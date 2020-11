Ayuntamiento de Badajoz aprueba suspensión de tasas de mercadillos y veladores para 2021

Ep

En concreto, la sesión plenaria convocada de manera extraordinaria y urgente ha dado luz verde a la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público para la venta ambulante (tasa de mercadillos); así como de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local derivado de la ocupación de terrenos de uso público por mesas y veladores (tasa de veladores).



El alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, ha detallado que ante la "duda jurídica" el ayuntamiento ha ido por la vía de la bonificación a través de la subvención mediante Plan Reactiba y la suspensión de todos los meses en los que no se ha trabajado este 2020, así como que, en cuanto la segunda ola de la pandemia de la Covid-19 llega al nivel "al que está llegando" y se declara un nuevo estado de alarma, esa misma semana se ordena articular este mecanismo de cara a 2021.



"Ojalá no hubiera hecho falta llegar a esta medida, que significaría que la batalla sanitaria la tendríamos en mejores circunstancias", ha reconocido, para subrayar que la ciudad "en la medida en la puede va reaccionando" y toma medidas, como en este caso en el que toda la corporación decide que el año que viene no se paguen estas dos tasas sobre actividades económicas "para intentar echar una mano" a ambos sectores, el del mercadillo por economía social y el de la hostelería por vertebrar la localidad a la hora de generar puestos de trabajo.



FALTA DE PREVISIÓN SEGÚN LA OPOSICIÓN



Durante el debate de este asunto, el concejal socialista Emilio Pérez ha felicitado que llegue a pleno esta iniciativa, aunque "tarde" después de que el Grupo Socialista ya la presentara en el periodo de confinamiento en primavera pese a que "como el 100 por cien" de sus propuestas "no" se les hiciera "ni caso", a la vez que ha agregado que "ahora" lo presenta el equipo de gobierno "bastante pillados de tiempo" y que ello demuestra su "falta de previsión".



Al respecto, ha sostenido que estos temas de exigencias fiscales para el siguiente año "la mayoría" o "el 100 por cien de los ayuntamientos" lo pone encima de la mesa "como muy tarde" en septiembre del ejercicio anterior, por lo que "esto lo que se ha convertido ahora mismo es en una carrera de obstáculos" dado que, tras su aprobación el pasado viernes en Comisión de Hacienda y este lunes en pleno, se debe proceder a la redacción del acuerdo plenario y a su envío al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su exposición durante 30 días.



Una vez concluido el periodo de exposición se vuelve a publicar el acuerdo y "todo ello" antes del 31 de diciembre como indica el informe de Tesorería, según ha expuesto Pérez, mientras que la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, se ha pronunciado en un sentido similar al criticar que el que este asunto se tenga que aprobar este lunes por urgencia denota la "falta de previsión" del gobierno local.



También su grupo, ha abundado, durante el periodo de confinamiento y "de hecho el primer mes" propuso esta exención y suspensión de tasas entre diez medidas de emergencia, porque veían "la que se nos echaba encima ya desde el primer momento".



Por su parte, el concejal de Vox, Alejandro Vélez, ha sostenido que, "independientemente" de que se haya decidido en estas fechas o en anteriores, "está claro" que esta exención de tasas será ejecutiva a partir del 1 de enero, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Gragera, ha apoyado esta iniciativa que considera una "muy buena noticia" que, aunque merma ingresos en el ayuntamiento, permite "dar liquidez" a los hosteleros y los empresarios del mercadillo y "tener un dinero en el bolsillo para afrontar la difícil situación que viene en el futuro".



Para Gragera, "la oposición dice que nunca se les hace caso" pero "a lo mejor esta es una de las cuestiones en las que se les ha hecho caso" dado que las circunstancias, según ha lamentado, han variado desde que se pidieran este tipo de medidas al tener lugar una segunda ola de la pandemia de la Covid-19, la declaración de un nuevo estado de alarma o que "la famosa recuperación en V que se preconizaba y se vendía por parte del Gobierno por desgracia no va a ser así", al tiempo que ha defendido que se está "en tiempo suficiente" de llevar a cabo esta suspensión de tasas.



NO SE LLEGA TARDE



En este sentido, el concejal delegado del área, Eladio Buzo, ha agradecido también el trabajo de todos los servicios municipales en esta propuesta, en relación a la cual se ha mostrado en desacuerdo y ha dicho que "no" acepta" que la oposición diga que se llega "tarde" y que el equipo de gobierno no tiene "previsión", dado que "desde marzo quien manda en los designios, por desgracia, es una pandemia" en la que toman las decisiones dependiendo de lo que haga el Gobierno.



"Si desde el marzo a lo mejor el Gobierno hubiera decidido que se cerraba la hostelería, entonces hubiéramos tomado esa medida pero no ha sido así, entonces tenemos que adaptarnos", ha planteado, junto con que desde que el 25 de octubre se decretara el estado de alarma Fragoso dijo que actuasen al ver "que las decisiones ahora son otras y pueden ser otras dependiendo de los cierres, posibles cierres y demás"; y que, en todo caso, la suspensión de tasas se refiere al año 2021.



Francisco Javier Fragoso ha cerrado el debate al recalcar la importancia de que todos los grupos se hayan puesto de acuerdo en este tema, mientras que sobre la decisión del momento en el que se aprueba ha considerado "complicado" que alguien quiera "arrogarse la capacidad de haber, hace 10 meses, previsto cómo va la evolución de la pandemia".



"Si hace cuatro meses el presidente del Gobierno y todo el Gobierno, me imagino, aseguraban que habíamos ganado la batalla al virus y que no iba a hacer falta tomar ninguna medida", ha agregado, para mostrarse "convencido" de que el BOP lo publicará "cuando corresponde" y que se cumplirán los plazos y que en el "hipotético caso" de que no se pudiera irían por la vía de otras ciudades, que "da menos seguridad jurídica", como es una bonificación posterior al periodo de devengo.



Y es que para Fragoso "tan torpes no" serán "cuando hay otros muchos ayuntamientos de España que, en estas fechas, están tomando las mismas medidas, en las mismas fechas" y entre ellos la ciudad de Cáceres, al tiempo que ha defendido que en la pandemia hay que intentar tomar decisiones "lo más ágiles posibles, pero una vez que tengamos las realidades de lo que tenemos".