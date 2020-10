Ignacio Gragera aboga por "intentar reconducir" la situación de Ciudadanos en Extremadura

Ep.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, ha abogado por "intentar reconducir" la situación del partido en Extremadura, después de que una serie de compañeros en la Asamblea hayan "confundido donde están" y "hayan decidido ir por su cuenta".

De esta manera se ha pronunciado el también diputado provincial por Ciudadanos al ser preguntado por su valoración ante la situación de la formación naranja en la Asamblea de Extremadura, sobre lo cual ha coincidido con las declaraciones de este pasado martes en Mérida del vicesecretario general del partido, José María Espejo, y el coordinador autonómico y portavoz en la Asamblea, David Salazar.

Cabe destacar que la pasada semana algunos diputados de Cs en el parlamento extremeño registraron un documento ante la Mesa de la Asamblea para proponer que la nueva portavoz del grupo parlamentario fuera Marta Pérez Guillén.

Con este movimiento, se rebelaban contra la decisión de la Ejecutiva nacional, que recientemente había anunciado que David Salazar --hasta ahora portavoz adjunto en la Asamblea-- sería el nuevo portavoz y también el coordinador del Comité Autonómico del partido en Extremadura tras la marcha de Cayetano Polo.

"Vamos a intentar reconducir esta situación, una serie de compañeros creo que han confundido donde están y a partir de aquí, igual que dijo José María Espejo ayer, nosotros quedamos a su entera disposición para intentar reconducir una situación que nosotros no hemos generado", ha expuesto Gragera, para quien dicha situación "no es buena para las instituciones" ni "para la imagen del sistema de partidos y de los propios partidos políticos".

No obstante, ha abogado por ir "con calma" y "con naturalidad" dado que, como ha expuesto, tienen "el total y absoluto respaldo, no solo de los órganos del partido, sino de la propia militancia y de la propia afiliación en Extremadura".

Y es que, para Ignacio Gragera, "esta situación no se ha provocado como consecuencia de un choque ni de un enfrentamiento entre el partido y los órganos centrales", "sino que es una decisión que se tomó de manera consensuada y con el consentimiento y el refuerzo y apoyo de una amplísima mayoría del partido".

Por tanto, ha continuado, lo que quieren es que "recapaciten" esos diputados "que han decidido ir por su cuenta" y "piensen en el daño que se está haciendo a la imagen del partido", sobre lo cual ha incidido en que se trata de "un daño absolutamente innecesario" y ha invitado a que "vuelvan a la senda de la cordura" para continuar trabajando "todos juntos con total normalidad".

Interpelado también por si se siente con respaldo del partido para ser alcalde en unos meses, el portavoz de Ciudadanos ha manifestado que "no es una cuestión" de sentirse "legitimado por el partido o no" y que "esto no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Badajoz".

"Son decisiones personales que han tomado tres personas y a partir de ahí pues que recapaciten, que piensen, tal y como estableció José María ayer, nosotros estamos dispuestos a hablar con ellos y a reconducir la situación, pero para eso ellos tienen que querer", ha concluido Gragera, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa telemática en calidad de concejal de Relaciones con Portugal.