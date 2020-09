Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz homenajeará a las víctimas del Covid-19 y a los trabajadores y personas que "dieron todo de sí" para ayudar durante la pandemia con un acto que, como ha avanzado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, se llevará a cabo en su momento cuando la situación lo permita.

Durante el pleno ordinario celebrado este jueves, día 24, Fragoso ha leído una propuesta de Alcaldía, según la cual el ayuntamiento "se siente en la obligación de convocar a todos los vecinos de Badajoz a un acto en recuerdo de todas las personas fallecidas a causa de esta pandemia, así como en agradecimiento a todos aquellos que dieron todo de sí para ayudar en todo lo posible".

"Pero es también cierto, que no podemos dejar a ningún vecino atrás, y la pandemia, por desgracia no ha terminado. Así, toda iniciativa que se celebrara ahora, dejaría en el olvido a aquellos que sufren actualmente los efectos de esta lacra", ha continuado.

Por ello, el ayuntamiento adquiere el compromiso con sus ciudadanos de llevar a cabo tales actos conmemorativos, así como la inauguración de un monumento en recuerdo de las víctimas y los trabajadores que actuaron durante todo el proceso de la pandemia, ha señalado el regidor.

Cabe destacar que este homenaje ha protagonizado dos mociones de la sesión plenaria de este jueves, una presentada por el PSOE (que ha salido adelante con los votos positivos de los grupos Socialista y Unidas Podemos y la abstención del resto de grupos), y otra por la Alcaldía con un texto similar (que también se ha aprobado con los votos favorables de todos los grupos salvo la abstención del PSOE).

Al respecto, la concejala socialista Rita Ortega ha explicado que, pese a poder estar de acuerdo con una moción conjunta, su grupo no va a hacer ninguna declaración institucional en este ayuntamiento "mientras siga el equipo de gobierno que hay", y la también socialista Margarita de la Fuente ha concretado que no hacen una declaración institucional por una persona que integra el gobierno local, en alusión sin citarlo a Vélez, "porque dice lo que le da gana, cuando le da la gana, insulta cuando le da la gana a los 'rojos' supuestamente que somos todos".

Seguidamente, Margarita de la Fuente ha defendido la moción del PSOE, que pide que se lleve a cabo un acto público, organizado por el ayuntamiento con la colaboración de familiares y representantes de todos los colectivos, en memoria de todas las personas que han fallecido y continúan falleciendo debido a la Covid-19, así como de todos los fallecidos durante el estado de alarma sin poder estar al lado de sus familiares.

También pide que sea un homenaje a todas esas personas que han trabajado durante el estado de alarma y que se realice un monumento, a inaugurar en ese mismo acto, en un lugar visible de la ciudad "que permanezca como recuerdo a las víctimas y sirva también para reconocer la labor de todas aquellas personas que, por su trabajo, tuvieron que estar en primera línea".

MOCIONES DE VOX

En relación a la pandemia de la Covid-19, el pleno ha aprobado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos y a favor de PP, Cs y Vox una moción presentada por el edil de este último grupo para exigir a la Junta de Extremadura que cumpla con los protocolos que imponen a los centros educativos, aunque transaccionada por la formación naranja para que se exija al Ejecutivo autonómico que se cumplan los protocolos y la financiación "tal y como corresponde por ley".

Durante el debate de este punto, Fragoso se ha quejado de las intervenciones de los ediles que no estaban en uso de palabra y, además de expulsar por este motivo al concejal socialista Javier Monroy, ha espetado: "no están a la altura de la representación que tienen, ninguno".

"Están constantemente buscando la provocación, la confrontación, sin mirar la imagen que estamos trasladando a los ciudadanos", ha continuado, para exigir: "bajemos el nivel".

También en relación a la Covid-19 y ya en el turno de urgencia Vélez ha defendido otra moción que critica la "improvisación" de la Junta de Extremadura ante las medidas impuestas a la ciudad y con las que "una vez más vuelven a castigar a la hostelería y al comercio pacense".

La moción, que ha quedado aprobada con los votos positivos de PP, Cs y Vox y negativos de PSOE y Unidas Podemos, ha sido transaccionada por el PP para pedir que se arbitre, por parte del Ejecutivo autonómico, una línea de ayudas específicas y extraordinarias para apoyar al comercio, la hostelería y los locales de espectáculos de la ciudad.

"EL VIRUS NO ES ESTANCO"

Y es que, como ha sostenido el regidor durante el debate de este punto, si los datos epidemiológicos de Badajoz son "similares" a los de otras poblaciones entiende que en estas últimas "a lo mejor se deberían haber tomado medidas similares" a las de la ciudad porque "el virus no es estanco", pero que "eso no conlleva" que sea un "profundo defensor" de que, una vez disparado el crecimiento de forma exponencial de los contagios en la localidad, "más vale anticiparnos, prevenir y tomar medidas".

"Creo que no es bueno trasladarle a la sociedad en general que esas medidas son caprichosas porque no lo son, ¿son duras? Sin duda. ¿Tienen consecuencias negativas para sectores? Sin duda, pero no le traslademos a la gente que, como no se han tomado en otro sitio, no se debían tomar aquí, no, seguramente se tienen que tomar en otros sitios", ha reafirmado Fragoso, para quien en Badajoz se han tomado las medidas excepcionales "que se tenían que tomar" con su "apoyo" y que se deben cumplir, a la vez que pide a la población que se lo tome "en serio".