde corresponda".

También ha recordado que no están financiados y que su precio, la recomendación es de 25 euros, corre a cargo de cada persona quiera adquirirlo, y ha subrayado que tiene "un filtro sanitario importante", así como que está "protegido legalmente" y no es un test de circulación en internet, dado que "exclusivamente" se puede dispensar en las oficinas de farmacia "pero con una importante cautela: necesita receta médica".

Igualmente, ha remarcado que a día de hoy hay dos empresas que los empiezan a comercializar, que tienen origen suizo donde se registraron estos test para autodiagnóstico, y los "rigurosos" controles que han tenido que pasar en la Comunidad Económica Europea para que este registro sea "unitario y uniforme" a través de la Agencia Europea del Medicamento, como también lo ha reconocido la Agencia Española del Medicamento.

RESULTADO Y COMUNICACIÓN DEL MISMO

Según ha explicado, estos autotest permiten a los ciudadanos obtener unos resultados rápidos, en unos 10 minutos, realizando ellos mismos una punción en el dedo, ante lo cual ha recomendado que se realice en el lateral.

Cecilio Venegas ha puntualizado que puede ofrecer varios resultados, positivo en la inmunoglobulina G (presente como un "recuerdo de haber pasado esa enfermedad" y entre los seis, ocho o 15 días tras haber sufrido "un ataque de virus"), en la inmunoglobulina M (que hace referencia a "una infección muy reciente") o en ambas.

También puede ser negativo en las dos inmunoglobulinas, de manera tal que "no hemos sufrido el paso por la enfermedad, no hemos sufrido el ataque", ha agregado, junto con que si se da una de ambas "determina que sí hemos pasado por la enfermedad" y "precisamente lo que va a revelarnos, si no hemos tenido sintomatología es que hemos tenido una infectación, una infección silenciosa" y que "hemos sido eso que hemos oído decir tantas veces que somos asintomáticos", ha sumado.

De igual modo, ha advertido que si sale "solo" la inmunoglobulina M "seguramente" sea el "caso más importante de todos", dado que habría que confirmar con una PCR "si efectivamente esa infección está activa o ya ha dejado de estarlo".

Así y sobre la comunicación de los resultados que ofrezca el test, Cecilio Venegas ha matizado que "todavía no está certificado al 100 por cien" y que este jueves podría tener lugar una reunión en este sentido con los colegios de Médicos y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, para ver qué se hace con las comunicaciones de positivos y si se canalizan a través de la farmacia, de los médicos prescriptores o del sistema público.

Igualmente, "habrá que hacer una categorización también en paralelo con el sistema privado", según el presidente del Colegio de Farmacéuticos, que ha reiterado que los test no determinan antígenos ni la presencia del virus, pero sí "haber pasado la enfermedad".