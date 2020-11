Cabezas: Gobierno local Badajoz evita reconocer "parón" de la piscina de la Margen Derecha

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha considerado que el equipo de Gobierno local evita reconocer el "parón" en la construcción de la piscina de la Margen Derecha para no dar explicaciones sobre esta obra que, como ha precisado, lleva 57 días paradas.

Así pues, a través de una nota de prensa, el portavoz del PSOE local, Ricardo Cabezas, ha señalado que el "tripartito de derechas que nos desgobierna" dice que la piscina de la Margen Derecha no está parada, pero que allí no trabaja nadie", o que "son necesarias otras obras complementarias" cuando "allí no hay nadie para hacerlas".

"Nos mienten porque no quieren decir la verdad. Y si me quieren callar la boca es muy sencillo, que me entreguen toda la documentación que les he pedido y que convoquen una Comisión Extraordinaria para desatascar todo esto por el bien de la ciudad", ha sostenido el concejal.

Igualmente, el dirigente socialista ha reiterado que la piscina "está parada" y que no se lo puede "desmentir nadie porque con la verdad se va a todos los sitios".

A este respecto, el Grupo Socialista ha recordado que el pasado 4 de noviembre pidió una Comisión Extraordinaria con el fin de conocer si la obra se ajusta a lo proyectado, si la obra certificada se ajusta a la obra "realmente ejecutada" o si existen razones técnicas para la interrupción de las obras.

También quiere conocer si la Dirección Facultativa ha informado de dicha paralización y si los técnicos municipales son conocedores de tal extremo y si han aceptado dicha parálisis, "entre otros muchos asuntos para general conocimiento de toda la ciudad".

EUFEMISMOS Y ENGAÑOS

Y es que, tal y como detalla el PSOE, "si no hay nadie trabajando, si no hay avance alguno es por que la obra está parada", a la vez que ha planteado que "los eufemismos no hacen progresar la construcción, solo sirven para engañar a la ciudadanía" y que "allí no hay la mitad de la plantilla trabajando, que lo ralentizaría" sino que "no hay nadie".

En relación al primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, ha remarcado igualmente que "ha aprendido" del alcalde, Francisco Javier Fragoso, que "no hay que reconocer nada al PSOE", que "la realidad hay que reinterpretarla hasta confundirla", que "nunca hay un error a la vista y que, por supuesto, no hay que disculparse".

"Gragera ha resultado ser un alumno aplicado de Fragoso en cuanto a lo peor de la política. Solo así se puede comprender las rocambolescas declaraciones del portavoz del tripartito la semana pasada", ha agregado Cabezas, añadiendo que, a sus declaraciones sobre este tema, el también edil de Ciudadanos "añadió su ofuscación con el PSOE".

De este modo, para los socialistas, "si hay problemas como aseguró Gragera en la red de saneamiento del pabellón deportivo adjunto a la piscina, concretamente en su fosa séptica, tendría que haber una cuadrilla de obreros solucionándolo y no es el caso", y "ese trabajo no debiera ser incompatible con que la piscina siguiera su ritmo".

Finalmente, tampoco debería "impedir" el progreso de la obra en su totalidad el que ahora se opte por energía fotovoltaica, por lo que para el PSOE "todo son excusas, cuando no mentiras, para no reconocer el parón de la obra y explicar las razones verdaderas que evita dar el tripartito", ha sentenciado.