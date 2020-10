La ONCE reparte 350.000 euros en Villafranca de los Barros en el sorteo de este martes

La ONCE ha repartido 350.000 euros en Villafranca de los Barros (Badajoz) en el sorteo de este pasado martes, 20 de octubre, al resultar premiados 10 cupones agraciados con el premio mayor de 35.000 euros cada uno de ellos.



En esta ocasión, el agente vendedor Víctor Romero Alonso, con discapacidad física, ha repartido por primera vez la suerte al vender los 10 cupones premiados a las cinco cifras a diferentes clientes en la estación de servicio "La Gran Familia" en esta localidad pacense, donde diariamente realiza la venta de los distintos productos de juego de la ONCE.

Así pues, tal y como informa esta entidad en una nota de prensa, Víctor Romero Alonso, que inició su actividad laboral con la ONCE en junio de 2012, ha mostrado su "satisfacción" al repartir la ilusión con este primer premio del cupón diario.

Cabe destacar que el Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

A su vez, los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede escoger el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es)