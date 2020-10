Fragoso cree una vergüenza pintadas aparecidas en la ciudad en estatuas de conquistadores

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, se ha referido a los actos vandálicos en las estatuas de Francisco Pizarro y Pedro de Alvarado, ambas creadas por el escultor Estalisnao García y situadas en el parque del Paseo Fluvial, entre el Puente Real y el Puente de la Constitución, y por otro lado, la estatua ecuestre de Hernando de Soto, realizada por Enrique Peréz Comendador que se encuentra en la avenida Tomás Romero de Castilla, y que aparecieron este pasado martes cubiertas con pintura roja.



Según Fragoso, "me parece una vergüenza que un patrimonio, en este caso artístico-escultórico de la ciudad, pueda ser manchado simplemente porque haya algunos fanáticos que sean jaleados por gente que quiere reescribir la historia".

Junto con ello, ha señalado que le "parece una tontería soberana" que alguien intente interpretar lo que ocurrió hace 500 años con los "preceptos" que se tienen en estos momentos.



Así, lo ha comparado con que "si alguno decidiera que había que borrar las pinturas de las cuevas de Altamira porque en algún caso podía suponer algún maltrato de los animales que en aquel momento se llevaba a cabo", y ha abogado por ser "un poquito sensatos".



Para el regidor, "esto va en una cierta corriente de intentar reescribir la historia de un gran país como España y que en aquel momento vivió una gran gesta" como la llegada a América y al Nuevo Mundo, acerca de lo cual ha reiterado que no se puede valorar a aquellas personas con los valores actuales.



Asimismo, ha matizado que, "sí es verdad que me llama la atención el que, efectivamente, algunos quieran justificar el ataque a los monumentos y a la historia de nuestro país, yo creo que cualquier otro gran país no se lo permitiría pero bueno, son cosas nuestras".



También, ha considerado que, si se compara cómo se comportaron los españoles en aquella "gesta" y cómo lo hicieron algunas otras potencias europeas de aquel momento, "es curioso ver cómo hay quienes se sienten orgullosos de su pasado cuando, en todo caso, se hicieron y cometieron muchas más barbaridades de lo que los españoles pudimos hacer por el mundo".



ENTENDER LA HISTORIA COMO FUE



Y es que, para el alcalde de Badajoz, "lo que hay que hacer es entender la historia como fue" y, en su opinión, "aquello sin duda fue una acción que cambió el mundo": "cambió el mundo, evidentemente, llevando parámetros de civilización posiblemente mayores de los que allí existían y que no se puede valorar".



Por último, ha valorado que, "en definitiva", "no tiene ningún sentido que ni que se haga, ni que algunos jaleen el que se pueda torpedear nuestro patrimonio cultural e histórico", como son dichas estatuas "por un capricho emocional y político de algunos que quieren reescribir la historia de nuestro país".



Francisco Javier Fragoso ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en 'streaming' en la que ha presentado las actividades del 25º Aniversario de la Campaña de Atención al Mayor.