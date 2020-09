Jornada online sobre emprendimiento circular y sostenible desde el CID Zafra-Río Bodión

Acción contra el Hambre organiza el próximo martes, 29 de septiembre, una jornada online sobre economía circular y las oportunidades de negocio en este sector que será emitida vía 'streaming' desde el Centro Integral de Desarrollo (CID) Zafra - Río Bodión.

Durante toda la mañana, se desarrollarán distintos talleres y ponencias que tratarán sobre la economía verde y circular, en el marco de esta jornada que comenzará con una ponencia en torno a los retos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los aportes que ofrece la economía circular.

Al respecto, el gestor de Acción Social de Acción contra el Hambre en Extremadura, Fernando Naranjo, ha explicado que el componente circular se puede introducir en cualquier tipo de negocio y sector "sin excepciones y sin excusas".

"Pronto no habrá opción de no ser circular dado que los consumidores y clientes penalizarán a quienes no lo sean, escasearán las fuentes de energía y las materias primas... El viraje hacia economía circular es imparable y quienes no optan por ser responsables social y medioambientalmente están perdiendo terreno", ha señalado.

Por último, el evento concluirá con una mesa redonda con tres emprendedores que han puesto en marcha sus ideas de negocio en el mundo verde, como son Ignacio Gamero con su proyecto La Hormiga Verde; María Cáceres Pajuelo, de Catering Natura, y Publio Galán, de Emprendiciencia.

La jornada, que está financiada por el Fondo Social Europeo, la Fundación Incyde y la Diputación Provincial de Badajoz, podrá seguirse por 'streaming' en el canal de Youtube de Acción Social de Acción contra el Hambre y por su perfil de Facebook.