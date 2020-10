El Ayuntamiento de Badajoz habilita distintas oficinas para las ayudas a los autónomos

Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz ha habilitado oficinas en la Institución Ferial de la ciudad (Ifeba), en el edificio de la Plaza de la Soledad y en Ronda Norte para ayudar en la tramitación de las ayudas a los autónomos, empresarios y mutualistas de la capital pacense en el marco del Plan 'ReactiBa'.



En una rueda de prensa telemática sobre estas ayudas a pymes y autónomos, la concejala delegada de Proyectos Estratégicos, Blanca Subirán, ha recordado que este viernes entra en vigor dicho plan, dotado con 3 millones de euros con el objetivo de que lleguen "cuanto antes" a los empresarios, autónomos y mutualistas para el mantenimiento de la actividad empresarial y el fomento del empleo, en unos momentos en los que los empresarios de Badajoz atraviesan "serias dificultades" con motivo de la pandemia de la Covid-19.



Al respecto, ha querido incidir en que dicho plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de noviembre y que, para ello, el consistorio ha dispuesto una serie de oficinas de atención al empresario para que les sea "más fácil" solicitar este tipo de ayudas, tras soportar durante estos meses gastos "fuertes" e "incluso" de gestoría "mayores" para la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) o cesar oficialmente en su actividad económica.



Así y como no quieren que "sigan generando gastos", ponen a su disposición oficinas de información y asesoramiento como las instaladas en la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba), y a las que se ha decidido sumar dos más, como la Agencia de empleo y desarrollo local que también hará un asesoramiento específico para solicitar estas ayudas municipales en su sede en el edificio de la Plaza Soledad, para lo cual se deberá solicitar cita previa.



También contarán con otra oficina situada en la Avenida Manuel Rojas Torres 36, en Ronda Norte, y que estará a cargo de una asistencia técnica contratada por el ayuntamiento para que les ayude, y sobre lo cual ha comentado que la carga laboral es "superior" y con los recursos municipales "sería difícil poder acometerlo tan rápida y eficientemente" como desean.



En su intervención, Subirán ha señalado que en Ifeba también se podrá registrar "in situ" y que además está habilitado el registro telemático, como también se puede registrar la solicitud de las ayudas en cualquier registro de los oficiales de las administraciones públicas.



En materia de tiempos, ha avanzado que, una vez registrado, el ayuntamiento tendrá dos meses para "resolver", si bien es cierto que han puesto "bastantes" recursos a disposición del proyecto según ha apuntillado, de manera que por un lado tendrán un equipo registrando, otro asesorando y otro resolviendo y la "intención" del consistorio es "reducir" los tiempos.



Finalmente y sobre las críticas de la oposición o de "algunas personas" acerca de que estas ayudas "llegan tarde", la edil ha defendido que lo "importante" es que el dinero llegue al empresario, y ha resaltado que las ayudas de la Junta de Extremadura "si bien llevan cursándose mucho tiempo", a día de hoy no conoce empresario que le haya dicho que la ha cobrado "y sin embargo, por ejemplo, sí ha tenido que pagar la gestoría".



"El Ayuntamiento de Badajoz quiere evitar estas situaciones, hemos puesto un equipo de asesoramiento a disposición del empresariado y a su vez nos comprometemos a resolver con la mayor celeridad posible", ha recalcado para insistir en que el objetivo del Plan 'ReactiBa' es que estos tres millones de euros lleguen "cuanto antes".



Una cuantía en relación a la cual ha destacado el "esfuerzo importante" llevado a cabo por el ayuntamiento y los ciudadanos de Badajoz dado que estos tres millones no vienen de la Unión Europea, ni de la Comunidad Autónoma, ni del Gobierno central, sino que es presupuesto municipal "100 por cien", al no haber llegado ayudas a los consistorios para poder prestar las necesidades y servicios que requiere la ciudad "en tiempos covid".



"Con lo cual de presupuesto municipal de todos los ciudadanos hemos conseguido detraer estos tres millones de euros, como digo, por que es objetivo prioritario el mantenimiento de la actividad empresarial", ha concluido Subirán, que ha resaltado también la importancia de la reactivación económica y que no cierren empresas y continúen su labor, porque "solo así" se conseguirá mantener el empleo.