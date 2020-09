La Guardia Civil "no ha cejado en un solo momento" para esclarecer el caso de Chavero

Ep.

El teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado, ha defendido que los investigadores "no han cejado en un solo momento" en su "esfuerzo" para esclarecer el caso de Manuela Chavero, tras detener a un joven acusado de su muerte.



"Realmente para nosotros ha sido una gran alegría que, después de cuatro años de investigación, se ha llegado a este resultado como cuerpo, como profesionales de esta materia, el mérito total es de los investigadores", ha puesto en valor Delgado, para quien dichos investigadores "no han cejado en un solo momento en el esfuerzo de alcanzar esclarecer este hecho".



También como sociedad, ha resaltado, "porque al final nos sentimos todos más seguros gracias a la participación de estos profesionales", según ha señalado el teniente coronel en una rueda de prensa telemática en la que se ha dado a conocer el nuevo nuevo servicio de medición de niveles de contaminación acústica de la Diputación de Badajoz por parte del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, junto al fiscal jefe del Área de Medio Ambiente de Mérida, Francisco Ortega Silva.



En su intervención, Miguel Ángel Gallardo ha señalado que se están viviendo "momentos difíciles" en Extremadura y ha solicitado al comandante de la Guardia Civil de Badajoz que traslade a sus compañeros agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) el "enorme esfuerzo que han realizado para que la angustia de una familia, la amargura de no saber dónde está tu ser querido haya tenido un final".



"Es verdad que nos hubiera gustado otro final, es un final trágico, pero viene a demostrar que la Guardia Civil puede tardar en el esclarecimiento de un caso, pero acaba encontrando al delincuente, poniéndolo a disposición de la justicia y, en definitiva, que esa familia a partir de ahora, cuando tengo los restos de Manuela, pueda iniciar el duelo", ha señalado, para recalcar que ello será "cuatro años después" pero que podrá iniciarlo dado que, en caso contrario, "la familia no descansa".



Gallardo ha agregado que ha querido expresar estas palabras en estos días, y ha valorado que se "demuestra que la perseverancia en el trabajo y la firme determinación por encontrar a quien hizo esa salvajada ha tenido como consecuencia que en el día de hoy Monesterio sea un pueblo más tranquilo".



A tenor de estas declaraciones, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado, ha agradecido las palabras de Gallardo hacia los compañeros de la UCO y el personal de la Comandancia que ha estado trabajando en este caso, y ha agregado que las transmitirá a sus compañeros. "Nos ponemos siempre al servicio de todos y de la diputación en este caso a través de usted", ha concluido.