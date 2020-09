El Ayuntamiento de Badajoz contratará EPI y material protección para su personal

Ep.



La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha dado cuenta este viernes, día 18, de un decreto de Alcaldía relativo a la aprobación del expediente de contratación para el suministro de Equipos de Protección Individual (EPI), productos y material necesario para la protección de los trabajadores del Consistorio por riesgo de contagio por coronavirus, por un precio base de licitación de 120.976 euros.



Así lo ha anunciado el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno, Ignacio Gragera, en una rueda de prensa telemática, en la que ha explicado que se trata del tercer contrato "ya", dado que el consistorio "ha ido haciendo y encadenando una serie de contratos a medida que se han ido necesitando estos equipos de protección individual".



"Por tanto", ha explicado, este es un contrato "ya de mayor entidad" y que "por desgracia" y hasta que se solucione la actual situación de crisis sanitaria "se va a normalizar y va a ser recurrente", al tiempo que ha reafirmado que, con ello, desde el Consistorio siguen "dando respuesta ya de manera un poco más coordinada a todas las necesidades que tiene el personal del ayuntamiento respecto a su protección laboral".



YACIMIENTOS DE LA ALCAZABA



Igualmente, la Junta de Gobierno ha dado cuenta de otro decreto de Alcaldía, relativo a la aprobación del expediente de contratación de la ejecución de obras de puesta en valor, conservación y mantenimiento de los yacimientos arqueológicos de la Alcazaba de Badajoz por un importe de 150.000 euros, y que va con cargo al convenio administrativo que tienen firmado y suscrito el ayuntamiento y la Junta de Extremadura.



Sobre este expediente, Gragera ha hecho hincapié en que consistirá en "seguir ahondando" en los yacimientos de la Alcazaba y en que se trata de intervenciones que se hacen de manera "regular", aunque "obviamente" todos los años se tiene que ahondar "un poco más" en cada una de las catas que se hacen" y en el estudio de los restos que se encuentran.



Y es que, como ha detallado, aunque el yacimiento "está a la vista" no está "totalmente explotado" y lo que se va hacer es continuar investigando y tratando de descubrir más restos; al tiempo que ha distinguido entre el contrato vía convenio con la Junta para el mantenimiento de los yacimientos arqueológicos, y el contrato de mantenimiento de fortificaciones que sale "única y exclusivamente" con fondos municipales.



Así, ha recordado que este segundo contrato ha sido adjudicado hace dos semanas, y que está pendiente de los últimos trámites administrativos y de la firma del contrato para el inicio de los trabajos, que como ha confiado podría tener lugar a partir de la próxima semana o antes del inicio del mes de octubre.



En materia de adjudicaciones, se ha referido además a la de la recuperación de espacios verdes de uso público e instalación de juegos en el Parque de La Trinidad, en concreto frente al Colegio Juventud, que salió por un precio base de licitación de 74.021 euros y se ha adjudicado definitivamente por 57.986 euros.



También en el ámbito patrimonial, otro decreto de Alcaldía consiste en la aprobación del plazo de ejecución de las obras en la Iglesia de Santa Catalina, que se ampliará hasta el próximo día 30 como consecuencia de una serie de modificaciones que se han realizado en el proyecto original y de que la contratista "ha entendido que tenía o necesitaba un poquito más de tiempo".



Por otro lado, Gragera ha destacado el modificado de la instalación de las nuevas estaciones de alquiler de las bicicletas del proyecto BIBA, en el que se van a cambiar dos de las bases proyectadas inicialmente, en la Plaza de La Soledad y del López de Ayala por problemas con la instalación de la red eléctrica, por otras dos nuevas ubicaciones sin coste para el ayuntamiento; así como la aprobación de los planes de seguridad y salud de los juegos infantiles en la Calle Alconchel y de la adecuación del exterior del centro sociorecreativo 'Víctor Díaz' en La Uva.



PRESUPUESTO DE ALMOSSASSA Y GASTOS DE LA FERIA DEL LIBRO



También han pasado por la Junta de Gobierno Local la convocatoria del XXI Premio de Pintura al Aire Libre de Badajoz, y diferentes propuestas de gastos como el presupuesto de la fiesta Almossassa que conmemora el pasado árabe de la ciudad y que, en su edición correspondiente a este 2020, su configuración "no tiene nada que ver con la de ediciones anteriores puesto que se ha mantenido, por responsabilidad y por conciencia, por empeño personal de este ayuntamiento toda la programación cultural estrictamente".



"No así la lúdico-festiva porque no podíamos garantizar el control de los aforos, ni las aglomeraciones que se dan", ha reconocido Gragera, quien ha felicitado que la del año pasado fue una de las ediciones "más exitosas", por lo que "es una pena" que la situación sanitaria "impida que volvamos a celebrarlo como se venía haciendo".



No obstante, se mantiene la programación cultural, como los ciclos de conferencia, el teatro y la cultura "que va ligada al proyecto Almossassa" y que este año cuenta con un presupuesto general de 32.244,94 euros.



Por otro lado, ha sumado una propuesta de gasto en Bomberos de 3.962 euros para la adquisición de trajes de protección químicos tipo 3; y otra de 18.098 euros para la adecuación de la zona perimetral de las vías de Santa Engracia con cargo a la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi) y por la que se actuará en el asfaltado y bacheado o en la incorporación de barandillas en las calles Azucena, Olmo, Tajo y Duero.



Por último, la Junta de Gobierno Local ha dado cuenta de un decreto de Alcaldía relativo a la aprobación del gasto y adjudicación del alquiler del sistema de sonido de la Feria del Libro que se celebra estos días, adjudicado por 3.260 euros; así como del servicio de vigilancia y seguridad para la Feria del Libro 2020, 2021 y 2020 por 18.135 euros, y el alquiler del montaje y desmontaje de sistemas de climatización para las casetas de dicho certamen literario en las tres anualidades referidas por 19.798 euros.



También en relación a la Feria del Libro, ha añadido el gasto relacionado con las conferencias y presentaciones de autores por 22.748 euros, y ha concluido recordando que este sábado se celebra la primera edición del 'Pasaje del Arte' en el Pasaje de San Juan, una iniciativa de la Concejalía de Comercio, la Cámara de Comercio y la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo.